"Меня это бесит": украинка назвала пять вещей, которые больше всего раздражают в Португалии

Переезд в другую страну почти всегда сопровождается культурным шоком, и даже годы жизни за границей не гарантируют полную адаптацию. Украинка Валентина, давно проживающая в Португалии, поделилась пятью вещами, к которым так и не смогла привыкнуть.

Пять вещей, которые раздражают украинцев в Португалии

Украинская блоггерша Валентина опубликовала в TikTok видео о 5 вещах, к которым она не может привыкнуть в Португалии.

Очереди на кассе

Наибольшим раздражением женщина называет ситуацию в магазинах. По ее словам, в Португалии вполне нормально, когда покупатель и кассир долго разговаривают, даже если стоит очередь из десятков человек на кассе.

"Не просто очереди на кассе, а когда на кассе очень много людей, а покупатель и кассир разговаривают. Они тупо разговаривают минут десять, и в очереди все терпеливо стоят, и никто не делает никакого замечания", – посетовала украинка.

Запись к врачу

Вторым вызовом для украинки стала запись врачу. Чтобы попасть на прием, особенно стоматологу, нужно записываться по меньшей мере за месяц. Хотя такой подход является нормой для местной системы здравоохранения, для многих украинцев выглядит необычным.

Очереди с талончиками

Привычка становиться в "живую" очередь в Португалии не работает. В большинстве мест, в том числе на почте, в больнице и даже в супермаркетах нужно брать специальный талон.

"Я часто становилась в очередь автоматически, а потом вспоминала, что я в Португалии, и не взяла этот талон. Выхожу, беру талон и снова занимаю очередь", — рассказывает женщина.

Холодные ночи, несмотря на теплый климат

Несмотря на мягкий климат и многие солнечные дни, ночи и утро в Португалии могут быть очень холодными. Это особенно ощутимо зимой, когда многие дома не имеют центрального отопления, а влажность делает прохладу еще более ощутимой.

Футбол повсюду

Последним пунктом украинка назвала португальскую любовь к футболу. По ее словам, в выходные или по вечерам заведения заполняются фанатами, и спокойно посидеть в кафе так, как в Украине, почти не реально.

