Останній центр прийому переміщених осіб з України закривається в Авсрії. Діяльність у районі Шлоссберг у віденському районі Гітцінг припиниться наприкінці року. Офіс міського радника з соціальних питань Петера Хаккера (SPÖ) підтвердив це в п'ятницю, пише агентство wien.ORF.

Країна Європи закриває останній центр прибуття українців

Притулок, яким керує Volkshilfe, працює на межі своєї місткості. Він може вмістити понад 200 осіб. За даними міста, центр вже деякий час працює на повну потужність. Зараз його закривають. Відень – остання федеральна земля з власним центром прибуття для переміщених осіб з України, як було наголошено, посилаючись на закриття аналогічного закладу у Форарльберзі. Про закриття першою повідомила газета Vorarlberger Nachrichten.

З моменту відкриття центру прибуття було надано допомогу 8900 переміщеним українцям. Вони отримують короткострокове житло, харчування, консультації та допомогу з плануванням зустрічей, реєстрацією в поліції та подальшою поїздкою до федеральних земель. Федеральний уряд виплачує одноразову початкову допомогу на догляд у розмірі 190 євро на особу. За даними Віденського соціального фонду, ця сума не валоризувалася з 2022 року та покриває лише частину витрат.

У міській раді заявили, що прийом та догляд можуть функціонувати лише спільно, але в цьому напрямку зроблено дуже мало. Наразі базову медичну допомогу у Відні отримують 10 786 осіб з України. По всій Австрії ця цифра становить близько 30 000. Віденський соціальний фонд кілька разів оголошував про закриття програми, зокрема на прес-конференції в липні.

Міністерство внутрішніх справ, яке відповідає за первинний прийом, було повідомлено про це влітку. "Ми завжди виконуємо свої обов’язки, усвідомлюючи, що маємо особливу роль як федеральна столиця. Однак це не означає, що ми єдині, хто виконує ці обов’язки", – йдеться у заяві міської ради.

"Міністра внутрішніх справ проінформували про заплановане закриття протягом кількох місяців. Я припускаю, що він — разом із Федеральним агентством з питань охорони здоров’я — забезпечить відповідні заходи", — сказав Хакер.

