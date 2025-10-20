Последний центр приема перемещенных лиц из Украины закрывается в Авсерии . Деятельность в районе Шлоссберга в венском районе Гитцинга прекратится в конце года. Офис городского советника по социальным вопросам Петера Хаккера (SPÖ) подтвердил это в пятницу, пишет агентство wien.ORF.

Страна Европы закрывает последний центр прибытия украинцев

Убежище, которым управляет Volkshilfe, работает на грани своей емкости. Оно может вместить более 200 человек. По данным города, центр уже некоторое время работает в полную мощность. Сейчас его закрывают. Вена – последняя федеральная земля с собственным центром прибытия для перемещенных лиц из Украины, как было отмечено, ссылаясь на закрытие аналогичного заведения в Форарльберге. О закрытии первой сообщила газета Vorarlberger Nachrichten.

С момента открытия центра прибытия была предоставлена помощь 8900 перемещенным украинцам. Они получают краткосрочное жилье, питание, консультации и помощь с планированием встреч, регистрацией в полиции и последующей поездкой в федеральные земли. Федеральное правительство выплачивает единовременную начальную помощь по уходу в размере 190 евро на человека. По данным Венского социального фонда, эта сумма не пересчитывалась с 2022 года и покрывает только часть расходов.

В городском совете заявили, что прием и уход могут работать только совместно, но в этом направлении сделано очень мало. В настоящее время базовую медицинскую помощь в Вене получают 10 786 человек из Украины. По всей Австрии эта цифра составляет около 30 000. Венский социальный фонд несколько раз объявлял о закрытии программы, в том числе на пресс-конференции в июле.

Министерство внутренних дел, отвечающее за первоначальный прием, было уведомлено об этом летом. "Мы всегда выполняем свои обязанности, осознавая, что играем особую роль как федеральная столица. Однако это не значит, что мы единственные, кто выполняет эти обязанности", – говорится в заявлении городского совета.

"Министра внутренних дел проинформировали о запланированном закрытии в течение нескольких месяцев. Я предполагаю, что он вместе с Федеральным агентством по вопросам здравоохранения обеспечит соответствующие меры", — сказал Хакер.

