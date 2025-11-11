Мер Києва Віталій Кличко побоюється, що після закінчення війни в Україні багато молодих біженців не повернуться на батьківщину.

Кличко дав інтерв’ю у Німеччині: «Більшість української молоді не повернеться»

"Ми були б щасливі, якби половина молодих людей повернулася", — заявив він у вівторок в ефірі німецького телеканалу Welt TV.

Кличко пояснив це тим, що молоді люди в країнах, куди вони бігли, "досить швидко інтегруються у суспільство та вивчають мову", а також створюють сім'ї.

Умови для повернення на батьківщину, за його словами, — це світ, робочі місця та рівень життя, який можна порівняти з європейським. Після війни на Україну чекають "величезні виклики", додав Кличко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство закордонних справ України у відповіді на журналістський запит порталу "Коментарі" оприлюднило офіційні дані про кількість українців, які нині перебувають за межами країни через повномасштабну війну, розв’язану Росією.

Згідно з інформацією, наданою Департаментом консульської служби МЗС України, станом на жовтень 2025 року за межами нашої держави перебуває 5 752 670 осіб, які виїхали з території України після початку російської агресії. З них, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), понад 5,1 мільйона українців нині проживають у країнах Європи.

Крім того, згідно з даними Євростату, станом на 31 серпня 2025 року в країнах ЄС 4 373 455 громадян України мали статус тимчасового захисту. Це означає, що вони офіційно отримали право на проживання, роботу, медичну допомогу та освіту на території Європейського Союзу.