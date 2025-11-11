logo

Кличко дал интервью в Германии: «Большинство украинской молодежи не вернется»
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко дал интервью в Германии: «Большинство украинской молодежи не вернется»

Большинство молодежи из Украины останется за границей, считает Виталий Кличко

11 ноября 2025, 19:02
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что после окончания войны в Украине многие молодые беженцы не вернутся на родину.

"Мы были бы счастливы, если бы половина молодых людей вернулась", – заявил он во вторник в эфире немецкого телеканала Welt TV.

Кличко объяснил это тем, что молодые люди в странах, куда они бежали, достаточно быстро интегрируются в общество и изучают язык, а также создают семьи.

Условия для возвращения на родину, по его словам, это мир, рабочие места и уровень жизни, сравнимый с европейским. После войны Украину ждут "огромные вызовы", добавил Кличко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство иностранных дел Украины в ответе на журналистский запрос портала "Комментарии" обнародовало официальные данные о количестве украинцев, ныне находящихся за пределами страны из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Согласно информации, предоставленной Департаментом консульской службы МИД Украины, по состоянию на октябрь 2025 г. за пределами нашего государства находится 5 752 670 человек, выехавших с территории Украины после начала российской агрессии. Из них, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), более 5,1 миллионов украинцев сейчас проживают в странах Европы.

Кроме того, согласно данным Евростата, на 31 августа 2025 года в странах ЕС 4 373 455 граждан Украины имели статус временной защиты. Это означает, что они официально получили право на проживание, работу, медицинскую помощь и образование на территории Европейского союза.



