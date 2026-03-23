Гроші нарахують «заднім числом»: нові правила та терміни виплат для сімей ВПО

Український уряд відновив нарахування щомісячної допомоги на проживання у розмірі 3 тисяч гривень для всіх дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов, підкресливши, що виплати повертаються з 1 лютого 2026 року.

Головною особливістю рішення є його універсальність. "Йдеться про усіх без виключення дітей зі статусом ВПО, незалежно від рівня доходу батьків чи родини", — наголосив парламентар.

Для того, щоб отримати кошти за період, починаючи з лютого, родинам необхідно подати відповідну заяву до ЦНАПу або органів Пенсійного фонду до 1 травня 2026 року.

Окрім підтримки дітей, зміни торкнулися й інших категорій переселенців. Зокрема, непрацездатні особи, яким раніше відмовили через "надто високі" доходи, тепер мають право на перегляд своїх справ. Також держава збільшила загальний термін надання допомоги: відтепер замість чотирьох шестимісячних періодів передбачено п’ять.

Павло Фролов назвав це рішення "важливим кроком держави назустріч сім'ям переселенців, які через війну втратили власні оселі". Нардеп привітав спільноту ВПО з цією зміною, зазначивши, що боротьба за права громадян триває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні розпочинається практичний етап реалізації програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій або інвалідність внаслідок війни. За інформацією нардепа Павла Фролова, на цей напрямок "Уряд виділяє 6,6 млрд грн на програму житлових ваучерів для ВПО". Очікується, що завдяки цьому державну підтримку отримають понад 3,3 тисячі сімей, які раніше мешкали на тимчасово окупованих територіях.