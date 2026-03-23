Деньги насчитают «задним числом»: новые правила и сроки выплат для семей ВПЛ

Украинское правительство возобновило начисление ежемесячного пособия на проживание в размере 3 тысяч гривен для всех детей со статусом внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, подчеркнув, что выплаты возвращаются с 1 февраля 2026 года.

Переселенцы

Главной особенностью решения является его универсальность. "Речь идет обо всех без исключения детях со статусом ВПЛ, независимо от уровня дохода родителей или семьи", — подчеркнул парламентарий.

Для того чтобы получить средства за период, начиная с февраля, семьям необходимо подать соответствующее заявление в ЦНАП или органы Пенсионного фонда до 1 мая 2026 года.

Кроме поддержки детей, изменения затронули и другие категории переселенцев. В частности, нетрудоспособные лица, которым раньше отказали из-за "слишком высоких" доходов, теперь имеют право на пересмотр своих дел. Также государство увеличило общий срок оказания помощи: теперь вместо четырех шестимесячных периодов предусмотрено пять.

Павел Фролов назвал это решение "важным шагом государства навстречу семьям переселенцев, которые из-за войны потеряли собственные дома". Нардеп поздравил сообщество ВПЛ с этим изменением, отметив, что борьба за права граждан продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине начинается практический этап реализации программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участников боевых действий или инвалидность в результате войны. По информации нардепа Павла Фролова, на это направление "Правительство выделяет 6,6 млрд грн на программу жилищных ваучеров для ВПЛ". Ожидается, что благодаря этому государственную поддержку получат более 3,3 тысяч семей, ранее проживавших на временно оккупированных территориях.