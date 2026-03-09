Громади отримають 1,5 мільярда гривень: як їх розподілять на житло для переселенців

Кабінет Міністрів України затвердив механізм розподілу субвенції у розмірі 1,5 мільярда гривень, спрямованої на вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов. Кошти будуть передані місцевим бюджетам для модернізації місць тимчасового проживання (МТП) та створення житлового фонду в сільській місцевості.

Переселенці. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з ухваленим рішенням, фінансування розподілять за двома ключовими напрямками:

1 млрд грн — на капітальний ремонт, реконструкцію гуртожитків та перепрофілювання нежитлових будівель під житло;

500 млн грн — на закупівлю модульних будинків для встановлення у сільських громадах.

Нардеп зазначив, що до порядку використання коштів було включено його принципову правку щодо об’єктів державної власності:

"Врахована моя вимога щодо фінансування об'єктів державної власності за рахунок цієї субвенції за умови передачі житла для ВПО в оренду органам місцевого самоврядування або комунальним закладам".

Важливим аспектом програми є статус модульного житла. Попри сподівання багатьох переселенців, ці споруди не стануть їхньою приватною власністю навіть як відшкодування за втрачене майно на окупованих територіях.

Павло Фролов пояснив юридичний статус такого житла:

"“Будиночки в селі” перебуватимуть у комунальній власності місцевих громад та здаватимуться у соціальну оренду найбільш вразливим категоріям".

Таким чином, держава зосереджується на створенні фонду соціального житла, яке допоможе забезпечити дахом над головою тих, хто найбільше цього потребує, без права відчуження цих об'єктів на користь приватних осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Павло Фролов роз’яснив причини, через які внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують відмови у бронюванні коштів за програмою "єВідновлення". Головною перешкодою часто стає невідповідність даних у державних реєстрах, що створює ілюзію наявності іншого майна.