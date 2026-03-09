logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Біженці Громади отримають 1,5 мільярда гривень: як їх розподілять на житло для переселенців
commentss НОВИНИ Всі новини

Громади отримають 1,5 мільярда гривень: як їх розподілять на житло для переселенців

Павло Фролов роз’яснив, як розподілять 1,5 млрд грн на облаштування місць проживання для ВПО

9 березня 2026, 18:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кабінет Міністрів України затвердив механізм розподілу субвенції у розмірі 1,5 мільярда гривень, спрямованої на вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив народний депутат Павло Фролов. Кошти будуть передані місцевим бюджетам для модернізації місць тимчасового проживання (МТП) та створення житлового фонду в сільській місцевості.

Громади отримають 1,5 мільярда гривень: як їх розподілять на житло для переселенців

Переселенці. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з ухваленим рішенням, фінансування розподілять за двома ключовими напрямками:

1 млрд грн — на капітальний ремонт, реконструкцію гуртожитків та перепрофілювання нежитлових будівель під житло;

500 млн грн — на закупівлю модульних будинків для встановлення у сільських громадах.

Нардеп зазначив, що до порядку використання коштів було включено його принципову правку щодо об’єктів державної власності:

"Врахована моя вимога щодо фінансування об'єктів державної власності за рахунок цієї субвенції за умови передачі житла для ВПО в оренду органам місцевого самоврядування або комунальним закладам".

Важливим аспектом програми є статус модульного житла. Попри сподівання багатьох переселенців, ці споруди не стануть їхньою приватною власністю навіть як відшкодування за втрачене майно на окупованих територіях.

Павло Фролов пояснив юридичний статус такого житла:

"“Будиночки в селі” перебуватимуть у комунальній власності місцевих громад та здаватимуться у соціальну оренду найбільш вразливим категоріям".

Таким чином, держава зосереджується на створенні фонду соціального житла, яке допоможе забезпечити дахом над головою тих, хто найбільше цього потребує, без права відчуження цих об'єктів на користь приватних осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Павло Фролов роз’яснив причини, через які внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують відмови у бронюванні коштів за програмою "єВідновлення". Головною перешкодою часто стає невідповідність даних у державних реєстрах, що створює ілюзію наявності іншого майна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини