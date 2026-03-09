Громады получат 1,5 миллиарда гривен: как их распределят на жилье для переселенцев

Кабинет Министров Украины утвердил механизм распределения субвенции в размере 1,5 миллиарда гривен, направленной на решение жилищного вопроса внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов. Денежные средства будут переданы местным бюджетам для модернизации мест временного проживания (МВП) и создания жилищного фонда в сельской местности.

Перееленцы. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно принятому решению, финансирование распределят по двум ключевым направлениям:

1 млрд грн — на капитальный ремонт, реконструкцию общежитий и перепрофилирование нежилых зданий под жилье;

500 млн грн — на закупку модульных домов для установки в сельских громадах.

Нардеп отметил, что в порядок использования средств была включена его принципиальная правка относительно объектов государственной собственности:

"Учтено мое требование о финансировании объектов государственной собственности за счет этой субвенции при передаче жилья для ВПЛ в аренду органам местного самоуправления или коммунальным учреждениям".

Немаловажным аспектом программы является статус модульного жилья. Несмотря на надежду многих переселенцев, эти постройки не станут их частной собственностью даже как возмещение за утраченное имущество на оккупированных территориях.

Павел Фролов объяснил юридический статус такого жилья:

"Домики в селе" будут находиться в коммунальной собственности местных громад и сдаваться в социальную аренду наиболее уязвимым категориям".

Таким образом, государство сосредотачивается на создании фонда социального жилья, которое поможет обеспечить крышей над головой наиболее нуждающихся, без права отчуждения этих объектов в пользу частных лиц.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Павел Фролов разъяснил причины, по которым внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают отказы в бронировании средств по программе "еВосстановление". Главным препятствием часто становится несоответствие данных в государственных реестрах, что создает иллюзию наличия другого имущества.