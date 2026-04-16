Допомога ВПО: уряд досі не може ухвалити справедливе рішення

Народний обранець Павло Фролов сповістив про перші успіхи у боротьбі за права переміщених сімей. Кабмін офіційно підкоригував постанову №390, суттєво полегшивши бюрократичні процедури для деяких категорій.

Парламентар окреслив головні позитивні нововведення:

Зняття обов'язку доводити руйнування оселі: переселенцям більше не доведеться нести довідки про пошкоджене чи знищене майно на окупованих територіях, адже виконати таку вимогу в окупації неможливо.

Продовження термінів подачі документів: подати відповідну заяву до органів Пенсійного фонду для поновлення нарахувань за період з лютого можна на місяць пізніше — граничний термін встановлено до 1 червня.

Незважаючи на ці кроки, політик акцентує на тому, що в документі все ще "залишаються критичні недоліки", які блокують фінансову підтримку для величезної кількості родин. Зокрема, поза увагою чиновників опинилися діти, які набули статусу ВПО у період з 2014 по 2022 роки.

Крім того, обурення викликає ще один дискримінаційний пункт:

"Для отримання 3000 грн дитину змушують переходити до школи за новим місцем проживання. Тобто, якщо дитина навчається онлайн у своїй школі (Маріуполь, Бахмут тощо) – виплати не повернуть", — наголосив нардеп.

Павло Фролов запевнив, що робота над ліквідацією цих несправедливих обмежень триватиме й надалі, адже державна підтримка має гарантуватися кожній переміщеній дитині.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що станом на квітень 2026 року в Україні зберігається гостра проблема з пенсійними виплатами для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє народний депутат Павло Фролов, посилаючись на дані правозахисників, "понад 169 тис пенсіонерів ВПО залишаються без виплат через непроходження обов'язкової фізичної ідентифікації".