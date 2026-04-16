Помощь ВПЛ: правительство до сих пор не может принять справедливое решение

Народный избранник Павел Фролов известил о первых успехах в борьбе за права перемещенных семей. Кабмин официально подкорректировал постановление №390, существенно облегчив бюрократические процедуры для некоторых категорий.

Парламентарий очертил главные положительные нововведения:

Снятие обязанности доказывать разрушение дома: переселенцам больше не придется нести справки о поврежденном или уничтоженном имуществе на оккупированных территориях, ведь выполнить такое требование в оккупации невозможно.

Продление сроков подачи документов: подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда для возобновления начислений за период с февраля можно на месяц позже — предельный срок установлен до 1 июня.

Несмотря на эти шаги, политик акцентирует внимание на том, что в документе все еще "остаются критические недостатки", которые блокируют финансовую поддержку для огромного количества семей. В частности, без внимания чиновников оказались дети, которые получили статус ВПЛ в период с 2014 по 2022 годы.

Кроме того, возмущение вызывает еще один дискриминационный пункт:

"Для получения 3000 грн ребенка заставляют переходить в школу по новому месту жительства. То есть, если ребенок учится онлайн в своей школе (Мариуполь, Бахмут и т.д.) – выплаты не вернут", — подчеркнул нардеп.

Павел Фролов заверил, что работа над ликвидацией этих несправедливых ограничений будет продолжаться и дальше, ведь государственная поддержка должна гарантироваться каждому перемещенному ребенку.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по состоянию на апрель 2026 года в Украине сохраняется острая проблема с пенсионными выплатами для внутренне перемещенных лиц. Как сообщает народный депутат Павел Фролов, ссылаясь на данные правозащитников, "свыше 169 тыс. пенсионеров ВПЛ остаются без выплат из-за непрохождения обязательной физической идентификации".