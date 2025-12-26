Уряд залучає 8,8 млрд грн на компенсації за зруйноване житло. Кошти виділяють з Резервного фонду бюджету та спрямують на фінансування житлових сертифікатів за програмою єВідновлення. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Для переселенців виділили ще понад 8 мільярдів гривень: куди підуть гроші

Завдяки цьому майже 6,3 тис родин отримають компенсації за знищене житло внаслідок російської агресії та зможуть придбати власні оселі.

Компенсація за знищене житло надається у вигляді:

▪ житлового сертифікату на придбання нової домівки;

▪ або коштів для самостійної відбудови будинку на власній земельній ділянці.

Середня сума сертифікату складає 1,4 млн грн, термін дії – 5 років.

"Завдання держави – забезпечити кожну родину житло, масштабувати компенсаційний механізм на ТОТ та надати постраждалим українцям можливість відновити гідне життя", – наголошує нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що місцеві громади отримають нові можливості для підтримки ВПО. Зокрема, держава компенсуватиме підприємствам, установам та організаціям витрати за безоплатне тимчасове розміщення переселенців. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зміни забезпечать безперервну підтримку ВПО та запроваджують ефективний механізм, який сприятиме стабільному функціонуванню та покращенню умов проживання у МТП. "Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади — отримували для цього необхідні інструменти", – наголосила Свириденко.