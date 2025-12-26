logo

Для переселенцев выделили еще более 8 миллиардов гривен: куда пойдут деньги
Для переселенцев выделили еще более 8 миллиардов гривен: куда пойдут деньги

Еще больше переселенцев получат компенсации за разрушенное жилье

26 декабря 2025, 11:53
Правительство привлекает 8,8 млрд. грн. на компенсации за разрушенное жилье. Средства выделяют из Резервного фонда бюджета и направят на финансирование жилищных сертификатов по программе еВосстановление. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

Благодаря этому почти 6,3 тысяч семей получат компенсации за уничтоженное жилье в результате российской агрессии и смогут приобрести собственные дома.

Компенсация за уничтоженное жилье предоставляется в виде:

жилищного сертификата на приобретение нового дома;

или средств для самостоятельного восстановления дома на собственном земельном участке.

Средняя сумма сертификата составляет 1,4 млн грн, срок действия – 5 лет.

"Задача государства – обеспечить каждую семью жилье, масштабировать компенсационный механизм на ВОТ и предоставить пострадавшим украинцам возможность восстановить достойную жизнь", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что местные громады получат новые возможности для поддержки ВПЛ. В частности, государство будет компенсировать предприятиям, учреждениям и организациям расходы на безвозмездное временное размещение переселенцев. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Изменения обеспечат непрерывную поддержку ВПЛ и внедряют эффективный механизм, который будет способствовать стабильному функционированию и улучшению условий проживания в МВП. "Важно, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и общины — получали для этого необходимые инструменты", — подчеркнула Свириденко.



