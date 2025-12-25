Місцеві громади отримають нові можливості для підтримки ВПО. Зокрема, держава компенсуватиме підприємствам, установам та організаціям витрати за безоплатне тимчасове розміщення переселенців. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Хороші новини для переселенців: яке рішення ухвалив Уряд

Що змінюється:

▪ компенсація витрат на комунальні послуги, скраплений газ та пічне паливо навіть якщо людина ще не отримала статус ВПО;

▪ компенсація надається до 2 місяців — на період відновлення документів;

▪ розрахунок — за фактичні дні проживання у МТП;

▪ для підтвердження витрат достатньо чеків і квитанцій – без додаткових запитів до постачальників послуг;

▪ соціальну норму житла збільшено з 13,65 м² до 21м² опалювальної площі на одну особу.

Зміни забезпечать безперервну підтримку ВПО та запроваджують ефективний механізм, який сприятиме стабільному функціонуванню та покращенню умов проживання у МТП.

"Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади — отримували для цього необхідні інструменти", – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мер Харкова Ігор Терехов закликав переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях.

За словами голови Асоціації прифронтових міст та громад та міського голови Харкова, чинна щомісячна допомога на проживання не враховує рівень безпеки, вартість проживання й додаткові ризики у прифронтових громадах. Терехов наголошує на необхідності адаптації програм підтримки до реальних потреб людей, які проживають під постійними обстрілами.

"Неможливо ставити в один ряд людей у тиловому місті та тих, хто живе під постійними обстрілами. Це не про привілеї, а про адекватну та необхідну підтримку, якої вимагають обставини", – заявив мер Харкова.