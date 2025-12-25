Местные громады получат новые возможности для поддержки ВПЛ. В частности, государство будет компенсировать предприятиям, учреждениям и организациям расходы на безвозмездное временное размещение переселенцев. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Хорошие новости для переселенцев: какое решение приняло Правительство

Что меняется:

▪ компенсация расходов на коммунальные услуги, сжиженный газ и печное топливо даже если человек еще не получил статус ВПЛ;

▪ компенсация предоставляется до 2 месяцев – на период восстановления документов;

▪ расчет – за фактические дни проживания в МВП;

▪ для подтверждения расходов достаточно чеков и квитанций – без дополнительных запросов к поставщикам услуг;

▪ социальная норма жилья увеличена с 13,65 м² до 21м² отапливаемой площади на одного человека.

Изменения обеспечат непрерывную поддержку ВПЛ и внедряют эффективный механизм, который будет способствовать стабильному функционированию и улучшению условий проживания в МВП.

"Важно, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и громады — получали для этого необходимые инструменты", – подчеркнула Свириденко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мэр Харькова Игорь Терехов призвал пересмотреть подход к оказанию государственной помощи ВПЛ на прифронтовых территориях.

По словам председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад и городского головы Харькова, действующее ежемесячное пособие на жительство не учитывает уровень безопасности, стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых громадах. Терехов отмечает необходимость адаптации программ поддержки к реальным потребностям людей, проживающих под постоянными обстрелами.

"Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и живущих под постоянными обстрелами. Это не о привилегиях, а об адекватной и необходимой поддержке, которой требуют обстоятельства", – заявил мэр Харькова.