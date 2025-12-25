Рубрики
Недилько Ксения
Местные громады получат новые возможности для поддержки ВПЛ. В частности, государство будет компенсировать предприятиям, учреждениям и организациям расходы на безвозмездное временное размещение переселенцев. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Хорошие новости для переселенцев: какое решение приняло Правительство
Что меняется:
▪ компенсация расходов на коммунальные услуги, сжиженный газ и печное топливо даже если человек еще не получил статус ВПЛ;
▪ компенсация предоставляется до 2 месяцев – на период восстановления документов;
▪ расчет – за фактические дни проживания в МВП;
▪ для подтверждения расходов достаточно чеков и квитанций – без дополнительных запросов к поставщикам услуг;
▪ социальная норма жилья увеличена с 13,65 м² до 21м² отапливаемой площади на одного человека.
Изменения обеспечат непрерывную поддержку ВПЛ и внедряют эффективный механизм, который будет способствовать стабильному функционированию и улучшению условий проживания в МВП.
"Важно, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома из-за российской агрессии, имели достойные и комфортные условия проживания, а учреждения и громады — получали для этого необходимые инструменты", – подчеркнула Свириденко.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что мэр Харькова Игорь Терехов призвал пересмотреть подход к оказанию государственной помощи ВПЛ на прифронтовых территориях.
По словам председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад и городского головы Харькова, действующее ежемесячное пособие на жительство не учитывает уровень безопасности, стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых громадах. Терехов отмечает необходимость адаптации программ поддержки к реальным потребностям людей, проживающих под постоянными обстрелами.
"Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и живущих под постоянными обстрелами. Это не о привилегиях, а об адекватной и необходимой поддержке, которой требуют обстоятельства", – заявил мэр Харькова.