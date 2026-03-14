Цифри вражають: у якій країні фіксують зростання чоловіків-біженців із України

У Німеччині помітно зростає кількість українських чоловіків призовного віку, які прибувають до країни як біженці. Нові статистичні дані вже викликали політичні суперечки у німецькому суспільстві.

Станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебувало 1 340 362 особи, які приїхали з України через війну. Серед них – 349 520 чоловіків та 500 393 жінки віком від 18 до 63 років.

Рік тому чоловіків у цій віковій категорії було значно менше – близько 297 660. Таким чином, за останні дванадцять місяців їхня кількість збільшилася приблизно на 52 тисячі. За цей же період кількість жінок зросла майже на 24 тисячі.

Подібні тенденції показує аналіз Федерального агентства зайнятості для вікової групи від 15 до 64 років. Наразі частка чоловіків серед українських біженців становить близько 41%, тоді як у травні 2022 року вона була на рівні 26%.

Ці дані стали політично чутливою темою, оскільки після запровадження загальної мобілізації багато чоловіків призовного віку в Україні зіткнулися з обмеженнями на виїзд за кордон.

Спочатку заборона стосувалася чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак у серпні українська влада частково пом'якшила правила та дозволила виїзд молодим людям до 22 років. Як зазначають у німецькому МВС, саме з осені багато хто почав активно користуватися цією можливістю.

За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), лише у лютому німецькі федеральні землі зареєстрували 8 783 українських заявників на притулок, з яких 4 392 – чоловіки, включаючи неповнолітніх.

У Німеччині ці цифри спричинили політичні дискусії. Клара Бюнгер, експерт із внутрішньої політики Лівої партії заявила, що розуміє людей, які тікають від війни.

"За прогнозами, по обидва боки загинули сотні тисяч солдатів. Я розумію кожного, хто рятується від цієї бійні", — сказала вона.

Водночас, представники блоку ХДС/ХСС виступили з критикою. Речник партії з внутрішньої політики Олександр Тром заявив, що "молодим чоловікам призовного віку з України не місце у німецькій системі соціального забезпечення".

Він також закликав до більш "справедливого розподілу українських біженців Європою", зазначаючи, що деякі країни ЄС уже почали переглядати свої правила підтримки.

