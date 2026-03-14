Цифры впечатляют: в какой стране фиксируют рост мужчин-беженцев из Украины

В Германии заметно увеличивается число украинских мужчин призывного возраста, прибывающих в страну как беженцы. Новые статистические данные уже вызвали политические споры в немецком обществе.

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находились 1 340 362 человека, приехавшие из Украины из-за войны. Среди них – 349 520 мужчин и 500 393 женщины в возрасте от 18 до 63 лет.

Год назад мужчин в этой возрастной категории было значительно меньше – около 297 660. Таким образом, за последние двенадцать месяцев их количество увеличилось примерно на 52 тысячи. За тот же период число женщин выросло почти на 24 тысячи.

Похожие тенденции показывает анализ Федерального агентства занятости для возрастной группы от 15 до 64 лет. Сейчас доля мужчин среди украинских беженцев составляет около 41%, тогда как в мае 2022 года она была на уровне 26%.

Эти данные стали политически чувствительной темой, поскольку после введения всеобщей мобилизации многие мужчины призывного возраста в Украине столкнулись с ограничениями на выезд за границу.

Первоначально запрет касался мужчин от 18 до 60 лет. Однако в августе украинские власти частично смягчили правила и разрешили выезд молодым людям до 22 лет. Как отмечают в немецком МВД, именно с осени многие начали активно пользоваться этой возможностью.

По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), только в феврале немецкие федеральные земли зарегистрировали 8 783 украинских заявителя на убежище, из которых 4 392 – мужчины, включая несовершеннолетних.

В Германии эти цифры вызвали политические дискуссии. Клара Бюнгер, эксперт по внутренней политике Левой партии заявила, что понимает людей, которые бегут от войны.

"По прогнозам, с обеих сторон погибли сотни тысяч солдат. Я понимаю каждого, кто спасается от этой бойни", — сказала она.

В то же время представители блока ХДС/ХСС выступили с критикой. Спикер партии по внутренней политике Александр Тром заявил, что "молодым мужчинам призывного возраста из Украины не место в немецкой системе социального обеспечения".

Он также призвал к более "справедливому распределению украинских беженцев по Европе", отмечая, что некоторые страны ЕС уже начали пересматривать свои правила поддержки.

