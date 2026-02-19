logo_ukra

Чи забиратимуть порожні квартири у власників: нардеп пояснив, кого насправді заселятимуть у межах нового закону
Чи забиратимуть порожні квартири у власників: нардеп пояснив, кого насправді заселятимуть у межах нового закону

Житло для переселенців: які об’єкти потраплять під інвентаризацію згідно із законом №4080

19 лютого 2026, 16:33
Недилько Ксения

Останнім часом у соцмережах та телеграм-каналах почала ширитися тривожна інформація про те, що держава нібито планує примусово вилучати приватні квартири, які наразі стоять порожніми, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Народний депутат Павло Фролов розставив крапки над "і", назвавши такі повідомлення фейком.

"Ця інформація є фейком та не відповідає дійсності. Насправді йдеться про обстеження об’єктів державної та комунальної власності, які наразі не використовуються і можуть бути переобладнані під житло для ВПО", — наголосив нардеп.

Згідно із законом №4080, під інвентаризацію та подальшу передачу переселенцям (після приведення приміщень у належний стан) підпадають лише конкретні категорії об'єктів. Приватна власність залишається недоторканною, за винятком випадків добровільної згоди власника.

Яке житло може бути використане для потреб ВПО:

Порожні будівлі та гуртожитки, що перебувають на балансі громад;

Адміністративні будівлі, які не використовуються за призначенням;

Недобудови та нежитлові приміщення, що підлягають модернізації;

Об'єкти приватної власності лише за умови добровільної згоди їх власників для передачі в оренду;

Квартири та будинки, які перейшли до комунальної власності через відсутність законних спадкоємців.

Як зазначає Павло Фролов, головне завдання цього процесу — не відібрати чиєсь майно, а максимально ефективно використати наявні державні ресурси.

"Інвентаризація нерухомості має на меті акумулювати державні ресурси для забезпечення житлом ВПО та повернути відчуття дому тим, хто його втратив", — підсумував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні розпочинається реалізація пілотного проєкту, спрямованого на забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) доступним дахом над головою. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, ініціатива передбачає трансформацію наявних ресурсів держави та громад у житловий фонд.



