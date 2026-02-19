В последнее время в соцсетях и телеграмм-каналах начала распространяться тревожная информация о том, что государство якобы планирует принудительно изымать стоящие пустыми частные квартиры для расселения внутренне перемещенных лиц. Народный депутат Павел Фролов расставил точки над "i", назвав такие сообщения фейком.

Будут ли забирать пустые квартиры у владельцев: нардеп объяснил, кого на самом деле будут заселять в рамках нового закона

"Эта информация является фейком и не соответствует действительности. На самом деле речь идет об обследовании объектов государственной и коммунальной собственности, которые не используются и могут быть переоборудованы под жилье для ВПЛ", — подчеркнул нардеп.

По закону №4080 под инвентаризацию и последующую передачу переселенцам (после приведения помещений в надлежащее состояние) подпадают только конкретные категории объектов. Частная собственность остается неприкосновенной, за исключением случаев добровольного согласия собственника.

Какое жилье может быть использовано для нужд ВПЛ:

Пустые здания и общежития, находящиеся на балансе громад;

Административные здания, не используемые по назначению;

Недостройки и нежилые помещения, подлежащие модернизации;

Объекты частной собственности только при добровольном согласии их владельцев для передачи в аренду;

Квартиры и дома, перешедшие в коммунальную собственность из-за отсутствия законных наследников.

Как отмечает Павел Фролов, главная задача этого процесса – не отобрать чье-то имущество, а максимально эффективно использовать имеющиеся государственные ресурсы.

"Инвентаризация недвижимости имеет целью аккумулировать государственные ресурсы для обеспечения жильем ВПЛ и вернуть ощущение дома тем, кто его потерял", — подытожил он.

