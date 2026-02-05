Масштабне будівництво житла має стати фундаментом для економічного стрибка України, оскільки цей процес не лише створює нові робочі місця, а й сприяє поверненню громадян у громади. На цьому наголосив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: Візія прифронтових громад — 2026".

Будівництво як драйвер економіки: Ігор Терехов закликав до негайної відбудови та реновації житла

За словами очільника міста, розпочинати активну відбудову необхідно вже сьогодні, не чекаючи завершення війни, щоб забезпечити людей житлом та роботою. При цьому будівельна галузь повинна розглядатися як ключовий елемент стратегії відновлення держави.

"Саме будівництво може бути драйвером майбутнього економічного розвитку України. Бо це і робочі місця, і розвиток технологій, і енергозбереження. Неможливо будувати так, як було раніше. Сьогодні зовсім інші вимоги", — підкреслив Ігор Терехов.

Особливу увагу міський голова приділив проблемі застарілого житлового фонду. Він зазначив, що будинки, зведені пів століття або століття тому, фізично та морально застаріли й не відповідають сучасним нормам безпеки та комфорту.

З огляду на це, Терехов закликав до розробки та впровадження комплексної державної програми реновації житла, яка б базувалася на актуальних світових стандартах. На його переконання, лише чітке бачення майбутнього будівельної галузі дозволить перетворити її на потужний інструмент відродження країни.

