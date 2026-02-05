logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Біженці Будівництво як драйвер економіки: Ігор Терехов закликав до негайної відбудови та реновації житла
commentss НОВИНИ Всі новини

Будівництво як драйвер економіки: Ігор Терехов закликав до негайної відбудови та реновації житла

Державна програма реновації та нові стандарти: мер Харкова про роль будівельної галузі у поверненні українців

5 лютого 2026, 23:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Масштабне будівництво житла має стати фундаментом для економічного стрибка України, оскільки цей процес не лише створює нові робочі місця, а й сприяє поверненню громадян у громади. На цьому наголосив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: Візія прифронтових громад — 2026".

Будівництво як драйвер економіки: Ігор Терехов закликав до негайної відбудови та реновації житла

Будівництво як драйвер економіки: Ігор Терехов закликав до негайної відбудови та реновації житла

За словами очільника міста, розпочинати активну відбудову необхідно вже сьогодні, не чекаючи завершення війни, щоб забезпечити людей житлом та роботою. При цьому будівельна галузь повинна розглядатися як ключовий елемент стратегії відновлення держави.

"Саме будівництво може бути драйвером майбутнього економічного розвитку України. Бо це і робочі місця, і розвиток технологій, і енергозбереження. Неможливо будувати так, як було раніше. Сьогодні зовсім інші вимоги", — підкреслив Ігор Терехов.

Особливу увагу міський голова приділив проблемі застарілого житлового фонду. Він зазначив, що будинки, зведені пів століття або століття тому, фізично та морально застаріли й не відповідають сучасним нормам безпеки та комфорту.

З огляду на це, Терехов закликав до розробки та впровадження комплексної державної програми реновації житла, яка б базувалася на актуальних світових стандартах. На його переконання, лише чітке бачення майбутнього будівельної галузі дозволить перетворити її на потужний інструмент відродження країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання модернізації та захисту енергетичної інфраструктури України має вирішуватися на державному рівні, а не через підвищення тарифів для громадян. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини