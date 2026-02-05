Масштабное строительство жилья должно стать фундаментом для экономического скачка Украины, поскольку этот процесс не только создает новые рабочие места, но и способствует возвращению граждан в общину. Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: Визия прифронтовых общин — 2026".

Строительство как драйвер экономики: Игорь Терехов призвал к немедленному восстановлению и реновации жилья

По словам главы города, начинать активное восстановление необходимо уже сегодня, не дожидаясь завершения войны, чтобы обеспечить людей жильем и работой. При этом строительная ветвь обязана рассматриваться как главный элемент стратегии восстановления страны.

"Самое строительство может являться драйвером будущего экономического развития Украины. Это и рабочие места, и развитие технологий, и энергосбережение. Невозможно строить так, как было раньше. Сегодня совсем другие требования", – подчеркнул Игорь Терехов.

Особое внимание городской голова уделил проблеме устаревшего жилищного фонда. Он отметил, что дома, построенные полвека или столетия назад, физически и морально устарели и не отвечают современным нормам безопасности и комфорта.

Учитывая это, Терехов призвал к разработке и внедрению комплексной государственной программы реновации жилья, которая базировалась бы на актуальных мировых стандартах. По его убеждению, лишь ясное видение будущего строительной отрасли позволит превратить ее в мощный инструмент возрождения страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вопрос модернизации и защиты энергетической инфраструктуры Украины должен решаться на государственном уровне, а не из-за повышения тарифов для граждан. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов.