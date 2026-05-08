Звинувачення в наркоторгівлі, ухилення від податків, торгівлі фейковими ліками, змові на ринку та десятки мільярдів гривень на рік – що відомо про аптечну мережу «9-1-1»

Як неодноразово писали "Коментарі", в умовах війни фармацевтичний ринок став однією з найприбутковіших сфер для бізнесу з річним оборотом не менше ніж 150 млрд грн. зосереджених у 18 000 аптеках, з яких близько 40% припадають лише на 5 найбільших компаній. І треба сказати, що часто репутація компаній, які займаються фармацевтичним бізнесом, зовсім не така стерильна, швидше навпаки.

Фото: портал "Коментарі"

Одним із таких прикладів стала аптечна мережа "Аптека 9-1-1", що належить до сімейства Данієлян, бізнесменів з Харкова, яка за даними ЗМІ займає 3-е місце за оборотом в Україні – 27,9 млрд грн. за підсумками 2025 року. Створена далекого 1996-го року, компанія з початку 2026 року постійно виявлялася згаданою в різних скандалах.

Продавали не ми, а шахраї

Мережа "Аптека 9-1-1" сьогодні – за різними даними, від 1700 до 1800 аптечних закладів, через які ведеться активна торгівля лікарськими препаратами. Причому ведеться ця діяльність не лише через фізичні магазини, а й онлайн. Варто зазначити, що саме сітка 9-1-1 стала піонером у цьому напрямі серед найбільших гравців фармринку.

Втім, даний спосіб реалізації ліків самої компанії приніс неприємності — 31 березня в "Аптека 9-1-1" повідомили про наявність у Telegram-групах шахраїв, які пропонують купити ліки від мережі з посиланням на створений шахраями телеграм-канал.

"Це шахрайська схема, яка не має жодного відношення до "Аптеку 9-1-1". Мережа "Аптека 9-1-1" здійснює свою діяльність виключно на території України та працює відповідно до чинного законодавства України. Компанія не здійснює продаж лікарських засобів у країнах ЄС та не має там аптечних закладів. Аптека 9-1-1 не веде продаж через Telegram і не має жодних представників у месенджерах. Всі замовлення обробляються через офіційний сайт apteka911 або офіційний Telegram-бот @apteka911chatBot .

На сайті компанії можна знайти, як то кажуть, "мануал" про те, як замовити товари онлайн в "онлайн-супермаркеті". Щоправда, подібні схеми з онлайн-торгівлею через деякі телеграм-канали нагадують схеми з сайтами-дзеркалами, що процвітають на ринку азарту в Україні, що дозволяють онлайн-казино створювати десятки майданчиків для гравців без жодного офіційного обліку для податкової. Однак на тлі інших скандалів подібна інформація просто втрачається.

На чому піднялися власники "Аптека 9-1-1"

На фармацевтичному ринку за "Аптека 9-1-1" закріпилася слава агресивного гравця, який дуже швидко розширюється, причому пік зростання припав на 2010-ті роки. Наприклад, маючи в 2018-му році 300 аптек, вже через рік мережа об'єднувала близько 700. І тут виникає логічне питання — звідки кошти у компанії на таке зростання?

І можливим варіантом відповіді це питання може стати – препарат "Терофун".

Так, у 2000-2010 роках. Україну накрила хвиля наркоманії за допомогою кустарно виготовлених препаратів на основі псевдоефедрину та метамфетаміну. Виробництво наркотиків здійснювалося на базі численних лікарських препаратів, що включали цей самий псевдоефедрин, і одним з таких препаратів є "Терофун", що містить в кожній таблетці до 60 мг цієї речовини. Його і сьогодні можна придбати в Україні за ціною близько 250 гривень за 20 пігулок, але виключно за рецептом. Саме необхідність у купівлі препарату для виробництва наркотику та заборона у вигляді рецепту зробив торгівлю цим препаратом такою вигідною для аптек України.

У 2012-му році на сайті "Україна кримінальна" була розміщена стаття, в якій стверджувалося, що громадянин Індії Джаїн Прадіп Кумар нібито розробив схему закупівлі "Терофуну" в Індії та завезення його в Україну. А вже тут цей препарат міг реалізовуватися саме через мережу аптек "Аптека 9-1-1" у 4 рази дорожче за офіційну ціну (300 гривень замість 71) без рецепта.

"У період 2009-2011 в Україну здійснено постачання "Терофуну" на суму близько 20 млн. доларів США. Проте заробили підприємці близько 40 млн доларів США. Адже ціна препарату за документами становила лише 71 гривню, а на чорному ринку ліки, що містять наркотичну речовину, продавалися вже за 300 за упаковку. І за псевдоефедрином щомісяця вишиковуються черги інших наркопідприємців області", — стверджувалося у статті.

Зрозуміло, стаття не може вважатися доказом, але "Коментарі" виявили цікаві факти.

Так, при створенні в 1996-му році "Аптека 9-1-1" вважалася на юридичній особі – приватна фірма "Гамма-55", якою тоді володів Ашот Данієлян. Однак зараз за даними аналітичного сервісу YouControl "Гамма-55" належить Данієлян Ануш Ашотівні (60%) та Данієлян Нуне Сейранівні (40%) – дочці та можливо, онуці чи племінниці засновника компанії. Основним видом діяльності підприємства вважається надання в оренду нерухомості, а торгівля ліками в аптеках лише допоміжним.

Найбільш вірогідним поясненням такої зміни пріоритетів є 268 згадок компанії у різних кримінальних провадженнях. І серед них, наприклад, кримінальна справа № 2220 ще 2011 року, в якій громадянина РФ спіймали на пункті пропуску з 2495 таблетками "Терофуна" (майже 150 грамів псевдоефедрину), який він хотів вивезти до Росії.

"Під час проведення ГО БКОП УСБ України в Харківській області оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, згідно з якою імпортером препарату "Терофун" є ТОВ "Ананта", яка більшу частину імпортованого препарату "Терофун" реалізовує ПФ "Гамма-55", яка у свою чергу через мережу власних аптек "911". Також встановлено, що в аптеках за адресою: м. Харків, вул. Наріманова 1а, м. Харків, вул. Єсеніна, 12, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 153, співробітники ПФ "Гамма — 55" здійснюють незаконну реалізацію препарату "Терафун" у великих розмірах, без рецептів та видачі квитанцій". – затверджувалося у судовому документі.

Зауважимо, що згаданий у статті на "Україні кримінальній" Джаїн Прадіп Кумар працює на фармринку України досі як засновник групи компаній "Ананта Медікеар", що перегукується з назвою ТОВ "Ананта" як імпортера "Терофуну" в Україну.

Нарешті, з 2010 року Харківська область справді була справжнім хабом для закупівель "Терофуну" та його подальшої контрабанди до Росії для виробництва метамфетаміну. Тоді СБУ вилучала пігулки у кур'єрів буквально тисячами.

Відсутність проблем у імпортерів та аптек "9-1-1" у статті "України кримінальної" пояснювали нібито заступництвом тодішнього заступника прокурора Харківської області Сергія Миронова.

Як би там не було, офіційно претензій до "Аптеку 9-1-1" у правоохоронців немає, але ймовірно, щоб позбавитися скандального шлейфу Ашот Данієлян відійшов від фармацевтичного бізнесу, а опорною структурою аптечної мережі стала не "Гамма-55", а інша фірма. Сама "Гамма-55", наприклад, восени купила цілий майновий комплекс "Енергосталь" у Харкові в 3 рази дешевше за початкову ціну.

Ухиляння від податків на сотні мільйонів гривень

Втім, якщо зміна юрособи для "Аптека 9-1-1" і замислювалася як спосіб уникнення скандалів, це не допомогло. Причина цього – структура власності аптечної мережі. Так, за даними профільних медіа мережа включає 68 юридичних осіб і 1813 аптек. За версією громадської організації "Нон-стоп Україна", це може пояснюватись схемами ухилення від податків.

"Формально це різні бізнеси, фактично єдина структура із централізованим управлінням. Єдина торгова інфраструктура, однакові приміщення, загальне обладнання та бренд. Але грошові потоки розкидані по різних юрособах та ФОП. Це дозволяє не перевищувати податкових лімітів та залишатися на спрощеній системі. Така модель прямо підпадає під ознаки штучного подрібнення бізнесу. І вона використовується системно, а чи не епізодично. Далі ще цікавіше. Документальне оформлення продажів ведеться від імені різних суб'єктів, при тому що фактична діяльність єдина. Частина розрахунків, швидше за все, провадиться без належної фіскалізації, без відображення повної виручки. Облік товарів нібито ведеться з порушеннями, без чіткого підтвердження походження та залишків. Це створює можливість реалізації неврахованої продукції. А отже, пряме заниження податкових зобов'язань", – стверджують у громадській організації.

Справді, для такої підозри є цілком реальні підстави. Так, за даними "Економічної правди", 2025-го року при обороті 27,9 млрд грн. на чистий прибуток "Аптека 9-1-1" припало 147,8 млн. грн. Тобто рентабельність бізнесу становила лише 0,5%, що в компанії тоді пояснили інфляцією та різким зниженням доходів.

Зауважимо, що рентабельність у 0,5% виглядає звичайно мізерною, що ставить питання про продовження бізнесу, але більшість інших гравців взагалі заявили про збитки, іноді в мільярд і більше гривень. Виняток – лідер ринку "Аптека низьких цін" із 2,5 млрд грн. чистого прибутку на 42 млрд. грн. виручки.

І тут якраз можна згадати розслідування "Коментарі" про "слід" Тимура Міндіча в аптечному бізнесі України. Так, Печерська окружна прокуратура розглядає кримінальне провадження № 12025100120000127 від 26 травня 2025 року, згідно з яким низка фармацевтичних підприємств України займалися виведенням коштів через представництво "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." (власник – компанія у Польщі) та представництво "КВІК ВЕНТ ОУ" (власник – компанія у Фінляндії).

За матеріалами справи десятки комерційних структур із фармринку України платили вищеназваним фірмам гроші за нібито використання об'єктів інтелектуальної власності, зокрема роялті. У тому числі, наприклад, "Спосіб дератизації приміщень з допомогою ультразвукового випромінювання". Усього в такий спосіб через рахунки "СКОЛ ТРЕЙД СП. З А.А." пройшли з 2023 року 2 млрд 41 млн грн., при тому що офіційно зазначений дохід компанії за той же період становив лише 1,7 млн грн. Можливі збитки для держави – 361,3 млн грн. податків, які отримав державний бюджет.

Тим самим, фармкомпанії України могли просто знижувати свої податки, завищуючи витрати через "СКІЛ ТРЕЙД СП. С А.А.".

Яка саме сума від цих 2 мільярдів гривень припала на компанії мережі "Аптека 9-1-1" невідомо, але очевидно, що сума не копійчана. Так чи інакше, слідство з даного кримінального провадження триває.

АМКУ підозрює у недобросовісній конкуренції

На додачу до питань з боку прокуратури, а можливо й податкової, якщо та вирішить, що "Аптека 9-1-1" через роялті "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." занижувала податки, аптечна мережа має ще й не найкращу репутацію в очах Антимонопольного комітету України.

Так, в АМКУ ведуть справу проти ТОВ "Перша фармація Полтави" (сфера діяльності – роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах, статутний фонд – 1000 гривень) щодо обману покупців. За версією Комітету, компанія вчинила порушення, передбачені статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", через поширення на вивісках та зовнішніх рекламних конструкціях аптечних закладів інформації: "АПТЕКА ОПТОВИХ ЦІН", "ШУКАЄТЕ НАЙНИЖЧІ ЦІНИ!? Зайдіть та порівняйте". І АМКУ вимагала у фірми відповідних пояснень.

"Перша фармація Полтави" є складовою частиною "Аптека 9-1-1" і по 50% у ній належать Данієлян Ануш Ашотівні та Данієлян Нуне Сейранівні. Компанія, до речі, також фігурує у кримінальному провадженні №12025100120000127 як платник роялті представництву "СКОЛ ТРЕЙД СП. З А.А." із загальною виручкою у 2025-му році у 470 млн грн.

Іншу компанію Ануш та Нуне Данієлян, ТОВ "Перша фармація Харківщини" з доходом у 828 млн грн., АМКУ зовсім не знайшов на юридичну адресу.

Є претензії у АМКУ та до діяльності усієї мережі "Аптека 9-1-1". Назва компанії звучить у відкритій Комітетом справі проти 5 найбільших аптечних мереж України. За версією держчиновників, Топ-5 мереж, які контролюють 64% роздрібного товарообігу та 42% аптек, вступили в змову. З лютого 2025 року простежувалася тенденція до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних фармкомпаній шляхом обмеження їх наявності у точках реалізації найбільших аптечних мереж.

При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним і не мав тенденції до значного зменшення. У той же час зменшення споживання населенням зазначених лікарських засобів було пов'язане з удаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках, -заявили про створений Топ-гравцями фармринку штучний дефіцит ліків в АМКУ.

У лютому 2025 року ситуація на фармацевтичному ринку викликала невдоволення президента, коли через зростання цін на ліки він пригрозив звільнити главу МОЗ , правда і спроба обмежити ціни надалі не дуже вийшла.

Зауважимо, доходи "Аптека 9-1-1" мають зрости на тлі очікуваного в Україні подорожчання медпрепаратів . При тому, що Ануш та Нуне Данієлян і так перебувають у списку найбагатших українців.