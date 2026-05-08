Обвинения в наркоторговле, уклонении от налогов, торговле фейковыми лекарствами, сговоре на рынке и десятки миллиардов гривен в год – что известно об аптечной сети «9-1-1»

Как неоднократно писали "Комментарии", в условиях войны фармацевтический рынок стал одной из наиболее прибыльных сфер для бизнеса с годовым оборотом не менее 150 млрд грн. сосредоточенных в 18 000 аптеках, из которых порядка 40% приходятся лишь на 5 крупнейших компаний. И надо сказать, что часто репутация компаний, занимающихся фармацевтическим бизнесом, вовсе не так стерильна, скорее наоборот.

Одним из таких примеров стала аптечная сеть "Аптека 9-1-1", принадлежащая семейству Даниелян, бизнесменов из Харькова, которая по данным СМИ занимает 3-е место по обороту в Украине – 27,9 млрд грн. по итогам 2025-го года. Созданная в далеком 1996-м году, компания с начала 2026 года то и дело оказывалась упомянутой в различных скандалах.

Продавали не мы, а мошенники

Сеть "Аптека 9-1-1" сегодня – это, по разным данным, от 1700 до 1800 аптечных заведений через которые ведется активная торговля лекарственными препаратами. Причем ведется это деятельность не только через физические магазины, но и онлайн. Стоит отметить, что именно сетка 9-1-1 стала пионером в этом направлении среди крупнейших игроков фармрынка.

Впрочем, данный способ реализации лекарств самой компании принес неприятности – 31 марта в "Аптека 9-1-1" сообщили о наличии в Telegram-группах мошенников, которые предлагают купить лекарства от лица сети со ссылкой на созданный жуликами телеграмм-канал.

"Это мошенническая схема, не имеющая никакого отношения к "Аптеку 9-1-1". Сеть "Аптека 9-1-1" осуществляет свою деятельность исключительно на территории Украины и работает в соответствии с действующим законодательством Украины. Компания не осуществляет продажу лекарственных средств в странах ЕС и не имеет там аптечных заведений. Аптека 9-1-1 не ведет продаж через Telegram и не имеет никаких представителей в мессенджерах. Все заказы обрабатываются через официальный сайт apteka911 или официальный Telegram-бот @apteka911chatBot Если вам или вашим близким поступило такое сообщение — не переходите по ссылкам и не производите никаких платежей", — сообщила компания на своей странице в соцсети Facebook.

На сайте компании можно найти, что называется, "мануал" о том, как заказать товары онлайн в "онлайн-супермаркете". Правда, подобные схемы с онлайн-торговлей через некие Телеграмм-каналы, напоминают схемы с сайтами-зеркалами, процветающими на рынке азарта в Украине, позволяющие онлайн-казино создавать десятки площадок для игроков без всякого официального учета для налоговой. Однако на фоне других скандалов, подобная информация просто теряется.

На чем поднялись собственники "Аптека 9-1-1"

На фармацевтическом рынке за "Аптека 9-1-1" закрепилась слава агрессивного игрока, который очень быстро расширяется, причем пик роста пришелся на 2010-е годы. К примеру, имея в 2018-м году 300 аптек, уже год спустя сеть объединяла около 700. И тут возникает логичный вопрос – откуда средства у компании на такой рост?

И возможным вариантом ответа на этот вопрос может стать – препарат "Терофун".

Так, в 2000-2010 гг. Украину накрыла волна наркомании с помощью кустарно изготовленных препаратов на основе псевдоэфедрина, а также метамфетамина. Производство наркотиков осуществлялось на базе многочисленных лекарственных препаратов, включавших в себя этот самый псевдоэфедрин, и одним из таких препаратов является "Терофун", содержащий в каждой таблетке до 60 мг этого вещества. Его и сегодня можно приобрести в Украине по цене около 250 гривен за 20 таблеток, но исключительно по рецепту. Именно необходимость в покупке препарата для производства наркотика и запрет в виде рецепта, сделал торговлю этим препаратом такой выгодной для аптек Украины.

В 2012-м году на сайте "Украина криминальная" была размещена статья, в которой утверждалось, что гражданин Индии Джаин Прадип Кумар якобы разработал схему по закупке "Терофуна" в Индии и завозе его в Украину. А уже здесь этот препарат мог реализовываться именно через сеть аптек "Аптека 9-1-1" в 4 раза дороже официальной цены (300 гривен вместо 71) без рецепта.

"В период 2009-2011 в Украину осуществлено поставок "Терофуна" на суму около 20 млн. долларов США. Однако заработали предприниматели около 40 млн. долларов США. Ведь цена препарата по документам составляла всего 71 гривну, а на черном рынке лекарство, содержащее наркотическое вещество продавалось уже за 300 за упаковку. И за псевдоэфедрином ежемесячно выстраиваются очереди других наркопредпринимателей области", — утверждалось в статье.

Разумеется, статья не может считаться доказательством, но "Комментарии" обнаружили некоторые любопытные факты.

Так, при своем создании в 1996-м году "Аптека 9-1-1" числилась на юридическом лице – частная фирма "Гамма-55", которой тогда владел Ашот Даниелян. Однако сейчас по данным аналитического сервиса YouControl "Гамма-55" принадлежит Даниелян Ануш Ашотовне (60%) и Даниелян Нуне Сейранивне (40%) – дочери и возможно, внучке или племяннице основателя компании. Основным же видом деятельности компании числится предоставление в аренду недвижимости, а торговля лекарствами в аптеках лишь вспомогательным.

Наиболее вероятным объяснением такой смены приоритетов являются 268 упоминаний компании в различных уголовных производствах. И среди них, например, уголовное дело № 2220 еще 2011 года, в котором гражданин РФ был пойман на пункте пропуска с 2495 таблетками "Терофуна" (почти 150 граммов псевдоэфедрина), который он хотел вывезти в Россию.

"В ходе проведения ГО БКОП УСБ Украины в Харьковской области оперативно-розыскных мероприятий получена информация, согласно которой импортером препарата "Терофун" является ООО "Ананта", которая большую часть импортированного препарата "Терофун" реализовывает ЧФ "Гамма-55", которая в свою очередь через сеть собственных аптек "911", осуществляет розничную торговлю препаратом. Также установлено, что в аптеках по адресу: г. Харьков, ул. Нариманова 1а, г. Харьков, ул. Есенина, 12, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153, сотрудники ЧФ "Гамма — 55" осуществляют незаконную реализацию препарата "Терафун", в крупных размерах, без рецептов и выдачи квитанций". – утверждалось в судебном документе.

Заметим, что упомянутый в статье на "Украине криминальной" Джаин Прадип Кумар работает на фармрынке Украины до сих пор как основатель группы компаний "Ананта Медикеар", что перекликается с названием ООО "Ананта" как импортера "Терофуна" в Украину.

Наконец, с 2010 года Харьковская область действительно была настоящим хабом для закупок "Терофуна" и его дальнейшей контрабанды в Россию для производства метамфетамина. Тогда СБУ изымала таблетки у курьеров буквально тысячами.

Отсутствие же проблем у импортеров и аптек "9-1-1" в статье "Украины криминальной" объясняли якобы заступничеством тогдашнего заместителя прокурора Харьковской области Сергея Миронова.

Как бы то ни было, официально претензий к "Аптека 9-1-1" у правоохранителей нет, но вероятно, чтобы избавиться от скандального шлейфа Ашот Даниелян отошел от фармацевтического бизнеса, а опорной структурой аптечной сети стала не "Гамма-55", а другая фирма. Сама "Гамма-55", к примеру, осенью купила целый имущественный комплекс "Энергосталь" в Харькове в 3 раза дешевле первоначальной цены.

Уклонения от налогов на сотни миллионов гривен

Впрочем, если смена юрлица для "Аптека 9-1-1" и задумывалась как способ ухода от скандалов, это не помогло. Причина тому – структура собственности аптечной сети. Так, по данным профильных медиа сеть включает в себя 68 юридических лиц и 1813 аптек. По версии общественной организации "Нон-стоп Украина", это может объясняется схемами уклонения от налогов.

"Формально это разные бизнесы, фактически единственная структура с централизованным управлением. Единая торговая инфраструктура, одинаковые помещения, общее оборудование и бренд. Но денежные потоки разбросаны по разным юрлицам и ФОПам. Это позволяет не превышать налоговых лимитов и оставаться на упрощенной системе. Такая модель прямо подпадает под признаки искусственного дробления бизнеса. И она используется системно, а не эпизодически. Дальше – еще интереснее. Документальное оформление продаж ведется от имени разных субъектов, при том, что фактическая деятельность едина. Часть расчетов, скорее всего, производится без должной фискализации, без отражения полной выручки. Учет товаров якобы ведется с нарушениями, без четкого подтверждения происхождения и остатков. Это создает возможность реализации неучтенной продукции. А значит — прямое занижение налоговых обязательств", – утверждают в общественной организации.

Действительно, для такого подозрения есть вполне реальные основания. Так, по данным "Экономической правды", в 2025-м году при обороте в 27,9 млрд грн. на чистую прибыль "Аптека 9-1-1" пришлось 147,8 млн грн. То есть рентабельность бизнеса составила всего 0,5%, что в компании тогда объяснили инфляцией и резким снижением доходов.

Заметим, что рентабельность в 0,5% выглядит конечно мизерной, ставящей вопрос о продолжении бизнеса, но большинство других игроков вовсе заявили об убытках, иногда в миллиард и более гривен. Исключение – лидер рынка "Аптека низких цен" с 2,5 млрд грн. чистой прибыли на 42 млрд грн. выручки.

И здесь как раз можно вспомнить расследование "Комментарии" о "следе" Тимура Миндича в аптечном бизнесе Украины. Так, Печерская окружная прокуратура рассматривает уголовное производство № 12025100120000127 от 26 мая 2025 года, согласно которому ряд фармацевтических предприятий Украины занимались выводом средств через представительство "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." (владелец — компания в Польше) и представительство "КВИК ВЕНТ ОУ" (владелец – компания в Финляндии).

По материалам дела десятки коммерческих структур с фармрынка Украины платили вышеназванным фирмам деньги за якобы использование объектов интеллектуальной собственности, в частности роялти. В их числе, например, "Способ дератизации помещений с помощью ультразвукового излучения". Всего таким образом через счета "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." прошли с 2023 года 2 млрд 41 млн грн., при том что официально указанный доход компании за тот же период составил всего в 1,7 млн грн. Возможный ущерб для государства – 361,3 млн грн. налогов, которые не получил государственный бюджет.

Тем самым, фармкомпании Украины могли просто снижать свои налоги, завышая расходы через "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А.".

Какая именно сумма от этих 2 миллиардов гривен пришлись на компании сети "Аптека 9-1-1" неизвестно, но очевидно, что сумма не копеечная. Так или иначе, следствие по данному уголовному производству продолжается.

АМКУ подозревает в недобросовестной конкуренции

Вдобавок к вопросам со стороны прокуратуры, а возможно и налоговой, если та решит, что "Аптека 9-1-1" через роялти "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." занижала налоги, у аптечной сети еще и не лучшая репутация в глазах Антимонопольного комитета Украины.

Так, в АМКУ ведут дело против ООО "Первая фармация Полтавы" (сфера деятельности – розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, уставной фонд – 1000 гривен) об обмане покупателей. По версии Комитета, компания совершила нарушения, предусмотренные статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", посредством распространения на вывесках и наружных рекламных конструкциях аптечных заведений информации: "АПТЕКА ОПТОВЫХ ЦЕН", "ИЩЕТЕ САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!? Зайдите и сравните". И АМКУ потребовала у фирмы соответствующих пояснений.

"Первая фармация Полтавы" является составной частью "Аптека 9-1-1" и по 50% в ней принадлежат Даниелян Ануш Ашотовне и Даниелян Нуне Сейранивне. Компания, кстати, также фигурирует в уголовном производстве № 12025100120000127 как плательщик роялти представительству "СКОЛ ТРЕЙД СП. С А.А." с общей выручкой в 2025-м году в 470 млн грн.

Другую компанию Ануш и Нуне Даниелян, ООО "Первая фармация Харьковщины" с доходом в 828 млн грн., АМКУ вовсе не нашел по юридическому адресу.

Есть претензии у АМКУ и к деятельности всей сети "Аптека 9-1-1". Название компании звучит в открытом Комитетом деле против 5 самых крупных аптечных сетей Украины. По версии госчиновников, Топ-5 сетей, которые контролируют 64% розничного товарооборота и 42% аптек, вступили в сговор. С февраля 2025 года прослеживалась тенденция к уменьшению объемов реализации лекарственных средств производства трех отечественных фармкомпаний путем ограничения их наличия в точках реализации крупнейших аптечных сетей.

"При этом спрос на проанализированные лекарственные средства трех отечественных производителей в течение исследуемого периода был относительно стабильным и не имел тенденции к значительному уменьшению. В то же время уменьшение потребления население указанных лекарственных средств было связано с притворным уменьшением присутствия их в сетевых аптеках, заявили о созданном Топ-игроками фармрынка искусственном дефиците лекарств в АМКУ.

В феврале 2025 года ситуация на фармацевтическом рынке вызвала недовольство президента, когда из-за роста цен на лекарства он пригрозил уволить главу Минздрава, правда и попытка ограничить цены в дальнейшем не очень получилась.

Заметим, доходы "Аптека 9-1-1" должны вырасти на фоне ожидаемого в Украине подорожания медпрепаратов. При том, что Ануш и Нуне Даниелян и так находятся в списке самых богатых украинцев.