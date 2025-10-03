Колись проголошена президентом боротьба з олігархами по суті так і не відбулася, за винятком Ігоря Коломойського, який сів за ґрати, але і в його випадку ця боротьба виявилася не надто запеклою чи переможною. Як писали "Коментарі", з вуст правоохоронців часто звучать звинувачення великих бізнесменів у розкраданнях десятків мільярдів гривень, як, наприклад, у випадку з агробароном Олегом Бахматюком, якому "шиють" боргів та прямого розкрадання на 38 млрд грн.

Справа Павла Фукса: що інкримінують мільярдеру

Однак їх усіх поки що перевершив україно-російський бізнесмен Павло Фукс, якому Служба безпеки України інкримінує заволодіння активами на суму 100 млрд грн. З моменту оголошення підозри минуло вже майже 2,5 роки, і "Коментарі" вирішили розібратися у тонкощах цієї справи.

З України до Росії та назад – хто такий Павло Фукс

Майбутній гривневий мільярдер Павло Фукс народився у 1971-му році у Харкові та у 1990-х роках розпочав бізнес-кар'єру в Україні, працюючи у фінансовій сфері. Проте справжній успіх до нього прийшов після переїзду наприкінці 1990-х до Росії, де Фукс розпочав бізнес на нерухомості, а в 2006-му заснував "Mos City Group", яка до 2008-го року вела проектів загальною площею 7 млн. квадратних метрів житлової та комерційної забудови.

Але той же 2008-й рік з його світовою фінансовою та економічною кризою стали початком кінця девелоперської імперії Павла Фукса, який паралельно пробував свої сили в банківській сфері.

Зрештою до 2012 року бізнесмен накопичив боргів на суму близько 650 млн дол. і щоб виплатити їх продав свої російські активи, а 2015-го року повернувся в Україну, що, як запевняв сам бізнесмен, його вмовив зробити Ігор Коломойський. При цьому в Росії проти Фукса ввели санкції та відкрили кримінальні справи про виведення та розкрадання понад 10 млн дол., щоправда, нічого так і не було доведено. Сам же він у 2021 році офіційно відмовився від громадянства РФ.

В Україні Павло Фукс зайнявся бізнесом у банківській, девелоперській та нафтогазовій сферах, зокрема деякі активно пов'язували його з ПрАТ "Голден Деррік", яке за часів Віктора Януковича отримало низку ліцензій на видобуток газу в Полтавській області. Тим самим бізнесмен нібито допомагав експрезиденту, що сам Фукс спростовував, визнаючи лише володіння часткою "Укрнафтобуріння". Також у сферу його інтересів потрапляла комерційна нерухомість – столичний бізнес-центр "Парус", земля у столиці та енергетика, наприклад, "Донбасенерго".

За версією українського Forbes статки бізнесмена в 2021-му році становили 165 млн дол, а стратегією бізнесу став distressed assets — заробіток грошей на купівлі/продажу проблемних боргів банків і недооцінених активів.

Проте справжній масштаб діяльності Павла Фукса та його вміння заробляти на проблемних активах став зрозумілим лише у травні 2023-го, за два роки після початку російського вторгнення, напередодні якого бізнесмен, до речі, виїхав з України.

Купив за 2 мільярди те, що коштувало 100 мільярдів

16 травня 2023 року Служба безпеки України повідомила про розкриття схем Павла Фукса, який за допомогою близько 100 підконтрольних фірм ймовірно скуповував за безцінь борги компаній енергетичного, машинобудівного і металургійного секторів у банках-банкрутах. Потім над цими підприємствами встановлювали контроль та ухилялися від сплати податків. В Офісі генерального прокурора уточнили, що на скупку активів вартістю 100 мільярдів гривень Павло Фукс витратив лише 2 мільярди та оголосили про підозру бізнесмену.

Сам бізнесмен заявив, що інвестував в активи, "керуючись законодавством України, яке жодного разу не порушив", і купував їх на публічних аукціонах, оголошених, зокрема, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або Державною виконавчою службою.

Треба сказати, що ще за два роки до того – у червні 2021 року, стосовно Павла Фукса було запроваджено персональні санкції, причому його "колегою" став бізнесмен Дмитро Фірташ. Санкції було накладено через діяльність компанії "Голден Деррік", володіння 67% якої сам Павло Фукс всіляко заперечував.

Як випливає з відповіді Ради національної оборони України 24 червня 2024 року, санкції щодо Павла Фукса, запроваджені спочатку на 3 роки, були продовжені ще на 10 років, але схоже, що це найсерйозніші "санкції" проти бізнесмена.

Так, у СБУ у відповіді на запит порталу "Коментарі" пояснили, що досудове слідство продовжується, але розголошувати його подробиці вони не мають права. В Офісі генерального прокурора у своїй відповіді на наш запит зізналися, що досудове розслідування припинено через виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Простіше кажучи, щоб судити бізнесмена, його необхідно екстрадувати до України, із чим виникли серйозні проблеми.

Активи Фукса поступово тануть, але що з ними робити – незрозуміло

Як очевидно із претензій СБУ та ОГП України, Павлу Фуксу інкримінують заволодіння за безцінь активами на 100 млрд грн., і здається логічним повернення їх власникам чи державі.

Так, Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно, що належить Павлу Фуксу, а саме:

— 100% у статутних фондах ТОВ "Компанія з управління активами "Еф сі ай партнерс" (вид діяльності – управління фондами, статутний фонд – 7,2 млн грн.), 100% у АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Київський" (вид діяльності – діяльність трастів та фондів); ТОВ "Інтербуд" (вид діяльності — організація будівництва будівель, статутний фонд — 500 тис. грн.);

– 10 700 кв. м. майнових комплексів у столиці, 3 незавершені будівництва житлових будинків та близько 5 га столичної землі, на яких розташовані ці недобудовані будинки.

Втім, навряд чи це рішення сильно поповнить державний бюджет, адже вже з арештованим раніше та переданим майном Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), просто не знають, що робити.

Так, ще у вересні 2024-го АРМА оголосило конкурси на відбір оцінювачів та керівників для заарештованих активів бізнесмена Павла Фукса. Йшлося про елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі річки Дніпро у смт. Козин Обухівського району Київської області.

"У приватному будинку розміщені цінні та якісні меблі, побутова техніка, облаштований кінотеатр, тренажерний зал та масажний салон. А земельні ділянки перебувають на березі Дніпра серед елітної приватної забудови і можуть використовуватись для різних завдань: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва", — розхвалювали майно в Агентстві.

У серпні 2025 року на сервісі Prozorro АРМА намагалося замовити послугу з управління майном Павла Фукса за 250 тисяч гривень, але охочих так і не знайшлося. Судячи з того, що йшлося про житловий будинок у Козині та 6 земельних ділянок, то це якраз ті самі активи, конфісковані у вересні 2024-го. Тобто, навіть через рік після конфіскації майна бізнесмена, в АРМА так і не змогли знайти бажаючих ним керувати та платити кошти до держбюджету.

На цьому тлі арешт та передача АРМА нового майна бізнесмена не обов'язково принесе державі якусь вигоду.

У разі конфіскації майна Павла Фукса багато залежатиме від неформальних зв'язків бізнесмена і того, наскільки його активи цікаві та привабливі.

"Навіть потрапивши в опалу, але маючи широкі неформальні зв'язки, бізнесмен може довго саботувати спроби націоналізації його бізнесу, використовуючи самі судові механізми. Або ж його активи не можуть приносити швидкий прибуток, тоді конфіскацій та вилучень їх теж не буде. Не маючи ж цих зв'язків і володіючи вигідними активами за рахунок швидкого прибутку або продажу, ризики конфіскації, націоналізації, продажу, передачі в управління дуже великі — все гранично прагматично", — підкреслило одне із джерел порталу "Коментарі" у правоохоронних колах.

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній наголосив, що все має відбуватися у правовому полі.

"Конфіскації можуть підлягати активи, які належать російському капіталу і якщо будуть конкретно доведені факти, що ті чи інші люди мали відношення до російського капіталу, або мали частки в російському бізнесі, або представляють російський бізнес, то, звичайно, є підстави для конфіскації цього майна", — наголосив експерт.

Зауважимо, що у Верховному суді України розглядається позов Павла Фукса до президента Володимира Зеленського щодо скасування санкцій.

Як раніше повідомляли "Коментарі" , за даними американських ЗМІ після арешту Ігоря Коломойського, який запросив Павла Фукса в Україну в 2015-му році, останній зайняв ключове місце в бізнес-імперії олігарха, який перебуває в ув'язненні.