Некогда провозглашенная президентом борьба с олигархами по сути так и не состоялась, за исключением севшего за решетку Игоря Коломойского, но и в его случае эта борьба оказалась не слишком ожесточенной или победоносной. Как писали "Комментарии", из уст правоохранителей часто звучат обвинения крупных бизнесменов в хищениях десятков миллиардов гривен, как например в случае с агробароном Олегом Бахматюком, которому "шьют" долгов и прямого хищения на 38 млрд грн.

Дело Павла Фукса: что инкриминируют миллиардеру

Однако их всех пока превзошел украино-российский бизнесмен Павел Фукс, которому Служба безопасности Украины инкриминирует завладение активами на сумму в 100 млрд грн. С момента объявления подозрения прошло уже почти 2,5 года, и "Комментарии" решили разобраться в тонкостях данного дела.

Из Украины в Россию и обратно – кто такой Павел Фукс

Будущий гривневый миллиардер Павел Фукс родился в 1971-м году в Харькове и в 1990-х годах начал бизнес-карьеру в Украине, работая в финансовой сфере. Однако настоящий успех к нему пришел после переезда в конце 1990-х в Россию, где Фукс начал бизнес на недвижимости, а в 2006-м учредил "Mos City Group" которая к 2008-м году вела проектов общей площадью 7 млн квадратных метров жилой и коммерческой застройки.

Но тот же самый 2008-й год с его мировым финансовым и экономическим кризисом стали началом конца девелоперской империи Павла Фукса, параллельно пробовавшего свои силы в банковской сфере.

В конце концов к 2012-у году бизнесмен накопил долгов на сумму около 650 млн дол. и чтобы выплатить их продал свои российские активы, а в 2015-м году вернулся в Украину, что по заверениям самого бизнесмена его уговорил сделать Игорь Коломойский. При этом в России против Фукса ввели санкции и открыли уголовные дела о выводе и хищении более 10 млн дол., правда ничего так и не было доказано. Сам же он в 2021-м году официально отказался от гражданства РФ.

В Украине Павел Фукс занялся бизнесом в банковской, девелоперской и нефтегазовой сферах, в частности некоторые активно связывали его с ЧАО "Голден Деррик", которая во времена Виктора Януковича получила ряд лицензий на добычу газа в Полтавской области. Тем самым бизнесмен якобы помогал экс-президенту, что сам Фукс опровергал, признавая лишь владение долей в "Укрнефтебурение". Также в сферу его интересов попадала коммерческая недвижимость – столичный бизнес-центр "Парус", земля в столице и энергетика, например, "Донбассэнерго".

По версии украинского Forbes состояние бизнесмена в 2021-м году составляло 165 млн дол, а стратегией бизнеса стал distressed assets – заработок денег на покупке/продаже проблемных долгов лопнувших банков и недооцененных активов.

Однако подлинный масштаб деятельности Павла Фукса и его умения зарабатывать на проблемных активах стал понятен лишь в мае 2023-го, через два года после начала российского вторжения, накануне которого бизнесмен, кстати, выехал из Украины.

Купил за 2 миллиарда то, что стоило 100 миллиардов

16 мая 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии схем Павла Фукса, который с помощью около 100 подконтрольных фирм якобы скупал за бесценок долги компаний энергетического, машиностроительного и металлургического секторов в банках-банкротах. Затем над этими предприятиями устанавливали контроль и уклонялись от уплаты налогов. В Офисе генерального прокурора уточнили, что на скупку активов стоимостью 100 миллиардов гривен Павел Фукс потратил всего 2 миллиарда и объявили о подозрении бизнесмену.

Сам бизнесмен заявил, что инвестировал в активы, "руководствуясь законодательством Украины, которое ни разу не нарушил", и покупал их на публичных аукционах, проводимых, в частности, Фондом гарантирования вкладов физических лиц или Государственной исполнительной службой.

Надо сказать, что еще за два года до того – в июне 2021 года, в отношении Павла Фукса были введены персональные санкции, причем его "коллегой" стал бизнесмен Дмитрий Фирташ. Санкции были наложены из-за деятельности компании "Голден Деррик", владение 67% которой сам Павел Фукс всячески отрицал.

Как следует из ответа Совета национальной обороны Украины 24 июня 2024 года санкции в отношении Павла Фукса, введенные первоначально на 3 года, были продлены еще на 10 лет, но похоже, что это самые серьезные "санкции" против бизнесмена.

Так, в СБУ в ответе на запрос портала "Комментарии" пояснили, что досудебное следствие продолжается, но разглашать его подробности они не имеют права. В Офисе генерального прокурора признались в своем ответе на наш запрос, что досудебное расследование приостановлено из-за исполнения запроса о международной правовой помощи. Проще говоря, чтобы судить бизнесмена, его необходимо экстрадировать в Украину, с чем возникли серьезные проблемы.

Активы Фукса постепенно тают, но что с ними делать – непонятно

Как очевидно из претензий СБУ и ОГП Украины, Павлу Фуксу инкриминируют завладение за бесценок активами на 100 млрд грн., и кажется логичным возвращение их владельцам или государству.

Так, Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество, принадлежащее Павлу Фуксу, а именно:

- 100% в уставных фондах ООО "Компания по управлению активами "Эф си ай партнерс" (вид деятельности – управление фондами, уставной фонд – 7,2 млн грн.), 100% в АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Киевский" (вид деятельности – деятельность трастов и фондов, уставной фонд – 125 млн грн.), 62% в ООО "Интерстрой" (вид деятельности – организация строительства зданий, уставной фонд – 500 тыс. грн.);

- 10 700 кв. м. имущественных комплексов в столице, 3 незавершенных строительства жилых домов и около 5 га столичной земли на которых расположены эти недостроенные дома.

Впрочем, вряд ли данное решение сильно пополнит государственный бюджет, ведь уже с арестованным ранее и переданным имуществом Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) просто не знают, что делать.

Так, еще в сентябре 2024-го АРМА объявило конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для арестованных активов бизнесмена Павла Фукса. Речь шла про элитный жилой дом и шесть земельных участков на берегу р. Днепр в пгт. Козин Обуховского района Киевской области.

"В частном доме размещена ценная и качественная мебель, бытовая техника, обустроен кинотеатр, тренажерный зал и массажный салон. А земельные участки находятся на берегу Днепра среди элитной частной застройки и могут использоваться для различных задач: от ведения сельского хозяйства и садоводства до строительства", — расхваливали имущество в Агентстве.

В августе 2025 года на сервисе Prozorro АРМА пыталось заказать услугу по управлению имуществом Павла Фукса за 250 тысяч гривен, но желающих так и не нашлось. Судя по тому, что речь шла о жилом доме в Козине и 6 земельных участках, то это как раз те самые активы, конфискованные в сентябре 2024-го. То есть даже спустя год после конфискации имущества бизнесмена, в АРМА так и не смогли найти желающих им управлять и платить средства в госбюджет.

На этом фоне арест и передача АРМА нового имущества бизнесмена не обязательно принесет государству какую-то выгоду.

В случае с конфискацией имущества Павла Фукса многое будет зависеть от неформальных связей бизнесмена и того, насколько его активы интересны и привлекательны.

"Даже попав в опалу, но имея широкие неформальные связи, бизнесмен может долго саботировать попытки национализации его бизнеса, используя те же судебные механизмы. Или же его активы не могут приносить быструю прибыль, тогда конфискаций и изъятий их тоже не будет. Не имея же этих связей и обладая выгодными активами за счет быстрой прибыли или продажи, риски конфискации, национализации, продажи, передачи в управление очень велики- все предельно прагматично", — подчеркнул один из источников портала "Комментарии" в правоохранительных кругах.

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний подчеркнул, что все должно происходить в правовом поле.

"Конфискации могут подлежать активы, которые принадлежат российскому капиталу и если будут конкретно доказаны факты, что те или иные люди имели отношение к российскому капиталу, либо имели доли в российском бизнесе, либо представляют российский бизнес, то, конечно же, есть основания для конфискации этого имущества", — подчеркнул эксперт.

Заметим, что в Верховном суде Украины рассматривается иск Павла Фукса к президенту Владимиру Зеленскому об отмене санкций.

Как ранее сообщали "Комментарии", по данным американских СМИ после ареста Игоря Коломойского, пригласившего Павла Фукса в Украину в 2015-м году, последний занял ключевое место в бизнес-империи находящегося в заключении олигарха.