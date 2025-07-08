После того, как олигарха Игоря Коломойского арестовали, наибольшее влияние в его теневой бизнес-империи получил Павел Фукс. Об этом говорится в публикации "Украинских новостей" со ссылкой на расследование американского аналитика Фрэнка Сальвато.

После ареста Коломойского Фукс стал ключевым игроком в теневых схемах – американский аналитик Фрэнк Сальвато

"Происходящие в Украине и США расследования против Коломойского раскрыли сеть влияния, коррупционные связи и подсанкционных союзников украинского олигарха. Следственные записи и судебные документы свидетельствуют, что почти два десятилетия Коломойский культивировал стратегический альянс с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом. Вместе они построили огромную трансграничную преступную бизнес-империю", – сообщает Сальвато.

Отмечается, что ФБР до сих пор расследует дело за причастность Коломойского к "значительной коррупции". Документы, полученные Reuters, свидетельствуют, что несколько американских сделок с недвижимостью финансировались через сеть компаний, связанную с предприятиями Фукса, включая счета в ныне несуществующем латвийском банке ABLV .

Кроме того, Коломойский обвиняется Министерством юстиции США в отмывании украденных средств для приобретения коммерческой недвижимости в Кливленде, Луисвилле и Далласе. Федеральные прокуроры описали дело как "учебник о трансграничном финансовом преступлении". После этого Коломойскому и Фуксу запрещен въезд в США.

В свою очередь источники в отделе финансовой разведки Украины утверждают, что Фукс — "внешний исполнитель" Коломойского. Именно он якобы перемещал деньги через оффшорные каналы, когда Коломойский подвергся усиленному контролю при расследовании БЭБ о присвоении и легализации миллиардов гривен.

По данным следствия, часть отмытых денег ПриватБанка якобы перенаправлена через контролируемые Фуксом компании на Британских Виргинских островах и Латвии, а затем реинвестирована в энергетическую инфраструктуру и элитную недвижимость в Лондоне.

Еще одна компания, фигурирующая в этом расследовании – Укрнафта . Прокуроры обвиняют Коломойского в том, что он присвоил почти 3,3 миллиарда грн, которые принадлежат предприятию. К схеме были вовлечены подставные компании аффилированные с Фуксом.

Также среди вероятных преступлений, связывающих Фукса и Коломойского, покушение на убийство корпоративного адвоката Сергея Карпенко в 2005 году и "оффшорный" контроль за компанией по производству газа стоимостью более 500 миллионов долларов. В апреле 2023 г. решением Киевского районного суда корпоративные права "Укрнефтебурения" передали в АРМА. Это решение совместно оспаривается олигархами, которые вместе с Хомутынником утверждают, что арест был политически мотивирован. Кроме того, Фукс и Хомутынник сотрудничали при приобретении через подставных посредников киевского торгового центра "Республика".

В настоящее время Коломойский остается под стражей, судебное разбирательство может продолжаться до конца 2025 года. Однако олигарх все еще один из самых богатых граждан Украины, а его партнер Фукс, скрываясь в Лондоне, сохраняет влияние во многих сферах украинского бизнеса.

"Олигархическая модель рушится", – отмечает украинская собеседница автора публикации Инна Богатко. Так что суть этого дела заключается не только в Коломойском. Речь идет о том, чтобы доказать, что никто не выше закона – даже те, кто построил закон, чтобы защитить себя.