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Що заробляє «улюблений олігарх» президента на кіберспортивній команді

Йдеться про Максима Кріпа та легендарну українську кіберспортивну команду NAVI

24 червня 2026, 15:05
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Клименко Елена

Бізнес в онлайні все більше турбує українська влада, яка намагається отримати з нього свою частку шляхом запровадження нових податків . І може так статися, що вони свідомо чи ні не помічають сферу, яка не просто має потенційну вигоду чи вже приносить її, а й прямо впливає на міжнародний імідж України та її престиж.

Що заробляє «улюблений олігарх» президента на кіберспортивній команді

Фото: портал "Коментарі"

Як не дивно, йдеться про кіберспорт, який за останні роки в Україні виріс настільки, що приносить гарний прибуток інвесторам, а часом і допомагає відбілити репутацію. Йдеться про одного з найзагадковіших бізнесменів України Максима Кріпа, і найвідомішої кіберспортивної команди України Natus Vincere або просто NAVI.

Народжені перемагати для Максима Кріппи

Створена у 2009-му році українська кіберспортивна команда "Natus Vincere" (у перекладі з латині "Народжені перемагати") або просто NAVI швидко проявила себе. Вже в 2010 році команда здобула перемогу в найпрестижнішій номінації кіберспорту — командній грі-шутері Counter-Strike 1.6 відразу на двох міжнародних турнірах — Intel Extreme Masters, ESWC і World Cyber ​​Games. І з того часу вона тримає марку, посідаючи 2 місце у світовому рейтингу CS2 (CS:GO) команд за версією платформи спортивної аналітики Tips.gg. Так, з 10 останніх змагань, у яких взяла участь команда з 26 січня 2025 року по 17 травня 2026 року, вона перемогла у 3, а в решті 7 посіла друге місце.

Але всі ці успіхи були мало відомі комусь крім фахівців до літа 2022 року, коли її придбав один із найзагадковіших бізнесменів-нуворишів України Максим Кріппа. Він став власником компанії ТОВ "Наві ю ей" (сфера діяльності – нерухомість, статутний фонд – 644 310 гривень) через компанію "Натус вінсер іспортс лтд" з Британських Віргінських островів.

При цьому хоча офіційно Криппа володіє компанією з літа 2022 року, як стверджував Forbes Україна, насправді власником команди бізнесмен став ще 2020-го року. Директором ТОВ "Наві ю ей" є генеральний (раніше кіберспортивний) директор команди Євген Золотарьов, відомий також під ніком "HarisPilton".

І з того часу свій статус власника найуспішнішої та найвідомішої кіберспортивної команди України сам Максим Кріппа використовує на всі 100%. Так, 19 лютого 2025 року він став президентом Федерації кіберспорту України, а на думку деяких спортивних коментаторів ціна клубу NAVI може трохи поступатися ціною ФК "Шахтар".

Щоправда, у такій високій оцінці є один нюанс – в інтерв'ю цю суму озвучив спортивний коментатор проекту Maincast.tv Віталій Волочай. Maincast.tv займається трансляцією кіберспортивних змагань і належить самому Максиму Криппе.

Фінансові загадки NAVI

Дуже дивно, але ТОВ "Наві ю ей" офіційно особливо нічого не заробляє. За даними аналітичного сервісу YouControl, дохід компанії з 2021 по 2025 роки впав майже вчетверо — з 2,5 млн грн. до 652 тис. грн.

Щоправда, як стверджує той самий Forbes -Україна на кіберспорті можна заробляти й інакше, насамперед на рекламі від спонсорів. Той самий Maincast отримує за один рекламний контракт від 5 до 10 тисяч доларів і як результат, ТОВ "Мейнкаст" (сфера діяльності – веб-портали, статутний фонд – 9 млн 475 тис. грн.) наростив дохід із 14,7 млн ​​грн. 2021-го до 35,8 млн грн. А також "засвітилося" у розслідуванні "Коментарі" навколо онлайн-казино , які пов'язують із Максимом Кріппою.

Тобто свій заробіток на кіберспорті Максим Кріппа може отримувати не з ТОВ "Наві ю ей", а з організації кіберспортивних турнірів та їх трансляції, або ж розглядати це як елемент престижу. Однак є й інший варіант – просто не всі прибутки компанія показує.

Так, на сайті самої NAVI у 2024 році вказується, що команда заробила на призових мінімум 1,5 млн дол. або близько 60 млн грн., при звіті ТОВ "Наві ю ей" про доход за той же період 657 тисяч гривень: різниця приблизно в 100 разів. Щоправда, йдеться про призові для команди, а не для компанії, але сумнівно, що всі призові забирають собі всі учасники команди, швидше вони діляться між гравцями та компанією, адже остання серйозно вкладається в цей бізнес.

За даними ЗМІ, ТОП-гравці у дисципліні Counter-Strike: Global Offensive можуть отримувати зарплату від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів щомісяця. Так, як стверджував сам Максим Кріппа, спочатку команда вимагала дотацій до 1,5 млн. дол., а тепер вона нібито приносить мільйони доларів.

Зауважимо, що зараз до складу команди NAVI з Counter-Strike: Global Offensive входять 5 гравців, з яких 2 є українцями: це 23-річний Валерій Ваховський та 21-річний Ігор Жданов. І обидва вони за даними YouControl зареєстровані як ФОП з кодом діяльності – комп'ютерне програмування.

Як неважко зазначити, очевидна невідповідність між заявами самого Максима Криппи про високу прибутковість кіберспорту NAVI і офіційних фінансових показників кіберспортивних компаній, що належать йому.



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