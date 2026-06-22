Налог на цифровые платформы: Украина выводит из тени онлайн-доходы и что изменится для обычных украинцев

В июне 2026 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №15111-д о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и их налогообложении. Этот документ, часто называемый в медиа "налогом на цифровые платформы", стал частью более широких усилий государства по детенизации экономики, выполнению обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Для миллионов украинцев, которые подрабатывают через сервисы доставки, аренды или онлайн продаж, это означает упрощение уплаты налогов, но и автоматический контроль.

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По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, документ получился "очень сознательным, который поддержали все бизнес-ассоциации". Он подчеркнул, что удалось избежать чрезмерных ограничений, пугавших людей на начальных этапах обсуждения.

Почему возникла потребность в новом регулировании

Сегодня значительная часть доходов от онлайн-деятельности остается без внимания налоговой службы. Люди продают товары, предоставляют услуги через платформы типа Bolt, Uklon, Glovo, Airbnb или Prom, получают деньги на личные карточки и часто не декларируют их. Формально такие доходы уже облагаются налогом по ставке 18% налога на доходы физических лиц плюс военный сбор, но механизма контроля почти нет.

Новый закон вводит европейский подход, подобный директивам ЕС (DAC7). Цифровые платформы, выступающие посредниками и получающие комиссию от сделок, становятся налоговыми агентами. Они будут самостоятельно удерживать налог с выплат пользователям, перечислять его в бюджет и подавать отчетность в Государственную налоговую службу. Это позволяет вывести из тени значительные средства без дополнительной бумажной нагрузки на обычных людей.

Министерство финансов Украины оценивает количество подотчетных продавцов-физлиц примерно в 400 тысяч. Ожидаемый фискальный эффект – около 14 миллиардов гривен ежегодно. Вырученные средства будут распределяться в пропорции 50/50 между общим и специальным фондами государственного бюджета.

Сколько налога придется платить и для кого

Закон устанавливает единый налоговый платеж в размере 10% (фактически 5% налога на доходы физических лиц, без отдельного военного сбора в этой редакции, с возможной корректировкой в дальнейшем). Платформы будут удерживать его автоматически. Для тех, кто уже зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, правила не меняются – они уплачивают налоги самостоятельно по своим группам единого налога.

Важная льгота: доходы от продажи товаров через платформы не облагаются налогом, если их годовой объем не превышает эквивалент 2000 евро (по курсу Национального банка Украины) или если количество операций не больше 30 в год. Это защищает простых людей, которые иногда продают личные подержанные вещи.

Для больших объемов товара, ценой более 2000 евро, облагается налогом только превышение. Если доход значителен (около 6,7 миллиона гривен в год), ставка может возвращаться к стандартным 18%. Закон также предусматривает требования к продавцам: отсутствие наемных работников, не продажа подакцизных товаров и т.п. для пользования льготным режимом.

Что изменилось в правилах налогообложения – сравнительная таблица

Категория дохода Предыдущие правила Новые правила (льготный режим) Необлагаемый предел Продажа товаров (эпизодическая) 18% НДФЛ 1,5% военный сбор 0% (до лимита) 2000 евро / 30 сделок в год Регулярные продажи/услуги 18% сбор, самостоятельная декларация 10% (удерживает платформа) Превышение сверх лимита ФЛП на платформах В зависимости от группы единого налога Без изменений, платформы не удерживают -

Источник: данные Министерства финансов и принятого закона.

Почему OLX и подобные доски объявлений не попали под основной удар.

Многие украинцы обеспокоены, заденет ли новый закон популярные "доски объявлений" вроде OLX. Ответ – нет, по крайней мере для классической модели. Председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев объяснил : "Если платформа просто является доской объявлений, безусловно, она не является плательщиком. Facebook и Instagram такими плательщиками не являются. Это отвечает евродирективе и нашему подходу".

Налоговые агенты – это только те платформы, которые выступают посредниками, получают комиссию от конкретных сделок и могут подтвердить сумму сделки (например, через сервис OLX Доставка). Если сделка совершается напрямую между продавцом и покупателем без участия платформы в расчетах, налог не удерживается автоматически. Информация о мелких продажах (до 2000 евро) также не передается налоговой.

Такой подход стал важным компромиссом, которого добились при доработке законопроекта. Он защищает обычных пользователей от чрезмерного контроля, включая систематический бизнес на маркетплейсах.

Ограничение переводов с карты на карту и контроль за уклонением

Параллельно с налоговыми изменениями банки ужесточили мониторинг переводов. С июня 2025 года действует лимит на выходные P2P-переводы (с карты на карту) без подтверждения доходов – 100 тысяч гривен в месяц для клиентов среднего и низкого риска (ранее 150 тысяч). Для высокорисковых переводов предел установлен еще ниже.

Регулярные большие поступления на личную карточку без объяснения могут привлечь налоговую. Если средства признают доход от предпринимательской деятельности, а налоги не уплачены, предусмотрены штрафы. За уклонение от уплаты предусмотрено от 17 до 34 тысяч гривен, плюс возможно доначисление 18% НДФЛ и пени. В крайних случаях нарушителям грозит уголовная ответственность.

Эксперты отмечают: сам факт перевода не облагается налогом. Важен источник средств. Для легальных доходов достаточно документов (договоры, чеки, декларации). Новый закон с цифровых платформ частично решает проблему, потому что налог взимается автоматически.

Удобства и риски для экономики

Введение новых правил – это шаг к справедливости. Те, кто работает официально, не должны конкурировать с теневыми гастарбайтерами. По оценкам правительства, детенизация принесет 14 миллиардов гривен, которые пойдут на оборону и социальные нужды в условиях войны.

В то же время, есть и минусы от введения новых правил. Платформам придется инвестировать в системы идентификации, отчетности и удержания налогов. Для иностранных сервисов (Uber, Airbnb) требуется международный обмен данными, который заработает не сразу — полноценно, вероятно, с 2027-2028 годов.

Для обычных украинцев плюсы очевидны: льготная ставка 10% вместо 18%, автоматическая оплата (без деклараций для большинства), защита мелких продаж. Минусы – меньшая анонимность для активных работников.

Новый налог на цифровые платформы не является дополнительной обузой, а скорее современным инструментом администрирования. Он отвечает европейским стандартам и помогает наполнять бюджет без радикального повышения ставок. Главное для граждан – понимать правила: продавайте личные вещи спокойно в пределах лимита, а для регулярного бизнеса лучше перейти на льготный режим или ФЛП.

Государство получает инструмент для детенизации, граждане – прозрачные правила, а экономика – дополнительные миллиарды на восстановление. Сработает ли это на практике покажет время, но вектор очевиден: от "серой" экономики до прозрачной цифровой реальности.