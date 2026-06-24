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Что зарабатывает «любимый олигарх» президента на киберспортивной команде

Речь идет о Максиме Криппе и легендарной украинской киберспортивной команде NAVI

24 июня 2026, 15:05
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Клименко Елена

Бизнес в онлайне все сильнее беспокоит украинские власти, пытающиеся получить с него свою долю путем введения новых налогов. И может так случиться, что они сознательно или нет не замечают сферу, которая не просто имеет потенциальную выгоду или уже приносит ее, но и прямо влияет на международный имидж Украины и ее престиж.

Что зарабатывает «любимый олигарх» президента на киберспортивной команде

Фото: портал "Комментарии"

Как ни странно, речь идет о киберспорте, который за последние годы в Украине вырос настолько, что приносит хорошую прибыль инвесторам, а порой и помагает "отбелить" репутацию. Речь идет об одном из самых загадочных бизнесменов Украины Максиме Криппе, и самой известной киберспортивной команде Украины Natus Vincere или просто NAVI.

Рожденные побеждать для Максима Криппы

Созданная в 2009-м году украинская киберспортивная команда "Natus Vincere" (в переводе с латыни "Рожденные побеждать") или просто NAVI, быстро проявила себя. Уже в 2010-м году команда одержала победу в самой престижной номинации киберспорта — командной игре-шутере Counter-Strike 1.6 сразу на двух международных турнирах — Intel Extreme Masters, ESWC и World Cyber ​​Games. И с тех пор она держит марку, занимая 2 место в мировом рейтинге CS2 (CS:GO) команд по версии платформы спортивной аналитики Tips.gg. Так, из 10 последних соревнований, в которых приняла участие команда с 26 января 2025 по 17 мая 2026 года, она победила в 3, а в остальных 7 заняла второе место.

Но все эти успехи были мало известны кому-то кроме специалистов до лета 2022 года, когда ее приобрел один из самых загадочных бизнесменов-нуворишей Украины Максим Криппа. Он стал собственником компании ООО "Нави ю эй" (сфера деятельности – недвижимость, уставной фонд – 644 310 гривен), через компанию "Натус винсер испортс лтд" с Британских Виргинских островов.

При этом хотя официально Криппа владеет компанией с лета 2022 года, как утверждал Forbes-Украина, на деле собственником команды бизнесмен стал еще в 2020-м году. Директором же ООО "Нави ю эй" является генеральный (ранее киберспортивный) директор команды Евгений Золотарев, известный также под ником "HarisPilton".

И с тех пор свой статус владельца самой успешной и известной киберспортивной команды Украины сам Максим Криппа использует на все 100%. Так, 19 февраля 2025 года он стал президентом Федерации киберспорта Украины, а по мнению некоторых спортивных комментаторов цена клуба NAVI может немногим уступать цене ФК "Шахтер".

Правда в такой высокой оценке есть один нюанс – в интервью эту сумму озвучил спортивный комментатор проекта Maincast.tv Виталий Волочай. Maincast.tv занимается трансляцией киберспортивных соревнований и также принадлежит самому Максиму Криппе.

Финансовые загадки NAVI

Очень странно, но ООО "Нави ю эй" официально особо ничего не зарабатывает. По данным аналитического сервиса YouControl доход компании с 2021 по 2025 годы упал почти вчетверо – с 2,5 млн грн. до 652 тыс. грн.

Правда, как утверждает все тот же Forbes-Украина на киберспорте можно зарабатывать и иначе, прежде всего на рекламе от спонсоров. Тот же Maincast получает за один рекламный контракт от 5 до 10 тысяч долларов и как результат, ООО "Мейнкаст" (сфера деятельности – веб-порталы, уставной фонд – 9 млн 475 тыс. грн.) нарастил доход с 14,7 млн грн. в 2021-м до 35,8 млн грн. А также "засветилось" в расследовании "Комментарии" вокруг онлайн-казино, которые связывают с Максимом Криппой.

То есть свой заработок на киберспорте Максим Криппа может получать не с ООО "Нави ю эй", а с организации киберспортивных турниров и их трансляции, либо же рассматривать это как некий элемент престижа. Однако есть и другой вариант – просто не все доходы компания показывает.

Так, на сайте самой NAVI в 2024-м году указывается, что команда заработала на призовых минимум 1,5 млн дол. или порядка 60 млн грн., при отчете ООО "Нави ю эй" о доходе за тот же период в 657 тысяч гривен: разница примерно в 100 раз. Правда речь идет о призовых для команды, а не для компании, но сомнительно что все призовые забирают себе все участники команды, скорее они делятся между игроками и компанией, ведь последняя серьезно вкладывается в этот бизнес.

По данным СМИ, ТОП-игроки в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive могут получать зарплату от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов ежемесячно. Так, как утверждал сам Максим Криппа, первоначально команда требовала дотаций до 1,5 млн дол., а теперь она якобы приносит миллионы долларов.

Заметим, что в настоящий момент в состав команды NAVI по Counter-Strike: Global Offensive входят 5 игроков, из которых 2 являются украинцами: это 23-летний Валерий Ваховский и 21-летний Игорь Жданов. И оба они по данным YouControl зарегистрированы как ФОПы с кодом деятельности – компьютерное программирование.

Как несложно заметить, налицо явное несоответствие между заявлениями самого Максима Криппы о высокой прибыльности киберспорта NAVI и официальных финансовых показателей принадлежащих ему киберспортивных компаний.



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