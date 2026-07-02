Онлайн-казино Slot City і BETON може загрожувати позбавлення ліцензій - причому тут екснаглядач за Мін'юстом, 500 мільйонів гривень і Андрій Єрмак

Ринок азартних ігор в Україні продовжує залишатися одним із найбільш прибуткових та скандальних, за контроль над яким б'ються міністри та нардепи . І на цьому тлі не дивно, що на ринку налічується чимало онлайн-казино, дані про власників яких убогі або навпаки, скандальні. І одним із таких прикладів можуть стати одразу два онлайн-казино, що працюють під брендами Slot City та BETON. А власником може бути людина, яка перебуває у розшуку НАБУ за розкрадання 500 мільйонів гривень з Мін'юсту України.

Фото: портал "Коментарі"

Як з'ясували "Коментарі", безпосереднє ставлення до ігрових брендів Slot City і BETON може мати юрист, який свого часу "наглядає" за Мін'юстом Андрій Довбенко. Нині він перебуває за межами України. Мабуть, ховається від НАБУ, яке підозрює його в розкраданні 500 мільйонів гривень. І, ймовірно, його гральному бізнесу в Україні вже почали перекривати кисень — позбавили Slot City ліцензії на казино в Інтернеті.

Slot City – була ліцензія, а тепер ні?

29 жовтня 2025 року Агентство ПлейСіті своїм рішенням №137-Р видало ТОВ "Олл сіті геймс" ліцензію на організацію казино у мережі Інтернет. Однак у травні 2026 року компанія була оштрафована на 4 млн 323 тис. грн., потім 5 червня рішенням №221-р отримала нову ліцензію на організацію азартних ігор казино в Інтернеті. Але вже 25 червня ліцензію було анульовано , оскільки компанія не здійснила її оплату за перший рік її дії.

Водночас, ухвалене до жовтня 2025 року рішення не анульоване, платіж за 1-й рік дії ліцензії – 31,2 млн грн., ТОВ "Олл сіті геймс" внесла у листопаді та її онлайн-казино Slot City працює саме за цією ліцензією. У той же час на заперечення червневого рішення ПлейСіті компанія має ще півроку.

Виникає закономірне питання – чому незважаючи на внесення ліцензійного платежу, чиновники, які займаються азартом в Україні, повелися так різко і незрозуміло – штраф, видача ліцензії, скасування рішення щодо ліцензії.

І тут потрібно придивитися до особи власників – офіційного, і гаданого.

Одеський аграрій, що пішов у беттинг і столичний бізнесмен — хто офіційно володіє Slot City та BETON

За будь-яким офіційним гральним брендом стоїть компанія, яка отримує ліцензію, організовує роботу та виплачує гравцям виграші, а державі – податки. І ця компанія має власників, які у випадку зі Slot City і BETON формально різні:

1) для Slot City – це ТОВ "Олл сіті геймс" (сфера діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 30 млн. грн.), власник 100% одеський бізнесмен Павло Георгійович Чиклікчі;

2) для BETON – ТОВ "Сітікод" (сфера діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 30 млн. грн.), власник – київський бізнесмен Роман Сергійович Балашов.

Як свого часу розбиралися "Коментарі" , обидві фігури здаються досить "дивними" для такого солідного бізнесу, яким в Україні є беттінг.

Так, власник Slot City Павло Чиклікчі є власником 5 компаній, у тому числі пов'язаних із гемблінгом, і доводиться сином екс-депутата Одеської обласної ради Георгія Чиклікчі. Як випливає з відкритих даних, останній займається агробізнесом. Власне, сам Павло Чиклікчі, як і його брат Володимир, також беруть участь у сімейному агробізнесі.

Але в той же час за даними YouControl Павло Чиклікчі володіє відразу 3 компаніями, що працюють в гральному бізнесі — крім "Олл сіті геймс", це куплене раніше ТОВ "Геймдейв" (ТМ SlotsCity) і відкрите в травні 2026-го ТОВ "Геймсіті" (на 100% принад).

Зауважимо, що лише на оплату статутного фонду ТОВ "Геймсіті" його власнику було потрібно 30 мільйонів гривень. Щоправда, ця сума не здається великою на тлі доходу ТОВ "Геймдейв" у 2025-му році в 9,3 млрд грн., ось тільки коштів на такі інвестиції сімейство Чиклікчі офіційно просто немає.

Так, будучи депутатом селищної ради батько грального магната Георгій Чикликчі в електронній декларації за 2024 рік (останній, перед входом його сина Павла до азартного бізнесу) зазначив, що володіє 47 000 євро та 466 110 грн, ще близько 3,5 млн грн. Також йому належить близько 70 земельних ділянок. Рідний брат Павла Чиклікчі, Володимир, за 2020 рік заробив 2 млн 830 тис. грн., накопичень офіційно не було. Відомостей про доходи самого Павла Чиклікчі, яке у жовтні 2024 року купило ТОВ "Геймдев", немає зовсім.

Як результат, зовсім незрозуміло, звідки взялися гроші у сімейства аграріїв із досить-таки скромним земельним банком. До того ж важко уявити, що агробізнесмен різко почне займатися беттингом, не маючи в цій сфері жодного досвіду.

Така ж ситуація і з офіційним власником онлайн казино BETON ТОВ "Стікод", мешканцем Києва Романом Балашовим. Про нього відомо, що чоловік займається бізнесом як ФОП, і є співвласником ТОВ "Ортаверон" (код діяльності – виробництво літальних апаратів, статутний фонд – 1 млн 100 грн), “Перун компані” (код діяльності – друк іншої продукції, статутний фонд – 417 тис. грн), а також володіє АТ “130” грн), що є закритим інвестиційним фондом. Також він є директором ТОВ "Гореничі 16".

Наявної інформації про діяльність Романа Балашова недостатньо, щоб зрозуміти – чи має ті самі 30 млн грн, необхідні для створення “Сітікода”. Більше того, керівництво ним закритим інвестфондом "Чикаго" може вказувати на те, що він просто представляє інтереси третіх осіб.

Як повідомляли "Коментарі" , раніше діяльність обох казино пов'язували з власником алкогольного бренду Nemiroff Яковом Грибовим-Фінкельштейном:

BETON – через компанію "Бетагейм" та низку інших компаній та торгових марок;

Slot City – через бізнес-партнерство Павла Чиклікчі з компаніями Якова Фінкельштейна, в яких він працював раніше.

Вкрасти півмільярда і вкласти їх у казино – Андрій Довбенко, який екс-дивиться за Мін'юстом

І тут саме час пригадати, що 20 травня 2026 року ТОВ "Олл сіті геймс" було оштрафовано більш ніж на 4 млн., а за 3 дні до цього, 17 травня, блогер Ігор Лаченков заявив, що справжнім власником Slot City і BETON є колишній якийсь дивиться за Мін'юстом на ім'я.

Як повідомили джерела "Коментарі" в гральній індустрії, йдеться про скандально відомого юриста Андрія Довбенка, який з 2023 року перебуває в розшуку НАБУ за розкрадання майже 500 мільйонів гривень через схеми з продажу арештованого майна в Міністерстві юстиції.

І така швидка реакція – штраф через 3 дні після заяви про причетність Андрія Довбенка до казино, і скасування рішення про видачу ліцензії невипадкове, адже це прізвище продовжує залишатися одіозним.

Так, популярність Андрій Довбенко отримав у серпні 2019 року, коли його весілля у французькому Сен-Тропі відвідав тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан. Причому для цього останній пропустив офіційні заходи щодо відзначення Дня незалежності України . Як повідомляли тоді ЗМІ, сам Андрій Довбенко відомий тим, що фігурує у паперах проекту Yanukovychleaks як юрист в організації Сергія Курченка. Він також може "контролювати" приватних та державних виконавців Міністерства юстиції. За все це його називали "дивлячим" за Мін'юстом під час перебування головою відомства у 2014-2019 роках Павла Петренка. І крім того, новоспечена дружина юриста Ганна Огренчук стала членом Комісії з питань правової реформи.

Все це спонукало журналістів Bigus info заявити про те, що Андрій Довбенко виступав у Міністерстві юстиції України і курирував там різні схеми. Сам Довбенко свій інтерес до Мін'юсту заперечував, і визнав знайомство з Андрієм Богданом, щоправда, назвав його багато в чому випадковим – через дружину.

Втім, заяви журналістів про вплив Андрія Довбенка у Мін'юсті підтвердили у 2022-му році, коли НАБУ повідомило про розкриття злочинної групи всередині Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). За версією слідства посадові особи АРМА, у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему продажу за заниженою вартістю через торговий майданчик ДП "СЕТАМ" майна, заарештованого в рамках кримінальних справ, та переданих до управління АРМА.

Раніше заарештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді, після чого чиновники АРМА обґрунтовували необхідність його продажу та, використовуючи власного оцінювача, занижували вартість майна. Останнє продавалося за участю співучасника із ДП "СЕТАМ", щоб забезпечити перемогу наперед визначеної приватної компанії. Таким чином були продані:

три земельні ділянки в Одеській області, придбані свого часу для будівництва торгових центрів мережі "Ашан" — реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності у Київській області – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

зерно, крупа та олійні культури – у чотири рази дешевші за ринкову вартість.

У грудні 2022 року НАБУ повідомило подробиці про організатора схеми, який також отримав підозру. Про нього повідомлялося, що він є власником низки юридичних компаній, а крім того, "як людина, яка протягом кількох років опосередковано впливала на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України". Іншими словами, йшлося фактично про "дивлячого" за Мін'юстом, а остаточно його особистість стала відома у квітні 2023 року, коли НАБУ оголосило Андрія Довбенка у розшук за неявку на допити. Досі детективам Бюро так і не вдалося знайти місцезнаходження втікача і через сайт вони публікують повістки про необхідність його явки.

Вартість викраденого з початкових 428 мільйонів гривень за даною схемою зросла до 485 мільйонів, і їх цілком достатньо для покупки казино Slot City і BETON. Але навряд чи Андрій Довбенко зупинився на ринку азарту, адже в Україні, крім усього іншого, він володіє корпоративною групою з 11 компаній, що спеціалізуються на праві, фінансових послугах та нерухомості. І ці компанії використовувалися у різних сумнівних операціях.

Так, ТОВ "Евріс інвест" (сфера діяльності – надання фінансових послуг, статутний фонд – 130 000 гривень), якою Андрій Довбенко володіє через кіпрську "ЕВРІС консалтинг лімітед", за даними НАБУ у квітні 2019 року використовувалося при рейдерському захопленні агропідприємства "СВК". Причому, за даними ЗМІ, ці ж юристи профінансували партію "Слуга народу" на 5 мільйонів гривень.

А ось юридична компанія — ТОВ "Юридична фірма "Евріс" (сфера діяльності – право, статутний фонд – 100 000 гривень) за версією НАБУ брала участь у схемах усередині АРМА. Так, згаданий вище продаж 4,5 тис. тонн карбаміду майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни здійснювався за участю колишніх і діючих співробітників фірми.

Так, підготовку аукціону з продажу карбаміду здійснював співробітник ДП "Сетам", який у 2018-2019 роках як самозайнятий заробив у "Еврісі" 958 тисяч гривень. При цьому сам аукціон з продажу пройшов за участю двох фірм: переможця — ТОВ "Соїл компані ЛТД" і ТОВ "Бранте", що програло. Як з'ясувало слідство, IP -адресою, з якої здійснювалося управління банківським рахунком "Бранте", користувалися співробітники "Евріса". Простіше кажучи, компанія "Бранте", ймовірно, була створена співробітниками ТОВ "Юридична фірма "Евріс" для створення видимості конкуренції на аукціоні, в якому перемогла ТОВ "Соїл компані ЛТД".

До речі, 500 тисяч гривень для гарантійного внеску, необхідного для участі в аукціоні, ТОВ "Бранте" отримало від юридичної фірми (з січня 2021 року у стані банкрутства) – ТОВ "Юридична фірма "Ен енд ді". Останнє неодноразово фігурувало в інтернеті як фірма, через банківські рахунки якої проходили сотні мільйонів гривень, зокрема йшлося про 286 млн. грн. за "вирішення питань" з виконавчими провадженнями.

Єрмак упав – тепер черга за Довбенком, Slot City та BETON?

Як випливає з біографії Андрія Довбенка, шлейф скандалів стелиться за ним дуже давно, і проблеми з правоохоронцями у нього почалися майже 4 роки тому. Проте проблеми у онлайн-казино Slot City, яке може йому фактично належати, взяли старт лише у травні цього року. Найімовірнішим варіантом відповіді це питання "чому так", вважатимуться інший збіг.

За 3 дні до заяви Ігоря Лаченкова про те, що Slot City та BETON належать Андрію Довбенку, НАБУ було затримано, а судом заарештовано екс-главу Офісу президента Андрія Єрмака . Здавалося б, до чого тут це, адже на весіллі Довбенка був Андрій Богдан. Але справа в тому, що радником Єрмака під час перебування його головою ОПУ була Дарія Заровна, перша дружина Андрія Довбенка, яка цілком могла познайомити обох чоловіків. Так, новий голова Офісу отримував досвідчену в питаннях Мін'юсту людину, в тому числі тіньову складову роботи відомства, а Андре q Довбенко – знайомства на найвищому рівні, завдяки яким, можливо, він зумів у 2023-му році залишити країну до свого арешту.

В результаті, настільки виходячи з гри "покровителя" Андрія Довбенка, цілком міг спонукати його конкурентів розпочати "гру" проти Slot City та BETON. Першим ударом була інформаційна атака, в якій прізвище реального власника вперше прозвучало, а в другому – в хід пішла "важка артилерія" в особі ПлейСіті та скасування рішення про видачу ліцензії.

Нагадаємо, "Коментарі" на початку травня докладно описували "війну за азарт" , що розпочалася в Україні, її учасників, стратегії, цілі та тактики. Більше того, у своєму прогнозі ми чітко вказали, що саме у Slot City незабаром можуть початися проблеми.