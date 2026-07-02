Онлайн-казино Slot City и BETON может грозить лишение лицензий - причем тут экс-смотрящий за Минюстом, 500 миллионов гривен и Андрей Ермак

Рынок азартных игр в Украине продолжает оставаться одним из наиболее прибыльных и скандальных, за контроль над которым дерутся министры и нардепы. И на этом фоне неудивительно, что на рынке насчитывается немало онлайн-казино, данные о владельцах которых скудны или напротив, скандальны. И одним из таких примеров могут стать сразу два онлайн-казино, работающих под брендами Slot City и BETON. А собствеником может оказаться человек, пребывающий в розыске НАБУ за хищение 500 миллионов гривен из Минюста Украины.

Фото: портал "Комментарии"

Как выяснили "Комментарии", непосредственное отношение к игровым брендам Slot City и BETON может иметь юрист, называемый в свое время "смотрящим" за Минюстом Андрей Довбенко. Ныне он пребывает за пределами Украины. Видимо скрывается от НАБУ, которое подозревает его в хищении 500 миллионов гривен. И вероятно, его игорному бизнесу в Украине уже начали перекрывать кислород — лишили Slot City лицензии на казино в сети Интернет.

Slot City – была лицензия, а теперь нет?

29 октября 2025 года Агентство ПлейСити своим решением №137-Р выдало ООО "Олл сити геймс" лицензию на организацию казино в сети Интернет. Однако в мае 2026 года компания была сперва оштрафована на 4 млн 323 тыс. грн., затем 5 июня решением №221-р получила новую лицензию на организацию азартных игр казино в Интернете. Но уже 25 июня лицензия была аннулирована, поскольку компания не произвела ее оплату за первый год ее действия.

В то же время, принятое к октябре 2025 года решение не аннулировано, платеж за 1-й год действия лицензии – 31,2 млн грн., ООО "Олл сити геймс" внесла в ноябре и ее онлайн-казино Slot City работает именно по этой лицензии. В то же время на оспаривание июньского решения ПлейСити у компании имеется еще полгода.

Возникает закономерный вопрос – почему несмотря на внесение лицензионного платежа, чиновники, курирующие азарт в Украине, повели себя так резко и непонятно – штраф, выдача лицензии, отмена решения по лицензии.

И тут необходимо присмотреться к личности владельцев – официального, и предполагаемого.

Одесский аграрий, пошедший в беттинг и столичный бизнесмен – кто официально владеет Slot City и BETON

За любым официальным игорным брендом стоит компания, которая получает лицензию, организовывает работу и выплачивает игрокам выигрыши, а государству – налоги. И у этой компании есть владельцы, который в случае со Slot City и BETON формально разные:

1) для Slot City – это ООО "Олл сити геймс" (сфера деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн.), владелец 100% одесский бизнесмен Павел Георгиевич Чикликчи;

2) для BETON – ООО "Ситикод" (сфера деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн.), владелец – киевский бизнесмен Роман Сергеевич Балашов.

Как в свое время разбирались "Комментарии", обе фигуры кажутся достаточно "странными" для такого солидного бизнеса, каким в Украине является беттинг.

Так, владелец Slot City Павел Чикликчи является собственником 5 компаний, в том числе связанных с гемблингом, и приходится сыном экс-депутата Одесского областного совета Георгия Чикликчи. Как следует из открытых данных, последний занимается агробизнесом. Собственно, сам Павел Чикликчи, как и его брат Владимир, также участвуют в семейном агробизнесе.

Но в то же время по данным YouControl Павел Чикликчи владеет сразу 3 компаниями, работающими в игорном бизнесе – кроме "Олл сити геймс", это купленное ранее ООО "Геймдейв" (ТМ SlotsCity) и открытое в мае 2026-го ООО "Геймсити" (на 100% принадлежит "Олл сити геймс").

Заметим, что только на оплату уставного фонда ООО "Геймсити" его владельцу были необходимы 30 миллионов гривен. Правда, эта сумма не кажется крупной на фоне дохода ООО "Геймдейв" в 2025-м году в 9,3 млрд грн., вот только средств на такие инвестиции у семейства Чикликчи официально попросту нет.

Так, будучи депутатом поселкового совета отец игорного магната Георгий Чикликчи в электронной декларации за 2024 год (последний, перед входом его сына Павла в азартный бизнес) указал, что владеет 47 000 евро и 466 110 грн, еще порядка 3,5 млн грн составили его доходы. Также ему принадлежат около 70 земельных участков. Родной брат Павла Чикликчи, Владимир, за 2020-й год заработал 2 млн 830 тыс. грн., накоплений официально не имелось. Сведений о доходах самого Павла Чикликчи, в октябре 2024 года купившего ООО "Геймдев", нет вовсе.

Как результат, совершенно непонятно, откуда собственно взялись деньги у семейства аграриев с довольно-таки скромным земельным банком. К тому же, тяжело представить, что агробизнесмен резко начнет заниматься беттингом, не имея в этой сфере никакого опыта.

Схожая ситуация и с официальным владельцем онлайн казино BETON ООО "Стикод", жителем Киева Романом Балашовым. О нем известно, что мужчина занимается бизнесом как ФОП, и является совладельцем ООО "Ортаверон" (код деятельности – производство летательный аппаратов, уставной фонд – 1 млн 100 грн), “Перун компани” (код деятельности – печать другой продукции, уставной фонд – 417 тыс. грн), а также владеет АО “Чикаго” (код деятельности – трасты и фонды, уставной фонд – 130 млн грн), представляющем собой закрытый инвестиционный фонд. Также он является директором ООО “Гореничи 16”.

Имеющейся информации о деятельности Романа Балашова недостаточно, чтобы понять – есть ли у него те самые 30 млн грн, необходимых для создания “Ситикода”. Более того, руководство им закрытым инвестфондом "Чикаго" может указывать на то, что он просто представляет интересы третьих лиц.

Как сообщали "Комментарии", ранее деятельность обоих казино связывали с владельцем алкогольного бренда Nemiroff Яковом Грибовым-Финкельштейном:

BETON – через компанию "Бетагейм" и ряд других компаний и торговых марок;

Slot City – через бизнес-партнерство Павла Чикликчи с компаниями Якова Финкельштейна, в которых он ранее трудился.

Украсть полмиллиарда и вложить их в казино – экс-смотрящий за Минюстом Андрей Довбенко

И тут самое время вспомнить, что 20 мая 2026 года ООО "Олл сити геймс" было оштрафовано более чем на 4 млн., а за 3 дня до этого, 17 мая, блогер Игорь Лаченков заявил, что настоящим владельцем Slot City и BETON является бывший некий смотрящий за Минюстом по имени Андрей, который фигурирует в материалах НАБУ.

Как сообщили источники "Комментарии" в игорной индустрии, речь идет о скандально известном юристе Андрее Довбенко, который с 2023 года пребывает в розыске НАБУ за хищение почти 500 миллионов гривен через схемы с продажей арестованного имущества в Министерстве юстиции.

И такая быстрая реакция – штраф через 3 дня после заявления о причастности Андрея Довбенко к казино, и отмена решения о выдаче лицензии, неслучайна, ведь эта фамилия продолжает оставаться одиозной.

Так, известность Андрей Довбенко получил в августе 2019 года, когда его свадьбу во французском Сен-Тропе посетил тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан. Причем для этого последний пропустил официальные мероприятия по празднованию Дня независимости Украины. Как сообщали тогда СМИ, сам Андрей Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах проекта Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко. Он также может "контролировать" частных и государственных исполнителей Министерства юстиции. За все это его называли "смотрящим" за Минюстом в бытность главой ведомства в 2014-2019 годах Павла Петренко. И кроме того, новоиспеченная супруга юриста Анна Огренчук стала членом Комиссии по вопросам правовой реформы.

Все это побудило журналистов Bigus info заявить о том, что Андрей Довбенко выступал смотрящим в Министерстве юстиции Украины и курировал там различные схемы. Сам Довбенко свой интерес к Минюсту отрицал, и признал знакомство с Андреем Богданом, правда назвал его во многом случайным – через жену.

Впрочем, заявления журналистов о влиянии Андрея Довбенко в Минюсте нашло подтверждение в 2022-м году, когда НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы внутри Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По версии следствия должностные лица АРМА, в сговоре с представителями ГП "СЕТАМ", частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости через торговую площадку ГП "СЕТАМ" имущества, арестованного в рамках уголовных дел, и переданных в управление АРМА.

Ранее арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следователя судьи, после чего чиновники АРМА обосновывали необходимость его продажи и, используя собственного оценщика, занижали стоимость имущества. Последнее продавалось с участием соучастника из ГП "СЕТАМ", чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании. Таким образом были проданы:

три земельных участка в Одесской области, приобретенные в свое время для строительства торговых центров сети "Ашан" — реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;

более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;

зерно, крупа и масличные культуры – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

В декабре 2022 года НАБУ сообщило подробности об организаторе схемы, также получившем подозрение. О нем сообщалось, что он является владельцем ряда юридических компаний, а кроме того, "как человек, который на протяжении нескольких лет оказывал опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины". Иными словами, речь шла фактически о "смотрящем" за Минюстом, а окончательно его личность стала известна в апреле 2023 года, когда НАБУ объявило Андрея Довбенко в розыск за неявку на допросы. До сих пор детективам Бюро так и не удалось найти местонахождение беглеца и через сайт они публикуют повестки о необходимости его явки.

Стоимость же похищенного с первоначальных 428 миллионов гривен по данной схеме выросла до 485 миллионов, и их вполне достаточно для покупки казино Slot City и BETON. Но вряд ли Андрей Довбенко остановился на рынке азарта, ведь в Украине кроме всего прочего он владеет корпоративной группой из 11 компаний, специализирующихся на праве, финансовых услугах и недвижимости. И эти компании использовались в различных сомнительных операциях.

Так, ООО "Эврис инвест" (сфера деятельности – оказание финансовых услуг, уставной фонд – 130 000 гривен), которой Андрей Довбенко владеет через кипрскую "ЭВРИС консалтинг лимитед", по данным НАБУ в апреле 2019 года использовалось при рейдерском захвате агропредприятия "СВК Новоселицкий". Причем по данным СМИ, эти же юристы профинансировали партию "Слуга народа" на 5 миллионов гривен.

А вот юридическая компания — ООО "Юридическая фирма "Эврис" (сфера деятельности – право, уставной фонд – 100 000 гривен) по версии НАБУ прямо участвовала в схемах внутри АРМА. Так, упомянутая выше продажа 4,5 тыс. тонн карбамида почти в 5 раз дешевле рыночных цен осуществлялась с участием бывших и действующих сотрудников фирмы.

Так, подготовку аукциона по продаже карбамида осуществлял сотрудник ГП "Сетам", который в 2018-2019 годах как самозанятый заработал в "Эврисе" 958 тысяч гривен. При этом сам аукцион по продаже прошел с участием двух фирм: победителя — ООО "Соил компани ЛТД" и проигравшего ООО "Бранте". Как выяснило следствие, IP-адресом, с которого осуществлялось управление банковским счетом "Бранте" пользовались сотрудники "Эвриса". Проще говоря, компания "Бранте" вероятно была создана сотрудниками ООО "Юридическая фирма "Эврис" для создания видимости конкуренции на аукционе, в котором победила ООО "Соил компани ЛТД".

Кстати, 500 тысяч гривен для гарантийного взноса, необходимого для участия в аукционе, ООО "Бранте" получило от юридической фирмы (с января 2021 года в состоянии банкротства) – ООО "Юридическая фирма "Эн энд ди". Последнее неоднократно фигурировало в интернете как фирма, через банковские счета которой проходили сотни миллионов гривен, в частности речь шла о 286 млн грн. за "решение вопросов" с исполнительными производствами.

Ермак пал – теперь очередь за Довбенко, Slot City и BETON?

Как следует из биографии Андрея Довбенко, шлейф скандалов стелется за ним уже очень давно, и проблемы с правоохранителями у него начались почти 4 года назад. Однако проблемы у онлайн-казино Slot City, которое может ему фактически принадлежать, взяли старт лишь в мае текущего года. Наиболее вероятным вариантом ответа на этот вопрос "почему так", можно считать другое совпадение.

За 3 дня до заявления Игоря Лаченкова о том, что Slot City и BETON принадлежат Андрею Довбенко, НАБУ был задержан, а судом арестован экс-глава Офиса президента Андрей Ермак. Казалось бы, причем тут это, ведь на свадьбе Довбенко был Андрей Богдан. Но дело в том, что советником Ермака в бытность его главой ОПУ была Дарья Заровная, первая жена Андрея Довбенко, которая вполне могла познакомить обоих мужчин. Так, новый глава Офиса получал опытного в вопросах Минюста человека, в том числе, теневой составляющей работы ведомства, а Андреq Довбенко – знакомства на высшем уровне, благодаря которым, возможно, он сумел в 2023-м году покинуть страну до своего ареста.

В результате, столь выход из игры "покровителя" Андрея Довбенко, вполне мог побудить его конкурентов начать "игру" против Slot City и BETON. Первым ударом была информационная атака, в которой фамилия реального собственника впервые прозвучала, а во втором – в ход пошла "тяжелая артиллерия" в лице ПлейСити и отмены решения о выдаче лицензии.

Напомним, "Комментарии" в начале мая подробно описывали "войну за азарт", начавшуюся в Украине, ее участников, стратегии, цели и тактики. Более того, в своем прогнозе мы верно указали, что именно у Slot City вскоре могут начаться проблемы.