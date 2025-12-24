«Лісопильники»-3: «Юридичним мостом» до мільярдних схем на дронах може бути дружина Куршутова

Поки Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офіс Генпрокурора розплутують мережу директорів-"лісорубів", які постачають дрони для ЗСУ, можливі організатори схеми спокійно насолоджуються життям у Відні. Нові обставини справи можуть свідчити про те, що ключовою ланкою, яка пов’язує "короля контрабанди" Сеяра Куршутова з сумнівними постачальниками Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Держспецзв’язку, є його дружина – Катерина Любчик.

Сеяр Куршутов і Катерина Любчик

Від дружини – до "лісопильника": схема зв’язку

У перших двох частинах розслідування ми показали, як державні контракти на дрони отримує мережа пов’язаних компаній (ТОВ "Євро Таннелс", "ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ", "АРЕС." та ін.), записаних на осіб – колишніх працівників лісопилок, ексчиновників таможні та правоохоронних органів. Формально розрізнених, але скоріше за все реально пов’язаних у систему для імітації конкуренції та заробітку на оборонних бюджетах.

Єдиним реальним бенефіціаром цієї схеми виглядав Гліб Лобов – давній бізнес-партнер та "права рука" Сеяра Куршутова. Однак прямий юридичний зв'язок між Куршутовим та цією мережею був майстерно прихований.

Згідно з даними реєстрів, Катерина Любчик, офіційна дружина Сеяра Куршутова, володіла часткою у ТОВ "Тусана". І цю частку Любчик з часом передала саме Глібу Лобову.

Факт передачі корпоративних прав від дружини Куршутова до Лобова цементує їхній зв'язок. Виявляється, що Лобов – не просто випадковий знайомий, а довірена особа родини, на яку переписують активи. Саме цей Лобов є співвласником ТОВ "ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ", що входить до групи компаній, які зараз фігурують у кримінальному провадженні БЕБ щодо розкрадання коштів на закупівлях дронів.

Білоруський паспорт і торгівля з ворогом

Поки фірми, пов’язані з оточенням її чоловіка, освоюють мільярди гривень на "захисті України", сама Катерина Любчик веде бізнес, який важко назвати патріотичним.

Факт 1: Громадянство та бізнес у Білорусі. Згідно з документами, станом на 2022 рік Катерина Любчик мала громадянство Білорусі. Більше того, вона є власницею білоруського бренду дитячого одягу "Коко Мама", виробництво якого розташоване в Мінську. В інтернеті можна знайти інформацію, що цей одяг масово продається на російському маркетплейсі Wildberries. Тобто ситуація виглядає так, що родина, яка заробляє на українській оборонці, паралельно сплачує податки в бюджет країн-агресорів.

Факт 2: Російська косметика в центрі Києва. Куршутов у своєму Instagram називає дружину "акулою бізнесу". Ця "акула" володіє правами на бренд косметики Zielinski & Rozen в Австрії та країнах Східної Європи. В Україні цей бренд, який має ізраїльське коріння, але фактично виробляється в Росії, продовжує продаватися. Журналісти фіксували на полицях київських магазинів продукцію Zielinski & Rozen з маркуванням "Made in Russia" вже під час повномасштабного вторгнення.

Операція "Зачистка": як ховають кінці у воду

Відразу після повномасштабного вторгнення родина Куршутова-Любчик почала відмовлятися від бізнесу в Україні:

- Ліквідація ФОП. На початку 2023 року Катерина Любчик закрила свій ФОП, хоча у 2024 році податкова все ж стягнула з неї заборгованість через виконавчу службу.

- Вихід з ТОВ. З 2022 року вона почала масово виходити зі складу засновників українських компаній.

- Передача іноземцям. Свої частки в ресторанних проектах (наприклад, ТОВ, що відповідала за ресторан "Kritikos") та інших активах вона передала громадянам Казахстану, зокрема Даулету Садикову.

Тим часом Сеяр Куршутов, якого РНБО вносила до списку топ-контрабандистів, разом із дружиною проживає у Відні. Звідти вони керують бізнесом в різних країнах. А як саме корупційні українські гроші можуть легалізуватися у Відні, ми розповімо у наступних серіях нашого розслідування.