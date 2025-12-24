«Лесопильщики»-3: «Юридическим мостом» к миллиардным схемам на дронах может быть жена Куршутова

Пока Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офис Генпрокурора распутывают сеть директоров-"лесорубов", поставляющих дроны для ВСУ, возможные организаторы схемы спокойно наслаждаются жизнью в Вене. Новые обстоятельства дела могут свидетельствовать о том, что ключевым звеном, связывающим "короля контрабанды" Сеяра Куршутова с сомнительными поставщиками Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Госспецсвязи, является его жена – Екатерина Любчик.

Сеяр Куршутов и Екатерина Любчик

От жены – к "лесопильщику": схема связи

В первых двух частях расследования мы показали , как государственные контракты на дроны получает сеть связанных компаний (ООО "Евро Таннелс", "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ", "АРЕС." и др.), записанных лиц – бывших работников лесопилок, эксчиновников таможни и правоохранительных органов. Формально разрозненных, но, скорее всего, реально связанных в систему для имитации конкуренции и заработка на оборонных бюджетах.

Единственным реальным бенефициаром этой схемы выглядел Глеб Лобов – старый бизнес-партнер и "правая рука" Сеяра Куршутова. Однако прямая юридическая связь между Куршутовым и этой сетью была искусно скрыта.

Согласно данным реестров, Екатерина Любчик, официальная жена Сеяра Куршутова, владела долей в ООО "Тусана". И эту часть Любчик со временем передала именно Глебу Лобову.

Факт передачи корпоративных прав от супруги Куршутова Лобову цементирует их связь. Оказывается, что Лобов – не просто случайный знакомый, а доверенное лицо семьи, на которое переписывают активы. Именно этот Лобов является совладельцем ООО "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ", входящей в группу компаний, сейчас фигурирующих в уголовном производстве БЭБ по хищению средств на закупках дронов.

Белорусский паспорт и торговля с врагом

Пока фирмы, связанные с окружающими ее мужа, осваивают миллиарды гривен на "защите Украины", сама Екатерина Любчик ведет бизнес, который трудно назвать патриотическим.

Факт 1: Гражданство и бизнес в Беларуси. Согласно документам, на 2022 год Екатерина Любчик имела гражданство Беларуси. Более того, она является владелицей белорусского бренда детской одежды "Коко Мама", производство которого расположено в Минске. В интернете можно найти информацию, что эта одежда массово продается на российском маркетплейсе Wildberries. То есть, ситуация выглядит так, что семья, которая зарабатывает на украинской оборонке, параллельно платит налоги в бюджет стран-агрессоров.

Факт 2: Российская косметика в центре Киева. Куршутов в своем Instagram называет жену "акулой бизнеса". Эта "акула" владеет правами на бренд косметики Zielinski & Rozen в Австрии и странах Восточной Европы. В Украине этот бренд, имеющий израильские корни, но фактически производимый в России, продолжает продаваться. Журналисты фиксировали на полках киевских магазинов продукцию Zielinski & Rozen с маркировкой Made in Russia уже во время полномасштабного вторжения.

Операция "Зачистка": как прячут концы в воду

Сразу после полномасштабного вторжения семья Куршутова-Любчик начала отказываться от бизнеса в Украине:

- Ликвидация ФЛП. В начале 2023 года Екатерина Любчик закрыла свой ФЛП, хотя в 2024 году налоговая все же взыскала с нее задолженность через исполнительную службу.

- Выход из ООО. С 2022 года она начала массово выходить из состава учредителей украинских компаний.

- Передача иностранцам. Свои доли в ресторанных проектах (например, ООО, отвечавшая за ресторан "Kritikos") и других активах она передала гражданам Казахстана, в частности, Даулету Садыкову.

Между тем Сеяр Куршутов, внесенный СНБО в список топ-контрабандистов, вместе с женой проживает в Вене. Оттуда они управляют бизнесом в разных странах. А как именно коррупционные украинские деньги могут легализоваться в Вене, мы расскажем в следующих сериях нашего расследования.