11 років в очікуванні екстрадиції – чому влада «забула» про гріхи Дмитра Фірташа на 25 мільярдів гривень

У той час як під удар правоохоронців потрапляють особи, що залишилися в Україні, на кшталт столичної забудовниці Влади Молчанової , олігархи, які залишили країну, незважаючи на наявні підозри, відчувають хіба що незручності від персональних санкцій.

Фото: коллаж comments.ua

"Коментарі" продовжують цикл матеріалів про олігархів, до яких у українських правоохоронців формально є претензії, але фактичних дій не робляться. Тепер за Олександром Ярославським настала черга Дмитра Фірташа.

Газовий барон із села у Тернопільській області – хто такий Дмитро Фірташ

Ніщо не віщувало 2 травня 1965 року в селі Сіньків (раніше Богданівка), що на Тернопільщині, Дмитру Фірташу його незвичайної долі. Але після дозволу займатися бізнесом у СРСР він став підприємцем у Чернівцях, а потім переїхав до Москви. У 1990-х невідомими шляхами Фірташ "сів" на газові потоки з Туркменістану до України, а про рівень його впливу говорить той факт, що в середині 2000-х участь його "РосУкрЕнерго" була обов'язковою умовою отримання Україною природного газу.

Маючи невичерпний доступ до "блакитного палива", Фірташ зміг скупити найбільші хімічні підприємства-виробники добрив в Україні. Також він став власником 26 облгазів. Згодом активи у сфері хімічної промисловості, енергетики та нерухомості були зосереджені у Group DF.

При цьому точних відомостей про стан підприємця не було, а оцінки коливалися від 670 млн. до 3,3 млрд. дол. У політику підприємець намагався не втручатися, але став великим медіамагнатом-власником телеканалів Інтер, Інтер, К1, К2, Мега, НТН, Піксель, Enter-фільм та Zoom.

Під час перебування президента Віктора Януковича власник Group DF входив до числа наближених до глави держави осіб, хоча й волів жити за межами України. Ця передбачливість згодом йому дуже допомогла.

Так, у березні 2014 року на запит ФБР його було затримано у столиці Австрії – Відні, оскільки США підозрювали його у дачі хабара в обмін на ліцензії на розробку родовищ титану в Індії. У нього знайшлися гроші на заставу в 125 млн євро та на адвокатів. Так і почалася епопея з екстрадицією до США, яка продовжується досі.

Щонайменше 25 мільярдів гривень розкрадань – Україна "шукає" олігарха

Треба сказати, що вже у 2015 році Україна активно підключилася до кримінального розслідування проти Дмитра Фірташа. Так, тодішній глава МВС Арсен Аваков заявив, що бізнесмен завдав збитків державі на 5,742 млрд. грн. і у нього заарештовано 46 об'єктів майна. І така справа була не єдиною. Втім, згодом контроль над своїми активами олігарх втратив, щоправда, лише на якийсь час.

Так, у травні 2022 року Печерський райсуд Києва передав до управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільних систем. Як наголосили в Державному бюро розслідувань, це було зроблено в рамках розслідування безкоштовної передачі розподільчих газових мереж до приватних рук у 2017-му році, що призвело до збитків держави в 1,48 млрд грн. Саме 26 облгазів належали Дмитру Фірташу, і про них йшлося у судовому рішенні.

У травні 2023-го СБУ та Бюро економічної безпеки оголосили про підозру злочинній групі з 15 осіб на чолі із Дмитром Фірташем. Суть схеми полягала в купівлі облгазами палива у держави, але з її оплатою лише на 30%, результатом чого стали збитки для держави на суму 18 млрд грн.

Фірташ знаходиться у розшуку. Фото: скріншот

З урахуванням заявлених раніше Арсеном Аваковим претензій на 5,7 млрд. грн. та 1,48 млрд. грн. від ДБР, Дмитру Фірташу інкримінували завдання державі збитків близько 25 млрд. грн. Але з розслідуванням справ у правоохоронних структурах не особливо поспішають.

Розслідування щодо Фірташа стало — Австрія проти

"Коментарі" вивчили бази розшуку МВС та СБУ, і виявило, що в них Дмитро Фірташ не вважається підозрюваним у злочині. Ймовірно, це пояснюється тим, що його місцезнаходження відоме.

Ба більше, у своїй відповіді "Коментарі" в Офісі генерального прокурора України зазначили, що щодо бізнесмена складено письмову підозру та надіслано запит на міжнародно-правову допомогу для її вручення. І здається дивним, що Україна вимагає від іншої країни видачі свого громадянина, не оголосивши його в розшук усередині власних кордонів.





Фірташ не перебуває у розшуку СБУ. Фото: скріншот

У СБУ на запит "Коментарі" відповіли, що слідство у справі ведуть інші правоохоронні органи.

Як пояснив "Коментарі" ексспівробітник СБУ Іван Ступак, екстрадиція підозрюваного у злочині, яким є Дмитро Фірташ, має свою процедуру та проблеми. Так, алгоритм виглядає так:

- оголошення "червоної картки" Інтерполу на розшукувану особу, що означає її затримання та арешт у будь-якій країні;

- одержання країною перебування, що перебуває у розшуку, перекладених та обґрунтованих матеріалів справи, в якій підозрюється затриманий;

- рішення суду про відмову в екстрадиції або навпаки видачі найближчим авіарейсом.

За словами експерта, все це займає дуже багато часу і навіть 6 місяців для процедури екстрадиції вважається, по суті, "космічною" швидкістю. Якщо виникають проблеми, процедура може розтягнутися до нескінченності. Наприклад, у країні, де затримано підозрюваного, не визнається порушенням закону те, за що його розшукують на Батьківщині. Наприклад, у деяких африканських країнах є стаття "за чаклунство", але за нею нікого з європейських країн видавати не будуть.

"Запідозрений за наявності грошей на грамотних адвокатів може тягнути процедуру нескінченно. Наприклад, може заявити про політичне переслідування і суд може прийняти його сторону, особливо за запитами з України, Росії та Білорусі. Будь-яка помилка в документах, наприклад, в одній літері прізвища може викликати відмову в екстрадиції і так далі. Але є й способи неформальної комунікації для прискорення видачі – лінією дипломатів чи правоохоронців, наприклад, Україна може передати іншій країні цікавого останньої злочинця, який у нас, і так далі", — пояснив "Коментарі" специфіку процесу екстрадиції Іван Ступак.

Втім, за словами експерта, навіть якщо підозрюваного не видадуть, він все одно живе в дуже некомфортних умовах, насамперед психологічних.

172 мільйони гривень від облгазів Фірташа, але хочуть 500 млн за рік – що з майном

Як пояснили "Коментарі" у своїй відповіді у Національному агентстві з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), зараз вони керують 26 облгазами Дмитра Фірташа. Втім, безпосереднє оперативне управління здійснює АТ "Чорноморнафтогаз", яке їх одержало в управління за умови гарантованої сплати до держбюджету за 2023 рік понад 500 млн грн. Проте остання цифра, отриманих державою грошей від газових активів олігарха-втікача, яка звучала 10 місяців тому від голови АРМА Олени Думи, за 2023-й рік склала всього 172 мільйони.

При цьому в АРМА сподівалися отримати майже 800 млн грн. до держбюджету за 2022-2023 роки, проте яка сума на ділі потрапила до держбюджету – невідомо.

Як пояснив "Коментарі" голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, українці ніяк не виграли від зміни власника облгазів із приватної на державну компанію. Також продовжуються нарахування "лівих" витрат, незаконні відключення від газу та інше.

"Жодних змін з погляду покращення якості роботи компаній після націоналізації не відбулося. Чи стала держава ефективнішим власником – також ні. Втім, не можна назвати ефективним власником у цій сфері та приватника – у всіх основна мета збільшити свої надходження", — резюмує Олег Попенко.

Разом з тим, незважаючи на претензій, які офіційно пред'являються Дмитру Фірташу в 25 млрд грн. збитків державі він продовжує вести газовий бізнес в Україні. Йдеться про ТОВ "Твій газзбут" (сфера діяльності – торгівля газом, статутний фонд – 10 000 гривень), яке за даними аналітичного сервісу YouControl належить Дмитру Фірташу та демонструвало у 2022-му році феноменальну прибутковість.

Так, зі 117 млн грн. доходу 2021-го "Твій газзбут" сягнув майже 4,5 млрд. грн. 2022-го, щоправда, нині його дохід упав до 2 млрд 167 млн грн. за підсумками 2024 року.

Також окрім, хоча і не дуже ймовірної поки що екстрадиції, Дмитро Фірташ живе в умовах персональних санкцій РНБО, які були запроваджені з 24 червня 2024 року указом президента України №376. Як пояснили "Коментарі" у РНБО, санкції запроваджено терміном у 10 років.

Раніше "Коментарі" повідомляли про справи у найбільшого серед українських боржників Олега Бахматюка, який не поспішає повертати борги в десятки мільярдів гривень.