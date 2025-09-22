11 лет в ожидании экстрадиции – почему власти «забыли» о грехах Дмитрия Фирташа на 25 миллиардов гривен

В то время как под удар правоохранителей попадают лица, оставшиеся в Украине, вроде столичной застройщицы Влады Молчановой, покинувшие страну олигархи, несмотря на имеющиеся подозрения, испытывают разве что неудобства от персональных санкций.

"Комментарии" продолжают цикл материалов об олигархах, к которым у украинских правоохранителей формально имеются претензии, но фактических действий не предпринимаются. Теперь за Александром Ярославским наступила очередь Дмитрия Фирташа.

Газовый барон из села в Тернопольской области – кто такой Дмитрий Фирташ

Ничто не предвещало родившемуся 2 мая 1965 года в селе Синьков (ранее Богдановка), что на Тернопольщине, Дмитрию Фирташу его необычной судьбы. Но после разрешения заниматься бизнесом в СССР, он стал предпринимателем в Черновцах, а потом переехал в Москву. В 1990-х неведомыми путями Фирташ "сел" на газовые потоки из Туркменистана в Украину, а об уровне его влияния говорит тот факт, что в середине 2000-х участие его "РосУкрЭнерго" было обязательным условием получения Украиной природного газа.

Обладая неисчерпаемым доступом к "голубому топливу", Фирташ смог скупить крупнейшие химические предприятия-производителей удобрений в Украине. Также он стал владельцем 26 облгазов. Впоследствии активы в сфере химической промышленности, энергетики и недвижимости были сосредоточены в Group DF.

При этом точных сведений о состоянии предпринимателя не было, а оценки колебались от 670 млн. до 3,3 млрд дол. В политику предприниматель старался не вмешиваться, но стал крупным медиамагнатом-владельцем телеканалов Интер, Интер+, К1, К2, Мега, НТН, Пиксель, Enter-фильм и Zoom.

В бытность президента Виктора Януковича владелец Group DF входил в число приближенных к главе государству лиц, хотя и предпочитал жить за пределами Украины. Эта предусмотрительность впоследствии ему очень помогла.

Так, в марте 2014 года по запросу ФБР он был задержан в столице Австрии – Вене, поскольку США подозревали его в даче взятки в обмен на лицензии на разработку месторождений титана в Индии. У него нашлись деньги на залог в 125 млн евро и на адвокатов. Так и началась эпопея с экстрадицией в США, которая продолжается до сих пор.

Минимум 25 миллиардов гривен хищений – Украина "ищет" олигарха

Надо сказать, что уже в 2015-м году Украина активно подключилась к уголовному расследованию против Дмитрия Фирташа. Так, тогдашний глава МВД Арсен Аваков заявил, что бизнесмен нанес убытков государству на 5,742 млрд. грн и у него арестованы 46 объектов имущества. И такое дело было не единственным. Впрочем, впоследствии контроль над своими активами олигарх потерял, правда лишь на какое-то время.

Так, в мае 2022 года Печерский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем. Как подчеркнули в Государственном бюро расследований, это было сделано в рамках расследования бесплатной передачи распределительных газовых сетей в частные руки в 2017-м году, что привело к убыткам государства в 1,48 млрд грн. Именно 26 облгазов принадлежали Дмитрию Фирташу, и о них шла речь в судебном решении.

В мае 2023-го СБУ и Бюро экономической безопасности объявили о подозрении преступной группе из 15 человек во главе с Дмитрием Фирташем. Суть схемы заключалась в покупке облгазами топлива у государства, но с его оплатой всего на 30%, результатом чего стали убытки для государства на сумму в 18 млрд грн.





Фирташ находится в розыске. Фото: скриншот





С учетом заявленных ранее Арсеном Аваковым претензий на 5,7 млрд. грн. и 1,48 млрд. грн. от ГБР, Дмитрию Фирташу инкриминировали нанесение государству ущерба порядка 25 млрд. грн. Но вот с расследованием дел в правоохранительных структурах не особо спешат.

Расследование по Фирташу встало – Австрия против

"Комментарии" изучили базы розыска МВД и СБУ, и обнаружило, что в них Дмитрий Фирташ не числится как подозреваемый в преступлении. Вероятно, это объясняется тем, что его местопребывания известно.

Более того, в своем ответе "Комментарии" в Офисе генерального прокурора Украины отметили, что относительно бизнесмена составлено письменное подозрение и отправлен запрос на международно-правовую помощь для ее вручения. И кажется странным, что Украина требует от другой страны выдачи своего гражданина, при этом не объявив его в розыск внутри собственных границ.





Фирташ не находится в розыске СБУ. Фото: скриншот





В СБУ же на запрос "Комментарии" ответили, что следствие по делу ведут другие правоохранительные органы.

Как объяснил "Комментарии" экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, экстрадиция подозреваемого в преступлении, коим является Дмитрий Фирташ, имеет свою процедуру и проблемы. Так, алгоритм выглядит следующим образом:

- объявление "красной карточки" Интерпола на разыскиваемое лицо, что означает его задержание и арест в любой стране;

- получение страной пребывания, находящегося в розыске, переведенных и обоснованных материалов дела, в котором подозревается задержанный;

- решение суда об отказе в экстрадиции или напротив выдаче ближайшим авиарейсом.

По словам эксперта, все это занимает очень много времени и даже 6 месяцев для процедуры экстрадиции считается по сути "космической" скоростью. Если же возникают проблемы, процедура может растянуться до бесконечности. К примеру, в стране, где задержан подозреваемый, не признается нарушением закона то, за что его разыскивают на Родине. Например, в некоторых африканских странах есть статья "за колдовство", но по ней никого из европейских стран выдавать естественно не будут.

"Подозреваемый при наличии денег на грамотных адвокатов может тянуть процедуру до бесконечности. Например, может заявить о политическом преследовании и суд может принять его сторону, особенно при запросах из Украины, России и Беларуси. Любая ошибка в документах, например, в одной букве фамилии, может вызвать отказ в экстрадиции и так далее. Но есть и способы неформальной коммуникации для ускорения выдачи – по линии дипломатов или правоохранителей, например, Украина может передать другой стране интересного последней преступника, находящегося у нас, и так далее", — пояснил "Комментарии" специфику процесса экстрадиции Иван Ступак.

Впрочем, по словам эксперта, даже если подозреваемого не выдадут, он все равно живет в очень некомфортных условиях, прежде всего психологических.

172 миллиона гривен от облгазов Фирташа, но хотят 500 млн за год – что с имуществом

Как пояснили "Комментарии" в своем ответе в Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в настоящий момент они управляют 26 облгазами Дмитрия Фирташа. Впрочем, непосредственное оперативное управление осуществляет АО "Черноморнафтогаз", получившее их в управление при условии гарантированной уплаты в госбюджет за 2023-й год более 500 млн грн. Однако последняя цифра, полученных государством денег от газовых активов беглого олигарха, звучавшая 10 месяцев назад от главы АРМА Елены Думы, за 2023-й год составила всего 172 миллиона.

При этом в АРМА надеялись на получение почти 800 млн грн. в госбюджет за 2022-2023 года, однако какая сумма на деле попала в госбюджет – неизвестно.

Как пояснил "Комментарии" глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, украинцы никак не выиграли от смены владельца облгазов с частной на государственную компанию. Также продолжаются начисления "левых" расходов, незаконные отключения от газа и другое.

"Никаких изменений с точки зрения улучшения качества работы компаний после национализации не произошло. Стало ли государство более эффективным собственником – тоже нет. Впрочем, нельзя назвать эффективным собственником в этой сфере и частника – у всех основная цель увеличить свои поступления", — резюмирует Олег Попенко.

Вместе с тем, несмотря на официально предъявляемые Дмитрию Фирташу претензий в 25 млрд грн. убытков государству, он продолжает вести газовый бизнес в Украине. Речь идет об ООО "Твой газсбыт" (сфера деятельности – торговля газом, уставной фонд – 10 000 гривен), которое по данным аналитического сервиса YouControl принадлежит Дмитрию Фирташу и демонстрировало в 2022-м году феноменальную доходность.

Так, со 117 млн грн. дохода в 2021-м "Твой газсбыт" дошел до почти 4,5 млрд. грн. в 2022-м, правда в настоящее время его доход упал до 2 млрд 167 млн грн. по итогам 2024-го.

Также кроме, хотя и не очень вероятной пока экстрадиции, Дмитрий Фирташ живет в условиях персональных санкций СНБО, которые были введены с 24 июня 2024 года указом президента Украины №376. Как пояснили "Комментарии" в СНБО, санкции введены на срок в 10 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали как обстоят дела у самого крупного среди украиснких должников Олега Бахматюка, который не спешит возвращать долги в десятки миллиардов гривен.