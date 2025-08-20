Скандалы, миллиарды и смерть: что прячет олигарх Ярославский и почему его "не трогает" власть

Два уголовных дела, одно из которых по факту гибели человека, якобы объявление в международный розыск, скандалы с въездом в Украину, обвинения в хищении около 6 млрд грн. – все это об одном из крупнейших украинских бизнесменов, владельце группы компаний DCH Александре Ярославском. Тем не менее чувствует себя предприниматель весьма уверенно, а его предприятиям, похоже, ничего не грозит.

Фото: коллаж comments.ua

"Комментарии" продолжают начатый ранее цикл материалов об украиснких олигархах, которые оказались не в ладах с украинскими законами, однако власти о них почему-то "забыли". На очереди – харьковский бизнесмен Александр Ярославский, в "активе" которого подозрения в хищении 5,8 млрд грн. у государственной компании "Укрнафта" и гибель человека.





До войны миллиардер – кто такой Александр Ярославский

Уроженец ныне оккупированного Мариуполя Александр Ярославский по образованию технолог общественного питания, а позднее – кандидат технических наук, в 1992-м году переехал в Москву и занялся там бизнесом. Сфера, в которой работал бизнесмен в России, была очень выгодной – торговля нефтепродуктами. Однако, спустя 4 года, вернувшись в Украину, он сосредоточился на банковском деле в "Укрсиббанк". Успехам в бизнесе, как поговаривали, способствовали удачная женитьба на дочери главы Харьковской ОГА начала 90-х Масельского и совместный бизнес с уроженцем Харькова, членом "авторитетной" финансово-промышленной группы "Лужниковские".

С тех пор бизнесмен занимался различными сферами деятельности, постепенно консолидировав все свои активы в группе компаний DCH, где слились железорудное предприятие "Сухая Балка", страховые компании "ИНГО" и "Оранта", Днепровский металлургический завод, банк "Кредит Днепр" и другие активы. Также Ярославский стал владельцем одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Украины – "Караван" в Днепре, площадью 97,5 тысячи квадратных метров и попал в рейтинг "Комментарии" самых богатых рантье Украины.

На пике состояние бизнесмена, осевшего в Харькове, оценивалось деловыми СМИ примерно в 1 млрд дол., однако война многое изменило – пострадали от ударов и близости к фронту аэропорт Харьков, Кременчугский НПЗ, Харьковский тракторный завод, отель Kharkiv Palace. В результате теперь богатство бизнесмена оценивают примерно в диапазоне от 340 до 490 млн. дол.

Но вовсе не это на сегодняшний день является главной проблемой бизнесмена.

Смертельное ДТП, в котором виновник не найден, а Александр Ярославский проходит свидетелем

Незадолго до российского вторжения, 9 февраля 2022 года, в результате ДТП с участием авто из кортежа Александра Ярославского на трассе Чугуев – Мартово был насмерть сбит мужчина. Сперва вину за наезд взял на себя водитель бизнесмена, но быстро выяснилось, что его на месте происшествия даже не было.

Это было расценено как попытка "отмазать" настоящего виновника аварии, в котором заподозрили самого Александра Ярославского, и начальник областной полиции Станислав Перлин был снят со своего поста за попытку фальсифицировать обстоятельства ДТП. Бизнесмен оперативно покинул Украину, и уже осенью 2022 года осел заграницей, став членом батальона "Монако".

Тем временем дело смертельном ДТП было поставлено на паузу, хотя следствие вроде как движется. Так, 9 мая уже 2025 года Киевский районный суд Харькова приговорил к 3 годам условно двух человек, обвиненных в попытке сокрыть преступления, или иными словами – водителя, который заявил, что якобы он сидел за рулем, и его помощника.

Но того, кто в действительности сидел за рулем авто, спустя 3 года, следствие так и не нашло. Так, в своем ответе на запрос "Комментарии", в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины пояснили, что занимаются досудебным расследованием смертельного ДТП в рамках уголовного производства № 12025000000000435 от 29 января 2025 года. Однако раскрыть подробнее информацию отказались.

В Офисе Генерального прокурора Украины пояснили, что в рамках расследования смертельного ДТП Александр Ярославский был допрошен в качестве свидетеля, и вероятно, в этом же статусе пребывает до сих пор. Однако, от более детальных разъяснений в ОГП воздержались, ссылаясь все на ту же тайну следствия.

Правда, вот не все так радужно для бизнесмена в другом его деле – о хищении 5,8 млрд грн. из "Укртатнафты".

Роль Ярославского в хищении 30 млрд грн. из госбюджета

Надо сказать, что май 2025 года оказался весьма неудачным для Александра Ярославского. Так, еще до решения суда о попытке сокрытия ДТП, Нацполиция заявила о разоблачении преступной группы из 9 человек, похитившей у государства 5,8 млрд грн.

Речь шла о неназванном экс-главе нефтеперерабатывающей корпорации, который составил фиктивные договора о поставке нефтепродуктов с компаниями, которые не расплачивались за полученное топливо. По данным СМИ, речь шла о "Укртатнафте" и бывшем до 2022 года ее главой Павле Овчаренко.

Но уже 29 мая полиция провела 49 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре заявив, что полученные благодаря схемам экс-главы нефтеперерабатывающей компании 5,8 млрд грн., переводились на счета группы компаний для их легализации, на основе фиктивных договоров. Как выяснилось в тот же день, обыски шли в компаниях группы DCH Александра Ярославского.

Юристы компании заявили, что это уже второй обыск по данным адресам – первый случился в мае 2023-го и ни к чему не привел. Также в DCH считают эти обыски незаконными, оказывающими необоснованное давление на бизнес-деятельность группы, и политически мотивированным давлением и преследованием.

Любопытно, что обыски проводились в рамках уголовного производства № 42022000000000719 от 16 июня 2022 года, по которому есть всего 1 судебное решение Печерского районного суда Киева. Согласно версии следствия, сотрудники ГФС оказывали помощь ряду предприятий в их операциях по созданию налогового кредита с фиктивными компаниями, и способствовали незаконному получению компаниями возмещения НДС на сумму 25,5 млрд грн.

Среди фирм, которые подозреваются в осуществлении этих операций, упомянуты ряд предприятий, входящих в группу DCH Александра Ярославского – ЧАО "Сухая балка" (вид деятельности – добыча железных руд уставной фонд – 41,9 млн грн.), "Днепровский металлургический завод" (вид деятельности – производство чугуна, стали и ферросплавов, уставной фонд – 575 млн грн.) и "Бластко" (вид деятельности – добыча камня, уставной фонд – 8, млн 132 тыс. грн.).

Таким образом по версии следствия, компании группы DCH могут оказаться причастными к хищению денежных средств на сумму 31,3 млрд грн., в том числе 25,5 млрд. грн. из госбюджета.

Следствие может идти годами, а национализация имущества невозможна

По словам опрошенных "Комментарии" экспертов, наказание и национализация активов Александра Ярославского пока выглядят весьма сомнительными.

Так, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак пояснил, что следствие по ДТП со смертельным исходом может растянуться на годы, вследствие многих факторов, важнейшими из которых являются фамилия подозреваемого, и задача следствия.

"Следователю может поступить одна из двух команд – расследовать быстро, или тянуть время. Во втором случае это может значить, что есть некий интерес к подозреваемому, и в таком случае следствие может длиться годами, разные экспертизы, и прочее. Можно просто передать дело в другой правоохранительный орган. Все это в результате затягивает время и ведет к окончанию сроков следствия, что и является задачей затягивания расследования", — говорит о специфике расследования ДТП собеседник "Комментарии".

Еще проще все это проделывать в случае с Александром Ярославским, когда фигурант находится за пределами Украины, что потребует экстрадиции.

"Тут же встанут новые вопросы – а есть ли с Украиной договор об экстрадиции, а удастся ли доказать, что речь не идет о политическом преследовании, на чем будет настаивать защита и многое другое", — поясняет Иван Ступак.

Экономический эксперт Александр Охрименко обратил внимание на договоренность, достигнутую между собой в начале полномасштабного вторжения РФ властями и олигархами, при которой, если крупный бизнес помогает стране и ВСУ, их активы не трогают.

"В случае, если помогать отказываются, имеют слишком сильный коррупционный шлейф или сотрудничают с врагом, встает вопрос о национализации. Так случилось с Игорем Коломойским, Константином Жеваго и Виктором Медведчуком. Да, есть вопросы по Петру Порошенко, который под санкциями, но пока нет решения суда никакой национализации не будет. В настоящий момент отношения у олигархов и власти нормальные, другое дело, что сам крупный бизнес может враждовать друг с другом, используя для этого власть", — поясняет эксперт.

Заметим, что Александр Ярославский отнюдь не числится в списке помощников ВСУ и власти. Так, хотя в начале марта бизнесмен заявил, что продаст свою яхту, чтобы помочь харьковчанам, точных сведений об этой сделке и фактической помощи пострадавшим в Харькове нет. Активисты сообщали, что бизнесмен отказался помогать покупать ударные БПЛА "Байрактар", а тогдашний глава харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что бизнесмен отказался помогать ВСУ.

В то же время принадлежащий Александру Ярославскому Харьковский тракторный завод смог добиться в Харьковском областном хозяйственном суде дополнительных средств защиты должника, которым пока запрещено взыскание части долгов предприятия. Так, в июле завод смог начать вторую в Украине процедуру превентивной реструктуризации, чтобы избежать банкротства и продолжить работу, при этом его общая задолженность составляет 2,29 млрд грн.

Заметим, что по данным аналитической системы YouControl, доход предприятия в 2024-м году составил 476 млн. грн, при общей задолженности в 2,29 млрд грн. Заводу грозит банкротство, избежать которого пытаются с помощью реструктуризации, чтобы удовлетворить кредиторов предприятия.

В то же время решение Харьковского областного хозяйственного суда говорит о том, что пока активы Александра Ярославского никому не интересны – причина ли тому плачевное состояние предприятие, или некие договоренности с властью, покажет время.