Энергетическая безопасность Украины: как избавиться от россиян

Спустя более чем полтора года после масштабного вторжения России в Украину, в критически важных отраслях экономики нашей страны продолжает работать российский бизнес.



"Лужниковские" через ВС Энерджи контролируют энергетическую безопасность Украины

Речь может идти об энергетической группе VS Energy, которой принадлежат в Украине 6 энергетических компаний, из них 5 облэнерго на подконтрольной территории и одна – в оккупированном Крыму.

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VS Energy под угрозой национализации

Давая интервью в конце августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны государство должно законно вернуть под свое управление некоторые стратегические энергетические объекты.





В свою очередь директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых сообщила о подаче судебного иска в Высший антикоррупционный суд Украины.

Минюст планировал отобрать активы трех российских граждан Александра Бабакова, Евгения Гиннера и Михаила Воеводина в виде корпоративных прав в 8 облэнерго, 6 гостиницах, 2 металлургических заводах, торговом центре в столице и других 31 фирмах.

Все трое российских граждан известны как члены так называемого Лужниковской ФПГ (финансово-промышленной группы), получившей название от стадиона Лужники в Москве, по аналогии с ОПГ, то есть организованной преступной группой.





Спорт, кровь и Русский клуб – как лужниковские родились и появились в Украине

Начало Лужниковская ФПГ берет в конце 80-х-началае 90-х годов, когда многие стадионы в бывшем СССР превратились в вещевые рынки-"барахолки". В таких местах быстро возникал симбиоз между спортивными функционерами и криминалом, который "крышевал" все рынки, получая свой доход.

В случае с Лужниковскими роль таких спортивных функционеров и бизнесменов выполняли уроженец Харькова Евгений Гиннер и житель Кишинева – Александр Бабаков. В роли криминальной "крыши", якобы, выступал Михаил Воеводин, вроде как ставший позднее "вором в законе" по кличке "Миша Лужнецкий".

К началу 2000-х трио установило полный контроль над районом Лужники, а Евгений Гиннер стал президентом футбольного клуба ЦСКА. И с этого момента началась экспансия в Украину.

Точно неизвестно, кто именно помогал "лужниковским" делать первые шаги в Украине, но по наиболее распространенным версиям это были российский бизнесмен Константин Григоришин и его партнер, ныне экс-нардеп Украины обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук.

"Лицом" лужниковских в Украине стал их младший партнер – Максим Курочкин, за необузданность характера получивший прозвище Бешеный и отвечавший за связи с политиками. Для выполнения последней задачи он создал "Русский клуб" в 2004 году, проводивший пророссийскую политику накануне президентских выборов и помогавший Виктору Януковичу в его первых президентских выборах.

Ценой за поддержку пророссийских сил в Украине стали те самые активы, которые теперь Минюст пытается вернуть — во времена президентства Леонида Кучмы на приватизационных конкурсах были куплены контрольные пакеты 7 облэнерго. Также в их руки попали ряд гостиниц в Крыму – "Славутич", "Ореанда", "Русь", сеть "Премьер-палас".

Но возникшие у "лужниковских" после поражения Януковича проблемы, стали роковыми для Максима Курочкина. Так, в 2006-м году на всю страну прогремел конфликт вокруг рынка "Озерки" в тогда еще Днепропетровске: за объект сцепились структуры Курочкина-Бешеного и группы "Приват".

Другой младший партнер "Привата", Геннадий Корбан, едва не погиб во время расстрела его авто. Спустя месяц после нападения, в апреле 2006 года, следствие заявило о причастности к покушению некоего гражданина РФ. Что им являлся Максим Курочкин стало известно в ноябре, когда он прибыл в Украину и в аэропорту был задержан.

Затем последовали судебные заседания, на которых поведение Максима Курочкина объяснило, почему он имел такое прозвище. В конце концов, 27 марта 2007 года он был убит из снайперской винтовки прямо во дворе Святошинского районного суда Киева.

Официально дело так и не было раскрыто, хотя в 2010-м году первый заместитель начальника департамента уголовного розыска МВД Украины Сергей Редька заявил, что заказчиком был некий гражданин России. Вероятно, имелся ввиду кто-то из "лужниковских", опасавшихся, что Курочкин не выдержит и начнет говорить что-то более осмысленное и важное.

К тому времени "лужниковским" уже было что терять.

Так, Евгений Гинер стал президентом и ФК "ЦСКА" и официально владел "барахолкой" на стадионе. Позднее он построил торгово-развлекательный центр "Новые лужники" на 250 тысяч квадратных метров торговых площадей. Но перед этим едва не потерял сына Вадима во время покушения 9 февраля 2005 года. Не исключено, что именно Курочкин был одним из тех, кто помогал решать проблемы Гинера-старшего.

Александр Бабаков в 2003-м году ушел в политику и тогда же стал депутатом Госдумы РФ от партии "Родина". В 2006-м году, когда Курочкин сидел в украинской тюрьме, Бабаков перешел в партию "Справедливая Россия", а в 2007-м стал депутатом вторично. После этого он еще дважды менял политические партии и стал вице-спикером Госдумы и всего этого могло не случиться, если бы в 2007-м году Максим Курочкин заговорил.

Пожалуй, единственный, кто не так уж много терял от происходящего, был Михаил Воеводин-"Лужнецкий".

Лужниковские в Украине – время между войнами

Смена власти в Украине в 2014-м году не сказать, чтобы сильно ударила по позициям "Лужниковской ФПГ", в 2017-м году им даже удалось сконцентрировать контрольный (более 50%) пакет акций в "Черновцыоблэнерго".

После этого в руках компании ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" сосредоточились пакеты акций 8 энергоснабжающих предприятий: Черновцы-, Житомир-, Кировоград-, "Херсон-, Киев-, Ривне-, Одессаоблэнерго и Севастопольэнерго, из которых только последнее было на оккупированной РФ территории. Таким образом в руки российского бизнеса попали едва ли не 30% энергоснабжающего сектора Украины.

Помимо этого, "лужниковские" и аффилированные с ними лица осуществляли контроль над аграрным холдингом "УИФК-Агро", который группа хотела продать, владели значительной долей в "Днепроспецстали" и Первом инвестиционном банке.

До 24 февраля весь этот бизнес вполне неплохо чувствовал себя в Украине, разве что в 2019-м году VS Energy продал ДТЭК Рината Ахметова Одесса- и Киеоблэнерго.

После этого по официальным данным VS Energy владеет пакетами 5 облэнерго – в Черновцах, Кировограде, Херсоне, Житомире и Ровно.

Тень национализации VS Energy

Лишь на второй месяц вторжения России VS Energy на своем сайте поспешила осудить вторжение и напомнить, что вопреки информации СМИ владельцами компании являются граждане Латвии, Германии, а сама фирма зарегистрирована в Нидерландах.

Подобные заявления работали лишь до ноября, когда Служба безопасности Украины начала проводить обыски в офисе VS Energy.

В компании отреагировали на действия правоохранителей заявлениями о вкладе в бюджет 1,8 млрд грн в виде налогов и чуть менее 100 млн грн в виде гуманитарной и волонтерской помощи.

Когда это не сработало, акционеры компании выступили с заявлением, в котором оспорили выводы следствия о связи с российским бизнесом вообще и "лужниковскими" в частности. Несмотря на это, в июле Высший антикоррупционный суд национализировал часть активов Евгения Гиннера, в том числе 88,89% акций "Первый инвестиционный банк", и арестовал активы VS Energy.

В августе Служба безопасности Украины предъявила подозрение Евгению Гинеру по статье финансирование вооруженной агрессии РФ, еще раз подтвердив, что олигарх владеет активами на территории нашей страны, в том числе VS Energy.

Германо-нидерландско-латвийская ширма Лужниковских

Согласно официальным данным аналитического сервиса YouControl, ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" принадлежит зарегистрированной в Нидерландах VS Energy International NV. Последняя же в свою очередь в равных долях, по 20%, контролируется 5 физлицами: граждане Латвийской Республики Виллис Дамбинс, Валтс Вигантс и Артурс Альбергс, а также граждане Федеративной Республики Германия Олег Сизерман и Марина Ярославская.

Как утверждали ранее российские СМИ, латвийские граждане Виллис Дамбинс и Валтс Вигантс – доверенные лица Александра Бабакова. Офшорные фирмы, зарегистрированные на обоих, упоминались в документах так называемого "Панамского архива".

Упоминаемая же как гражданка Германии Марина Ярославская до 2008 года была гражданкой РФ, а ее дочь Юлия носила фамилию Гинер. То есть речь шла о супруге, бывшей или гражданской, самого российского бизнесмена.





Оставшиеся же гражданин Латвии Артурс Альбергс и гражданин Германии Олег Сизерман скорее всего, являются доверенными лицами Михаила Воеводина. Во всяком случае все пятеро совладельцев ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" фигурировали и в других бизнесах "лужниковских" в Украине.

Например, в 2016 году каждому из них принадлежали по 0,9% акций "Первого инвестиционного банка", который до недавнего времени принадлежал на 88,9% Евгению Гинеру и решением суда национализирован.

Также все пятеро владельцев ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" с 12 мая находятся под персональными санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, сын Евгения Гинера – Вадим, владеет компанией Capital Jets Management, занимающейся чартерными авиаперевозками и зарегистрированной в Латвии. То есть как минимум для одного из "Лужниковских" — Гинера, Латвия — это страна постоянного бизнес-интереса.

Тем временем Высшbq антикоррупционный суд в ближайшее время будет решать вопрос о передачи активов ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" государству.

Пока же Украина подает пример того, как надо бороться с российским бизнесом, сами Евгений Гинер и Михаил Воеводин спокойно владеют недвижимостью в Евросоюзе, на востоке Франции, где периодически бывают.