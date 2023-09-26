Энергетическая безопасность Украины: как избавиться от россиян

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Виталий Войчук
Спустя
более чем полтора года после масштабного вторжения России в Украину, в
критически важных отраслях экономики нашей страны продолжает работать
российский бизнес.
"Лужниковские" через ВС Энерджи контролируют энергетическую безопасность Украины
Речь
может идти об энергетической группе VS Energy, которой принадлежат в Украине 6
энергетических компаний, из них 5 облэнерго на подконтрольной территории и одна
– в оккупированном Крыму.
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Давая интервью в конце августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны государство должно законно вернуть под свое управление некоторые стратегические энергетические объекты.
В
свою очередь директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции
Украины Инна Богатых сообщила о подаче
судебного иска в Высший антикоррупционный суд Украины.
Минюст
планировал отобрать активы трех российских граждан Александра Бабакова, Евгения
Гиннера и Михаила Воеводина в виде корпоративных прав в 8 облэнерго, 6
гостиницах, 2 металлургических заводах, торговом центре в столице и других 31
фирмах.
Все
трое российских граждан известны как члены так называемого Лужниковской ФПГ
(финансово-промышленной группы), получившей название от стадиона Лужники в
Москве, по аналогии с ОПГ, то есть организованной преступной группой.
Начало
Лужниковская ФПГ берет в конце 80-х-началае 90-х годов, когда многие стадионы в
бывшем СССР превратились в вещевые рынки-"барахолки". В таких местах быстро
возникал симбиоз между спортивными функционерами и криминалом, который
"крышевал" все рынки, получая свой доход.
В
случае с Лужниковскими роль таких спортивных функционеров и бизнесменов
выполняли уроженец Харькова Евгений Гиннер и житель Кишинева – Александр
Бабаков. В роли криминальной "крыши", якобы, выступал Михаил Воеводин, вроде
как ставший позднее "вором в законе" по кличке "Миша Лужнецкий".
К
началу 2000-х трио установило полный контроль над районом Лужники, а Евгений
Гиннер стал президентом футбольного клуба ЦСКА. И с этого момента началась экспансия
в Украину.
Точно
неизвестно, кто именно помогал "лужниковским" делать первые шаги в Украине, но
по наиболее распространенным версиям это были российский бизнесмен Константин
Григоришин и его партнер, ныне экс-нардеп Украины обвиняемый в госизмене Виктор
Медведчук.
"Лицом"
лужниковских в Украине стал их младший партнер – Максим Курочкин, за
необузданность характера получивший прозвище Бешеный и отвечавший за связи с
политиками. Для выполнения последней задачи он создал "Русский клуб"
в 2004 году, проводивший пророссийскую политику накануне президентских выборов
и помогавший Виктору Януковичу в его первых президентских выборах.
Ценой
за поддержку пророссийских сил в Украине стали те самые активы, которые теперь
Минюст пытается вернуть — во времена президентства Леонида Кучмы на
приватизационных конкурсах были куплены контрольные пакеты 7 облэнерго. Также в
их руки попали ряд гостиниц в Крыму – "Славутич",
"Ореанда", "Русь", сеть "Премьер-палас".
Но возникшие у "лужниковских" после поражения Януковича проблемы, стали роковыми для Максима Курочкина. Так, в 2006-м году на всю страну прогремел конфликт вокруг рынка "Озерки" в тогда еще Днепропетровске: за объект сцепились структуры Курочкина-Бешеного и группы "Приват".
Другой
младший партнер "Привата", Геннадий Корбан, едва не погиб во время расстрела
его авто. Спустя месяц после нападения, в апреле 2006 года, следствие заявило о
причастности к покушению некоего гражданина РФ. Что им являлся Максим Курочкин
стало известно в ноябре, когда он прибыл в Украину и в аэропорту был задержан.
Затем
последовали судебные заседания, на которых поведение Максима Курочкина
объяснило, почему он имел такое прозвище. В конце
концов, 27 марта 2007 года он был убит из снайперской винтовки прямо во дворе
Святошинского районного суда Киева.
Официально
дело так и не было раскрыто, хотя в 2010-м году первый заместитель начальника
департамента уголовного розыска МВД Украины Сергей Редька заявил,
что заказчиком был некий гражданин России. Вероятно, имелся ввиду кто-то из "лужниковских",
опасавшихся, что Курочкин не выдержит и начнет говорить что-то более
осмысленное и важное.
К
тому времени "лужниковским" уже было что терять.
Так,
Евгений Гинер стал президентом и ФК "ЦСКА" и официально владел "барахолкой" на
стадионе. Позднее он построил торгово-развлекательный центр "Новые лужники" на
250 тысяч квадратных метров торговых площадей. Но перед этим едва не потерял
сына Вадима во время покушения
9 февраля 2005 года. Не исключено, что именно Курочкин был одним из тех, кто
помогал решать проблемы Гинера-старшего.
Александр
Бабаков в 2003-м году ушел в политику и тогда же стал депутатом Госдумы РФ от
партии "Родина". В 2006-м году, когда Курочкин сидел в украинской тюрьме,
Бабаков перешел в партию "Справедливая Россия", а в 2007-м стал депутатом
вторично. После этого он еще дважды менял политические партии и стал вице-спикером
Госдумы и всего этого могло не случиться, если бы в 2007-м году Максим Курочкин
заговорил.
Пожалуй,
единственный, кто не так уж много терял от происходящего, был Михаил
Воеводин-"Лужнецкий".
Смена
власти в Украине в 2014-м году не сказать, чтобы сильно ударила по позициям
"Лужниковской ФПГ", в 2017-м году им даже удалось сконцентрировать
контрольный (более 50%) пакет акций в "Черновцыоблэнерго".
После
этого в руках компании ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина"
сосредоточились пакеты акций 8 энергоснабжающих предприятий: Черновцы-,
Житомир-, Кировоград-, "Херсон-, Киев-, Ривне-, Одессаоблэнерго и
Севастопольэнерго, из которых только последнее было на оккупированной РФ
территории. Таким образом в руки российского бизнеса попали едва ли не 30%
энергоснабжающего сектора Украины.
Помимо
этого, "лужниковские" и аффилированные с ними лица осуществляли контроль над аграрным
холдингом "УИФК-Агро", который группа хотела продать, владели значительной
долей в "Днепроспецстали" и Первом инвестиционном банке.
До
24 февраля весь этот бизнес вполне неплохо чувствовал себя в Украине, разве что
в 2019-м году VS Energy продал ДТЭК
Рината Ахметова Одесса- и
Киеоблэнерго.
После этого по официальным данным VS Energy владеет пакетами 5 облэнерго – в Черновцах, Кировограде, Херсоне, Житомире и Ровно.
Лишь
на второй месяц вторжения России VS Energy на своем сайте поспешила осудить
вторжение и напомнить, что вопреки информации СМИ владельцами компании являются
граждане Латвии, Германии, а сама фирма зарегистрирована в Нидерландах.
Подобные
заявления работали лишь до ноября, когда Служба безопасности Украины начала
проводить обыски
в офисе VS Energy.
В
компании отреагировали на действия правоохранителей заявлениями о вкладе
в бюджет 1,8 млрд грн в виде налогов и чуть менее 100 млн грн в виде
гуманитарной и волонтерской помощи.
Когда
это не сработало, акционеры компании выступили с заявлением, в котором оспорили
выводы следствия о связи с российским бизнесом вообще и "лужниковскими" в
частности. Несмотря на это, в июле Высший антикоррупционный суд национализировал
часть активов Евгения Гиннера, в том числе 88,89% акций "Первый
инвестиционный банк", и арестовал активы VS Energy.
В
августе Служба безопасности Украины предъявила подозрение Евгению Гинеру по
статье финансирование вооруженной агрессии РФ, еще раз подтвердив, что олигарх
владеет активами на территории нашей страны, в том числе VS Energy.
Согласно
официальным данным аналитического сервиса YouControl, ООО
"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" принадлежит зарегистрированной в
Нидерландах VS Energy International NV. Последняя же в свою очередь в равных
долях, по 20%, контролируется 5 физлицами: граждане Латвийской Республики
Виллис Дамбинс, Валтс Вигантс и Артурс Альбергс, а также граждане Федеративной Республики
Германия Олег Сизерман и Марина Ярославская.
Как
утверждали ранее российские
СМИ, латвийские граждане Виллис Дамбинс и Валтс Вигантс – доверенные лица
Александра Бабакова. Офшорные фирмы, зарегистрированные на обоих, упоминались в документах так
называемого "Панамского архива".
Упоминаемая же как гражданка Германии Марина Ярославская до 2008 года была гражданкой РФ, а ее дочь Юлия носила фамилию Гинер. То есть речь шла о супруге, бывшей или гражданской, самого российского бизнесмена.
Оставшиеся
же гражданин Латвии Артурс Альбергс и гражданин Германии Олег Сизерман скорее
всего, являются доверенными лицами Михаила Воеводина. Во всяком случае все
пятеро совладельцев ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" фигурировали
и в других бизнесах "лужниковских" в Украине.
Например,
в 2016 году каждому из них принадлежали
по 0,9% акций "Первого инвестиционного банка", который до недавнего времени принадлежал
на 88,9% Евгению Гинеру и решением суда национализирован.
Также
все пятеро владельцев ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" с 12 мая
находятся под персональными санкциями Совета национальной безопасности и
обороны Украины.
Кроме
того, сын Евгения Гинера – Вадим, владеет компанией Capital Jets Management,
занимающейся чартерными авиаперевозками и зарегистрированной в
Латвии. То есть как минимум для одного из "Лужниковских" — Гинера, Латвия — это
страна постоянного бизнес-интереса.
Тем
временем Высшbq антикоррупционный суд в ближайшее время
будет решать вопрос о передачи активов ООО "ВС Энерджи Интернейшнл
Украина" государству.
Пока
же Украина подает пример того, как надо бороться с российским бизнесом, сами
Евгений Гинер и Михаил Воеводин спокойно владеют недвижимостью в Евросоюзе, на
востоке Франции, где периодически бывают.
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