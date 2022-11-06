Батальон «Перераспределение»: кому и зачем нужен скандал вокруг «батальона «Монако»

Одно из ведущих украинских медиа выпустило сюжет об отдельных богатых украинцах, пересиживающих войну за пределами страны. Но при рассмотрении перечня таких лиц возникает мнение, что это, скорее, медийная кампания "Батальон "Перераспределение". В то время, когда некоторым видным деятелям создают негативный образ в социуме, другие якобы пользуются негласным "правом на забвение".

Батальон Монако - украинцы, которые пересиживаю войну заграницей

Двойные стандарты и политические технологии

Ведущее украинское СМИ с условно иностранным финансированием отправляет корреспондента тратить деньги на курорте Монако, чтобы снять сюжет, как другие тратят деньги на курорте Монако. С какой целью?

Любой реестр – это всегда субъективная оценка тех, кто его формирует. Если же строить медийную компанию по базовым признакам сомнительного поведения во время войны известных и влиятельных в Украине лиц и рассматривать тех, происхождение средств которых вызывает вопросы, реестр был бы больше и разнообразнее. Если добавить тех, у кого есть связи с российским бизнесом или спецслужбами, такой реестр был бы более полезен для дальнейшего восстановления Украины.

"Политическая борьба в Украине не прекращалась, кроме марта месяца, – говорит "Комментарии" политолог Андрей Золотарев. – В апреле уже качали "зраду". Пиарились на помощи ВСУ. В настоящее время политическая борьба в латентной форме. В деле с "Батальоном "Монако" об одних рассказывают, а о других деликатно молчат. Поэтому мы столкнулись с классической политической технологией. Это инструмент репутационного давления и уменьшение прочности политических оппонентов. Конечно же, общество негативно воспринимает, что кто-то воюет или страдает от войны, а другие отдыхают на курорте".

Александр Ярославский, Петр Порошенко и другие

К примеру, не рассматривается в контексте "батальона "Монако" Александр Ярославский.

"Финансовый король Харькова" Ярославский сделал карьеру, в том числе, и с помощью удачной женитьбы на дочери главы Харьковской ОГА начала 90-х Масельского. С тех пор он общается с одним из руководителей ОПГ "Лужниковские" Евгением Гинером, авторитетным бизнесменом Павлом Фуксом, значительная часть бизнеса которого связана с Москвой. Чуть позже Ярославский подружился с близким к Путину российским олигархом Олегом Дерипаской. Также Ярославский считается близким к семье второго президента Украины Леонида Кучмы. "Финансовый король Харькова" стал почти миллиардером благодаря приватизации украинской госсобственности, во время которой он неоднократно принимал участие в переговорах по покупке лакомых кусочков украинской инфраструктуры россиянами по заниженной цене. Также он заработал на подготовке Украины к Евро-2012.

В новейшей истории Ярославский известен тем, что фактически способствовал остановке работы Харьковского тракторостроительного завода в интересах Дерипаски. Очень скандальной была история с лоббированием Ярославским интересов стратегического партнера РФ Китая по приобретению украинского завода "Мотор-Сич". На фоне задержания Богуслаева за государственную измену вроде бы должен увеличиться интерес и к Ярославскому. Наверное, нашим стратегическим партнерам США было бы интересно узнать подробности сотрудничества Ярославского с китайцами в сфере попыток захвата иностранных высоких технологий.

Но общественной плоскости нет ничего, кроме единичных публикаций о том, что Ярославский не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину и пытается даже во время современного этапа войны защитить интересы Дерипаски на Глуховском кварцитном карьере. Возможно 9-я строчка в украинском списке Форбс-2021 с состоянием в 820 миллионов долларов вместе с какими-то вероятными тайными договоренностями с кем-то из властей гарантируют иммунитет, несмотря на все скандальные факты биографии и скандальные поступки.

Но эксперты не совсем согласны, что резонанс вокруг Ярославского исчез.

"Была история с выездом из страны после смертельного ДТП, – говорит "Комментарии" политолог Владимир Фесенко. – Вокруг него идет борьба интересов. Также есть интересы конкурентов. Но соглашусь, что Ярославского обходят стороной, потому что он может быть коммуникатором в негласных кулуарных переговорах с российскими олигархами".

Некоторые другие из списка Форбс вне реестра "батальон Монако"

Имеет все шансы для попадания в "батальон "Монако" и 5й президент Украины, занимающий седьмую строчку в списке самых богатых украинцев Форбс с состоянием 1,6 млрд долларов, Петр Порошенко. Он часто посещает Лондон, где вообще был громкий скандал, что жена Порошенко сломала ноготь журналистке "ТСН". Также Порошенко совместно с Медведчуком является фигурантом дел по реализации сомнительных схем с боевиками т.н. "ЛДНР", известный попыткой легитимизировать российскую оккупацию Крыма подписанием договора о поставке электроэнергии в т. н. "Крымский федеральный округ". Вообще сейчас все больше говорят о том, что сдача Крыма была "договорняком", поэтому, учитывая такие мнения, персона Порошенко отвечает критериям для анализа его возможного включения в какой-то реестр потенциально опасных для восстановления Украины деятелей.

"Порошенко не только бизнесмен, но и политик, – говорит политолог Владимир Фесенко. – Его периодически вспоминают те, кто его не любит. Скорее всего, ослабленное давление на Порошенко связано с тем, что он также является и негласным коммуникатором с некоторыми иностранными элитными группами. Есть и многие другие люди, которых вообще никто не вспоминает, которые максимально тайно скрылись на яхтах и в загородных имениях. Это очень не красиво".

Тех, о ком по каким-то причинам фактически не упоминают, можно найти в том же рейтинге самых богатых украинцев.

На 13 месте в списке Форбс-2021 с состоянием 545 млн долларов находится Степан Черновецкий, который был замечен проживающим в Испании. Это сын легендарного бывшего мэра Киева Леонида "Космоса" Черновецкого, публично выступившего в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вообще деятельность семьи Черновецких и их истинное влияние на политику и экономику часто становились темой скандального дискурса. Но Черновецкого-младшего в СМИ не обсуждают.

На 14 месте в списке Форбс-2021 Николай Злочевский, который является фигурантом уголовных производств по правонарушениям в нефтегазовой отрасли и героем громких скандалов. Возможно потому, что сколотив большое состояние при команде Януковича, Злочевский затем сотрудничал с сыном американского политика Джо Байдена Хантером Байденом в фирме Буризма.

Также особенно интересна фигура Валерия Хорошковского, который, по мнению некоторых, кроме участия в войне между криминальными бандами Крыма в пользу российских спецслужб, может быть причастен также и к строительству алкогольной империи российских спецслужб, замкнутой на главу СВР РФ Нарышкина. Также Хорошковский является членом списка Форбс-2021 – 33 позиция с состоянием 300 миллионов долларов. Где сейчас Хорошковский и чем занимается – неизвестно. Последняя новость о нем за 23 февраля 2022 года о якобы банковских махинациях Хорошковского в 2000-х.

По состоянию на конец апреля 2022 года, по данным СМИ, за пределами Украины также находились алкогольный магнат Евгений Черняк, обладатель ТРЦ "Космополит" Олег Вишняков, Дмитрий Запорожец из Gitlab, Александр Петров из "Индустриальной молочной группы", Олег Бахматюк - владелец UkrLand

Также и другие члены украинского Форбс могут сейчас находиться за границей Украины. У общества есть вопросы о происхождении средств многих из них и о наличии у них потенциально опасных связей с российскими бизнесом и спецслужбами. Но это почему-то не интересно составителям реестров, типа "батальон "Монако". Возникает ощущение, что существует некое секретное соглашение между властью, ведущими медиа, финансово-промышленными группами и другими богатыми и влиятельными украинцами.

"Сейчас создаются новые политические проекты, под которые расчищается место, – говорит политолог Андрей Золотарев. – Известный шоумен и волонтер – это новый политический проект. Новый кумир женщин бальзаковского возраста – это также новый политический проект, тем более что он сам уже сделал ряд громких политических заявлений. В настоящее время ниша пророссийского электората в стране зачищена. Страну пытаются поставить на два правых крыла, что с моей точки зрения не совсем дальновидно. Мы уже сейчас наблюдаем именно такую подготовку на Осень-2024. Раньше какие-нибудь выборы вряд ли будут. Но там действующей власти не так-то легко будет победить, поскольку эффективного управления в условиях кризисной социально-экономической ситуации мы не наблюдаем".

Бывшие топ-чиновники вне реестра

Кроме действующих народных депутатов и богатых бизнесменов из списка Форбс в батальон "Монако" включают и бывших или действующих топ чиновников. Менеджера государственного "Приватбанка" Игоря Лебединца даже уволили после того, как тот стал героем публикации "Украинской правды".

Но почему-то никому не интересно, где сейчас бывший главный таможенник времен Януковича Игорь Калетник. После победы Зеленского на президентских выборах Игорь Калетник вернулся в Украину и похвастался тем, что против него закрыты все уголовные производства. Это несмотря на то, что Калетник, по данным СМИ, имеет отношение к совместному бизнесу с функционерами российской АФК Система, против которой введены санкции СНБО. Дочери Калетника являются основателями ТРЦ "Апрелевка" в Москве, владельцами нескольких бизнесов в Наро-Фоминске Московской области. Особенно интересно, что им принадлежит и один из объектов франшизы "Конфетти", которой владеет окружение того же Рамзана Кадырова.

Также не получила продолжения история о жене Игоря Котвицкого – "правой руки" бывшего главы МВД Арсена Авакова, задержанной на границе с 28 млн долларов США и 1,3 млн евро.

Нет у нас в информационном пространстве и новостей, как живет "авторитетный депутат" времен Януковича Юрий Иванющенко, известный также как "Юра Енакиевский". Была только новость, что в Швейцарии у него намерены конфисковать 100 млн. франков.

Также интересно, что совсем исчез из медиапространства первый премьер Зеленского Андрей Гончарук.

Итак, в Украине полным ходом идет перераспределение власти и собственности под предстоящую парламентскую и президентскую гонки. Только делят и перераспределяют политики, бюрократы и бизнесмены в пользу маленькой группы бенефициаров, а не в пользу народа Украины, который дает отпор россиянам и защищает, в том числе, этих бенефициаров.

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