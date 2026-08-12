Хмари над банком "Український капітал". Екс-голова Олександр Тихомиров

В українських реаліях часто виходить так, що правоохоронці, які мають стояти на захисті інтересів держави, зокрема економічних, насправді використовують становище та зв'язки для власного збагачення . І ситуація ще більше посилюється, коли в цьому використовуються легальні фінансові структури, такі як банки, що дозволяє завдавати державі збитків у особливо великих розмірах.

Фото: портал "Коментарі"

І так сталося, що одним із банків, який може виявитися частиною цієї схеми, є одна з найстаріших фінансових установ країни – банк "Український капітал". "Коментарі" розбиралися в ситуації – у чому та чому підозрюють банківську установу і чому НБУ оштрафував її на 42,5 млн грн.

Банк "Український капітал" — один із найстаріших

"Український капітал" можна назвати одним із найстаріших українських банків, який виник як регіональний АБ "Закарпаття" ще 1992-го в Ужгороді. Через 3 роки фінустанова переїхала до столиці, а свою нинішню назву отримала 2010-го. І до весни 2014 року контрольним пакетом акцій банку володіла одна людина. Але згодом ситуація змінилася, і структура власності роздробилася на 58 фізичних та 9 юридичних осіб. Найбільшим пакетом акцій у 48,91% володіє депутат Полтавської облради, голова фракції "Батьківщини" Сергій Білашов. Ще 19,9% банку належать ТОВ "Сокіл", частиною якого розпоряджається дружина політика Ліліана Білашова, що робить бізнес, по суті, сімейним, принаймні на перший погляд.

Зауважимо, що діяльність "Українського капіталу" неодноразово викликала невдоволення та штрафні санкції з боку НБУ. Так, у березні 2018 року Нацбанк оштрафував фінустанову на 1,2 млн. грн. за невиконання правил фінмоніторингу та погане вивчення клієнтів банку, що по суті "езоповою мовою" означало завуальоване звинувачення у відібранні грошей. На користь останнього також звучало рішення НБУ про невідповідність компетенцій голови правління банку вимогам українського законодавства. Результатом цього стало рішення про звільнення з банку Олександра Тихомирова.

Однак це рішення не призвело до покращення репутації "Українського капіталу" — у 2023 році Вищий антикорупційний суд заарештував його власника Сергія Білашова, щоправда, за підозрою в махінаціях на закупівлі газу для "Укрзалізниці". А на початку серпня 2026-го НБУ оштрафував банк на 42,5 млн. грн., з яких 40,5 млн. грн. припали за порушення законодавства про відмивання грошей. Іншими словами, Нацбанк прямо заявив, що "Український капітал" займається легалізацією грошей і оштрафував банк на дуже круглу суму – за даними НБУ станом на 1 червня 2026 року фінрезультат банківської установи становив 10,6 млн грн., тобто в 4 рази менше штрафів, застосованих до нього.

Цікаво, що за даними аналітичного сервісу YouControl, у 2025 році при доході в 300 млн грн. "Український капітал" завершив рік зі збитками у 17,7 млн. грн.

Відмивання грошей через 15 фірм – у чому може бути причетний банк "Український капітал"

Отже, повідомлення НБУ про запровадження штрафних санкцій на десятки мільйонів гривень однозначно свідчить про кілька епізодів, пов'язаних із відмиванням грошей через банк "Український капітал".

Підказку може дати рішення Основ'янського районного суду міста Харкова, яким прийнято до розгляду скаргу заявника на бездіяльність Харківської обласної прокуратури. На думку неназваної фізичної особи, прокуратура відмовляється відкривати кримінальне провадження за її заявою про операції "Українського капіталу", нібито спрямовані на відмивання коштів через 15 зазначених нею комерційних структур.

"Коментарі" вирішили вивчити діяльність деяких із цих компаній та виявили там дещо цікаве.

Наприклад, ТОВ "Трансглобус" (сфера діяльності – оптова торгівля товарами господарського призначення, статутний фонд – 290 000 гривень) відкрите у вересні 2021 року. Фінансова звітність демонструє унікальний стрибок прибутковості компанії: після 413 тисяч гривень доходу в 2024-му, "Трансглобус" виручив 31 млн 159 тис. грн. 2025-го.

Але при цьому чистий прибуток ТОВ у 2024-му склав 1000 гривень, а у 2025-му році, незважаючи на стрибок доходів, чистий прибуток був лише 13 тисяч гривень. Виникає просте питання: навіщо займатися бізнесом, коли прибуток від нього за рік менший за мінімальну річну пенсію – 31 940 гривень?

У той же час, таке зростання прибутковості – майже у 80 разів, можна пояснити тим, що ніяких доходів компанія власне й не отримувала, а через її рахунки просто "проганяються" чужі гроші. Згодом ці гроші можуть перераховуватися під виглядом витрат на інші рахунки і тому ТзОВ фактично не має прибутку.

Ще одна компанія – ТОВ "Рон авто" (сфера діяльності – торгівля авто та легковими автотранспортними засобами, статутний фонд – 200 тисяч гривень), створена у лютому 2024 року. Фінансові показники компанія вказала лише за 2025 рік: дохід у 181,2 млн грн. Варто зазначити, що власника компанії – Анастасії Власюк, якій також належить ТОВ "Тракброк" (сфера діяльності – торгівля авто та легковими автотранспортними засобами, статутний фонд – 50 тисяч гривень). Створена у 2023 році, компанія отримала дохід у 925 тис. грн. 2023-го, стрибок до 290, 5 млн грн. (чистий прибуток 168 тисяч гривень) 2024-го та падіння до 58,2 млн грн. 2025-го (чистий прибуток 54 тис. грн.).

Як неважко помітити, фінансові показники "Тракброку" дуже схожі на "Трансглобус" — різке зростання доходу за скромного чистого прибутку. Єдина різниця – падіння у 4 рази у 2025-му році, але це може пояснюватись тим, що за даними Податкової служби України компанія значиться у списку фіктивних підприємств.

Компаніяфігурує в судових документах про ухилення від податку на прибуток у 3,3 млн грн., оскільки у неї та ще низки фірм могли проводитися фіктивні закупівлі будматеріалів на 71,4 млн грн. з метою збільшення витрат та заниження податкових зобов'язань.

А бенефіціари хто – екс-глава банку, колишній податковий поліцейський та керівництво НБУ

Отже, штрафи НБУ, судові документи, фінансові показники та "збіги" щодо низки компаній дозволяють вважати, що в "Українському капіталі" справді відбуваються досить дивні справи.

В інтернеті можна знайти інформацію, що "допомога" у відмиванні грошей з боку "Українського капіталу" має системний характер і обходиться охочим у 0,8% від суми операції. І основним бенефіціаром цих операцій може бути саме екс-голова правління банку Олександр Тихомиров, якого НБУ ухвалив рішення звільнити якраз у той момент, коли оштрафував фінустанову за порушення вимог фінмоніторингу. Але, незважаючи на втрату посади, він залишився працювати в банку радником голови правління і фактично може все ще керувати установою. А збитки від цих дій можуть становити до 200 мільйонів гривень.

Зазначимо, що Олександр Валентинович Тихомиров вказаний у сервісі YouControl як одноосібний власник ТОВ "Інтергідробуд" (сфера діяльності – будівництво інших споруд, статутний фонд – 20 тисяч гривень), яке фігурує у кримінальному провадженні №42020100000000171 від травня 2020 року. Згідно з ним, ТОВ моглобрати участь у розкраданні 300 млн грн. на тендерах від "Укрнідроенерго", виконуючи субпідряди для "НВО "Укргідроенерго". Потім "Інтергідробуд" увійшов до складу НУО та переміг, наприклад, у тендері для "Криворізької теплоцентралі" на 765 млн грн.

Іншим активним учасником сумнівних фінансових операцій „Українського капіталу” є екс-старший слідчий Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області Василь Сандул. Він неодноразово ставав фігурантом розслідувань. В інтернеті можна знайти інформацію, що саме Сандул міг "кришувати" конвертаційні центри.

У 2019 році чиновник пішов у відставку,володіючи земельною ділянкою в 887 квадратних метрів, його дружина задекларувала квартиру в 136 квадратів у власності з 2013 року і 25% квартири на 83 "квадрати". При цьому у Василя Сандула також був автомобіль ВАЗ-21112, а його дружина Ольга володіла BMW Х5 2018 року за 354 тисячі гривень. Зауважимо, що ця угода здається дуже дивною, адже згідно з тодішнім курсом майже нове авто обійшлося дружині поліцейського лише близько 13 тисяч доларів, хоча така ж модель навіть через 8 років коштує не менше 20 тисяч доларів.

Але головна загадка – звідки власне у Василя Сандула у 2017 році були 50 тисяч доларів, 35 000 євро та 100 000 гривень, при тому, що дохід його сім'ї обчислювався сумою в 52 525 гривень. Зауважимо, що дружина екс-податковика 30 липня 2026 року зареєструвалася як ФОП у сфері права.

Сам Василь Сандул також може бути причетний до виведення валютних коштів за кордон під виглядом імпорту легкових авто. Як стверджують окремі джерела, автомобілі імпортуються на підконтрольні юридичних осіб, після чого формуються митні декларації, що дозволяють проводити валютні платежі за кордон. Формально документи відображають продаж автомобілів юридичним особам, проте фактично більшість таких авто на цей момент вже реалізована фізичним особам. У результаті такий механізм використовується виключно для виведення валютних коштів із України під виглядом законних зовнішньоекономічних операцій. І нібито такі платежі проводяться саме через банк "Український капітал".

Нагадаємо, що серед зазначених вище в судовому рішенні компаній, які можуть проводити через "Український капітал" гроші, є як мінімум одна фірма, яка займається торгівлею авто – те саме ТОВ "Рон авто" з доходом у 182,2 млн грн. за 2025 рік.

"Коментарі" неодноразово розповідали про різні фінансові махінації в українських банках, особливо коли йдеться про багатомільярдний ринок азартних ігор. Також банки часто використовують для фінансування антиукраїнської діяльності .