Тучи над банком «Украинский капитал». Экс-председатель Александр Тихомиров

В украинских реалиях часто получается так, что правоохранители, которые должны стоять на защите интересов государства, в том числе экономических, на деле используют положение и связи для собственного обогащения. И ситуация еще более усугубляется, когда в этом используются легальные финансовые структуры, такие как банки, что позволяет наносить государству ущерб в особо крупных размерах.

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И так уж вышло, что одним из банков, который может оказаться частью этой схемы, является одно из старейших финансовых учреждений страны – банк "Украинский капитал". "Комментарии" разбирались в ситуации – в чем и почему подозревают банковское учреждение и почему НБУ оштрафовал его на 42,5 млн грн.

Банк "Украинский капитал" — один из старейших

"Украинский капитал" можно назвать одним из старейших украинских банков, возникший как региональный АБ "Закарпатье" еще в 1992-м в Ужгороде. Спустя 3 года, финучреждение переехало в столицу, а свое нынешнее название получило в 2010-м. И до весны 2014 года контрольным пакетом акций банка владел один человек. Но впоследствии ситуация изменилась, и структура собственности раздробилась на 58 физических и 9 юридических лиц. Крупнейшим же пакетом акций в 48,91% владеет депутат Полтавского облсовета, председатель фракции "Батькивщины" Сергей Белашов. Еще 19,9% банка принадлежат ООО "Сокол", частью которого распоряжается жена политика Лилиана Белашова, что делает бизнес по сути семейным, во всяком случае на первый взгляд.

Заметим, что деятельность "Украинский капитала" не раз вызывала недовольство и штрафные санкции со стороны НБУ. Так, в марте 2018 года Нацбанк оштрафовал финучреждение на 1,2 млн грн. за невыполнение правил финмониторинга и плохое изучение клиентов банка, что по сути на "эзоповом языке" означало завуалированное обвинение в отымании денег. В пользу последнего звучало также решение НБУ о несоответствии компетенций председателя правления банка требованиям украинского законодательства. Результатом этого стало решение об увольнении из банка Александра Тихомирова.

Однако это решение не привело к улучшению репутации "Украинского капитала" — в 2023-м году Высший антикоррупционный суд арестовал его владельца Сергея Белашова, правда по подозрению в махинациях на закупках газа для "Укрзализныци". А в начале августа 2026-го НБУ оштрафовал банк на 42,5 млн грн., из которых 40,5 млн грн. пришлись за нарушения законодательства об отмывании денег. Иными словами, Нацбанк прямо заявил, что "Украинский капитал" занимается легализацией денег и оштрафовал банк на весьма круглую сумму – по данным НБУ по состоянию на 1 июня 2026 года финрезультат банковского учреждения составил 10,6 млн грн., то есть в 4 раза меньше примененных к нему штрафных санкций.

Любопытно, что по данным аналитического сервиса YouControl, в 2025-м году при доходе в 300 млн грн. "Украинский капитал" завершил год с убытком в 17,7 млн. грн.

Отмывание денег через 15 фирм – в чем может быть замешан банк "Украинский капитал"

Итак, сообщение НБУ о введении штрафных санкций на десятки миллионов гривен однозначно говорит о нескольких эпизодах, связанных с отмыванием денег через банк "Украинский капитал".

Подсказку может дать решение Основянского районного суда города Харькова, которым принята к рассмотрению жалоба заявителя на бездействие Харьковской областной прокуратуры. По мнению неназванного физического лица, прокуратура отказывается открывать уголовное производство по его заявлению об операциях "Украинского капитала", якобы направленных на отмывание денежных средств через 15 указанных им коммерческих структур.

"Комментарии" решили изучить деятельность некоторых из этих компаний и обнаружили там кое-что интересное.

К примеру, ООО "Трансглобус" (сфера деятельности – оптовая торговля товарами хозяйственного назначения, уставной фонд – 290 000 гривен), открытое в сентябре 2021 года. Финансовая отчетность демонстрирует уникальный скачок доходности компании: после 413 тысячи гривен дохода в 2024-м, "Трансглобус" выручил 31 млн 159 тыс. грн. в 2025-м.

Но при этом чистая прибыль ООО в 2024-м составила 1000 гривен, а в 2025-м году, несмотря на скачок доходов, чистая прибыль была всего 13 тысяч гривен. Возникает простой вопрос: зачем заниматься бизнесом, когда прибыль от него за год меньше минимальной годовой пенсии – 31 940 гривен?

В то же время такой рост доходности – почти в 80 раз, можно объяснить тем, что никаких доходов компания собственно и не получала, а через ее счета просто "прогоняются" чужие деньги. Впоследствии эти деньги могут перечисляться под видом расходов на другие счета и потому ООО фактически не имеет прибыли.

Еще одна компания – ООО "Рон авто" (сфера деятельности – торговля авто и легковыми автотранспортными средствами, уставной фонд – 200 тысяч гривен), созданная в феврале 2024 года. Финансовые показатели компания указала только за 2025-й год: доход в 181,2 млн грн. Стоит отметить, что владельца компании – Анастасии Власюк, которой также принадлежит ООО "Тракброк" (сфера деятельности – торговля авто и легковыми автотранспортными средствами, уставной фонд – 50 тысяч гривен). Созданная в 2023-м году, компания получила доход в 925 тыс. грн. в 2023-м, скачок до 290, 5 млн грн. (чистая прибыль 168 тысяч гривен) в 2024-м и падение до 58,2 млн грн. в 2025-м (чистая прибыль 54 тыс. грн.).

Как несложно заметить, финансовые показатели "Тракброка" очень похожи на "Трансглобус" — резкий рост дохода при скромной чистой прибыли. Единственная разница – падение в 4 раза в 2025-м году, но это может объясняться тем, что по данным Налоговой службы Украины компания числится в списке фиктивных предприятий.

Компания фигурирует в судебных документах об уклонении от налога на прибыль в 3,3 млн грн., так как у нее и еще ряда фирм могли проводиться фиктивные закупки стройматериалов на 71,4 млн грн. с целью увеличения расходов и занижения налоговых обязательств.

А бенефициары кто – экс-глава банка, бывший налоговый полицейский и руководство НБУ

Итак, штрафы НБУ, судебные документы, финансовые показатели и "совпадения" по ряду компаний позволяют считать, что в "Украинском капитале" действительно происходят довольно странные дела.

В интернете можно найти информацию, что "помощь" в отмывании денег со стороны "Украинского капитала" носит системный характер и обходится желающим в 0,8% от суммы операции. И основным бенефициаром этих операций может оказаться именно экс-председатель правления банка Александр Тихомиров, которого НБУ принял решение уволить как раз в тот момент, когда оштрафовал финучреждение за нарушение требований финмониторинга. Но несмотря на потерю должности, он остался работать в банке советником председателя правления и фактически может все еще руководить учреждением. А ущерб от этих действий может составлять до 200 миллионов гривен.

Отметим, что Александр Валентинович Тихомиров указан в сервисе YouControl как единоличный владелец ООО "Интергидробуд" (сфера деятельности – строительство других сооружений, уставной фонд – 20 тысяч гривен), которое фигурирует в уголовном производстве № 42020100000000171 от мая 2020 года. Согласно ему, ООО могло участвовать в хищении 300 млн грн. на тендерах от "Укрнидроэнерго", выполняя субподряды для "НПО "Укргидроэнерго". Затем "Интергидробуд" вошел в состав НПО и победил, например, в тендере для "Криворожской теплоцентрали" на 765 млн грн.

Другим активным участником сомнительных финансовых операций "Украинского капитала" является экс-старший следователь Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области Василий Сандул. Он неоднократно становился фигурантом расследований. В интернете можно найти информацию, что именно Сандул мог "крышевать" конвертационные центры.

В 2019-м год чиновник ушел в отставку, владея земельным участком в 887 квадратных метров, его супруга задекларировала квартиру в 136 квадратов в собственности с 2013 года и 25% квартиры на 83 "квадрата". При этом у Василия Сандула также был автомобиль ВАЗ-21112, а его супруга Ольга владела BMW Х5 2018-го года за 354 тысячи гривен. Заметим, что эта сделка кажется весьма странной, ведь согласно тогдашнему курсу почти новое авто обошлось жене полицейского всего около 13 тысяч долларов, хотя такая же модель даже спустя 8 лет стоит не менее 20 тысяч долларов.

Но главная загадка – откуда собственно у Василия Сандула в 2017-м году были 50 тысяч долларов, 35 000 евро и 100 000 гривен, при том, что доход его семьи исчислялся суммой в 52 525 гривен. Заметим, что супруга экс-налоговика 30 июля 2026 года зарегистрировалась как ФОП в сфере права.

Сам же Василий Сандул также может быть причастен к выводу валютных средств заграницу под видом импорта легковых авто. Как утверждают отдельные источники, автомобили импортируются на подконтрольные юридические лица, после чего формируются таможенные декларации, позволяющие проводить валютные платежи за рубеж. Формально документы отражают продажу автомобилей юридическим лицам, однако фактически большинство таких авто к этому моменту уже реализовано физическим лицам. В итоге такой механизм используется исключительно для вывода валютных средств из Украины под видом законных внешнеэкономических операций. И якобы, такие платежи проводятся именно через банк "Украинский капитал".

Напомним, что среди указанных выше в судебном решении компаний, которые могут проводить через "Украинский капитал" деньги, присутствует как минимум одна фирма, занимающаяся торговлей авто – то самое ООО "Рон авто" с доходом в 182,2 млн грн. за 2025-й год.

"Комментарии" неоднократно рассказывали о различных финансовых махинациях в украинских банках, особенно, когда речь идет о многомиллиардном рынке азартных игр. Также банки часто используют для финансирования антиукраинской деятельности.