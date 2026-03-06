Близько 2 мільярдів гривень без тендерів та кримінальні справи – хто годує столичних школярів уже 9 років

Свого часу в Україні спалахнув справжній скандал через пропоноване школярам меню . Але щоб сказали батьки, дізнавшись, що проблема не у виборі страв, а в ризику зараження інфекційними хворобами від співробітників компаній, що організують харчування. На цьому фоні новини про отримання такими фірмами близько 2 мільярдів гривень без тендерів видаються дрібними. Але це цілком реально.

У цій статті йтиметься про дві компанії, які належать громадянину Литви Норкусу Ірмантасу, які працюють на ринку шкільного харчування України майже 10 років.

Хвалив сам президент – Петро Порошенко

Нині вже далекого 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко, виступаючи на українсько-литовському економічному форумі у Вільнюсі, відзначив низку фірм, які успішно працюють на вітчизняному ринку. Серед них була компанія ЗАТ "Понтем", яка, за його словами, "за останні 2 роки налагодила систему якісного харчування в школах України".

Невідомо, чи "брав гроші ексгарант за рекламу", але у 2016-2017 роках "Понтем" отримав із державного та місцевих бюджетів України 56,4 млн грн. І це був лише початок, адже зараз ТОВ "Понтем.УА" (сфера діяльності – постачання готових страв, статутний фонд – 4 млн. 211 тис. 600 грн.) виграв в Україні державних тендерів на суму в 1 млрд. 795 млн. 853 тис. грн. Більш ніж гідна плата за хорошу роботу, ось тільки – чи якісну?

З Литви в Україну за допомогою Юри Єнакіївського

Як стверджує проект розслідувань Blackboxosint, діяльність компанії Pontem у Литві розпочалася ще у 1968 році зі звичайного магазину Smulkaus urmo у Вільнюсі, який спеціалізувався на забезпеченні продуктами харчування дитячих садків, лікарень, піонерських таборів. У 1990-х компанія стала приватною, а у 2000-х роках почала надавати послуги шкільного харчування. Згодом підприємство увійшло до групи компаній ZIA Valda литовського бізнесмена Гедімінаса Жемяліса, якого деякі гравці на ринку пов'язують з Євгеном Пригожиним, Аркадієм Ротенбергом та іншими російськими бізнесменами.

За випадковим збігом, після того, як батько головного акціонера ZIA Valda Відмантас Жемяліс став депутатом парламенту Литви, фірма почала отримувати безліч держпідрядів на організацію харчування робітників Ігналінської АЕС, шкіл, лікарень, заводів.

Мабуть, використавши службове становище батька, Гедімінас Жемяліс буквально через два роки став одним із головних на ринку організації харчування у Литві. Однак це не врятувало сім'ю від скандалу з ухиленням від сплати податків і тому у січні 2013 року з'являється ЗАТ Pontem.

В Україну ж компанія змогла зайти, ймовірно, за допомогою екснардепа України від ПР Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакіївський. У всякому разі, директором компанії довгий час вважався 55-річний українець Валерій Гуденко, а підписантом був Володимир Циба. За даними Blackboxosint Валерій Гуденко – це швидше за все адвокат та юрист у компаніях колишніх соратників Януковича – у ПрАТ "Украгро НВК" олігарха Дмитра Фірташа та ПАТ "Західінкомбанк" Юрія Іванющенка. Володимир Циба – також адвокат, був одним із засновників адвокатського об'єднання "Сперо Ло Груп", до 2017 року працював головним юрисконсультом ТОВ "Буд Центр", де займався підготовкою тендерної документації. Зараз директором вважається Юлія Кубряк.

Невідомо, що саме допомогло ТОВ "Понтем.УА", але створене у липні 2016 року воно вже у вересні перемагає у тендері Управління освіти Дарницької райадміністрації на 5 млн 181 тис. грн. І з того часу ось уже протягом 10 років управління освіти багатьох районів столиці замовляють гаряче харчування для шкіл у ТОВ "Понтем.УА" та однієї, швидше за все, пов'язаної з нею фірмою. Особливо тут привертає увагу співпраця з управлінням освіти Дніпровської райадміністрації, яка лише у 2025-му році оформила замовлень на це 72,85 млн грн.

Технології перемоги "Понтем.УА" – від АМКУ до своїх фірм

Але як все ж таки литовцям вдалося досягти таких успіхів, через лічені місяці після початку роботи? ТОВ "Понтем.УА" могли вибрати комбінацію між звичайною схемою з використанням нібито незв'язаної компанії та незвичайною – скасування програних тендерів за допомогою Антимонопольного комітету.

Як така нібито незв'язана з "Понтемом" компанія виступає ТОВ "СНС Кейтеринг" (сфера діяльності — ресторани, послуги мобільного харчування, статутний фонд – 100 тисяч гривень). Втім, у самих компаніях цей зв'язок не приховують. Наприклад, якщо ви введете пошуковий запит у Google "Понтем.уа ворк юа", вас негайно перекине у сервісах пошуку роботи Work.уа та Robota.ua ви опинитеся на сторінці ТОВ "СНС Кейтеринг" на обох цих платформах.

Так, 21 лютого при розміщенні вакансії від імені СНС Кейтеринг в описі відверто зазначено, що компанія називається Понтем.Уа. А ось уже через тиждень, 28 лютого назву поміняли на СНС Кейтеринг .





Більше того, у профілі ТОВ "СНС Кейтеринг" у сервісі Robota.уа вказується, що компанія працює з 2016 року, хоча насправді компанія була зареєстрована 22 вересня 2017 року, а в 2016-му було створено саме "Понтем.УА".

При цьому ТОВ "СНС Кейтеринг" активно перемагає на тендерах тих самих держорганів, що і "Понтем.УА" — управління освіти Дніпровської, Солом'янської та Святошинської РДА м. Києва. У результаті, за даними сервісу YouControl з 2025 року, компанія виграла тендерів на суму в 414,4 млн грн.

Схема ж із АМКУ у 2017-2018 роках виглядала досить оригінально. Так, "Наші гроші" повідомляли, як у січні 2018 року компанія змогла скасувати програні нею торги у Полтаві на суму 23,28 млн грн. Щоправда, тоді це компанії не особливо допомогло, і від відділу освіти Полтавської райадміністрації вони отримали 199 тисяч гривень без жодних торгів. Натомість уже влітку вдалося отримати 5 млн. грн. на організацію харчування у закладах охорони здоров'я Кременчука Полтавської області.

Іншим прикладом використання "схеми АМКУ" стала перемога на тендері про організацію харчування 38 шкіл Дарницького району столиці у 2020 році на 57,6 млн грн., коли через Комітет "Понтем" з тендеру вибив КП "Промінь" Святошинської райдержадміністрації. Ті не змогли надати свідоцтво про право власності чи договір оренди приміщень/будівлі/складу, а надана їм довідка про обладнання не містила характеристик обладнання. Після повторної оцінки пропозицію "Промінь" відхилили.

КП "Школяр" Солом'янської РДА не допустили до торгів, бо воно не надало кольорові сканкопії першої сторінки та сторінки з позначкою про допуск до роботи оригіналів особистих медичних книг персоналу, який надає послуги. Крім того, сканкопії його листів-відгуків не містили інформації щодо виконання договорів у повному обсязі.

З того часу так і повелося, що ТОВ "Понтем.УА" вважав за краще працювати у столиці, Кременчуці та Вишгороді, причому зазвичай у державних закупівлях, які і тендером назвати не можна, оскільки конкуренція на них була відсутня.

Так, із 405 тендерів у яких брала участь "Понтем.УА", лише 12 проходили за конкурентною процедурою. Інші 393 тендери на загальну суму 1304576120 гривень компанія виграла за процедурою неконкурентних лотів. Це відбувається тоді, коли інших учасників немає зовсім, або їх дискваліфікували на етапі реєстрації на тендер або навіть під час торгів.

Ще такий яскравий приклад – тендер на 18 млн. грн. для харчування школярів Червонограда у Львівській області, коли той самий АМКУ у 2021-му році своїм втручанням скасував перемогу КП "Школяр".

Втім, у 2025 році прихильність АМКУ ТОВ "Понтем.УА" втратила, і компанія була внесена до "чорного списку" Антимонопольного комітету України. До цього списку вносять підрядників, які спеціально спотворюють результати торгів та іншим чином порушують закон "Про державні закупівлі".

Іншим джерелом перемог на тендерах залишається старе-добре "налагодження стосунків" із місцевими чиновниками. Так, найбільше компанії принесли контракти з Дарницьким управлінням освіти – лише за 2018 рік "Понтем" отримав від нього замовлень на 90 мільйонів гривень, у 2025 році – 162 млн. грн. Усього за весь період співпраці Дарницьке управління освіти заплатило за шкільне харчування компанії Понтем.УА понад півмільярда гривень.

А те, що у 2019 році на чоловіка директора управління Списовської Євгенії Іванівни було зареєстровано квартиру у столиці площею 73 квадратні метри, квартиру на 32 квадратні метри у Борисполі, а також будинок площею 76 квадратних метрів у Бориспільському районі під Києвом – просто збіг.

Загалом, як показує фінансова аналітика компанії за останні 3 роки, "Понтем.УА" зосередилося на держзамовленнях – ще 2022 року відсоток держзакупівель у доході підприємства становив навіть тоді небачений показник – близько 60%. Але у 2025 році ця частка не просто зросла. За даними звітності, зараз вона становить уже 100% прибутку.

Більше того, судячи зі сторінки компанії на порталі з працевлаштування, вона й надалі планує сконцентруватися на державних замовленнях. Так, ще одна юридична особа, засновником якої також є Норкус Ірмантас, набирає спеціалістів із тендерів.

А що ж правоохоронці?

Звичайно, при прочитанні інформації про діяльність ТОВ "Понтем.УА" виникне питання – куди дивиться правоохоронний блок. І треба сказати, вони дивилися у бік махінацій компанії і навіть намагалися їх розплутати. Так, ще 2021-го року Нацполіція відкрила кримінальне провадження № 12021100040001743, в якому перевіряло діяльність управління освіти Дніпровської райадміністрації, підозрюючи його співробітників та переможців тендерів у розкраданні коштів.

Також встановлено, що у 2021 році Управлінням освіти Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації проводилися державні закупівлі, предметом яких виступали послуги з організації харчування учнів (здобувачів освіти) у комунальних закладах загальної середньої освіти м. Києва. Переможцем зазначених державних закупівель було обрано ТОВ "ПОНТЕМ.УА" (код ЄДРПОУ 40665499) є підстави вважати, що в ході виконання договорів про закупівлю мало місце присвоєння бюджетних коштів шляхом внесення до документації з оприбуткування продуктів харчування завідомо неправдивих відомостей про їх обсяг виробництва.

Втім, російське вторгнення зупинило розслідування цієї справи, але в березні 2024 року Нацполіція відкрила кримінальне провадження № 12024100000000343, яким також проходить ТОВ "Понтем.УА". Зважаючи на все, слідство намагалося отримати дозвіл у суді на вилучення предметів та отримання інформації від компанії.

Скандали з харчуванням та співробітники з "проблемними" медичними картами

Втім, треба сказати, що одна кримінальна справа, пов'язана з ТОВ "Понтем.УА", правоохоронці все ж таки довели до кінця. Так, у 2019-му році співробітник компанії, який працює у їдальні табору відпочинку з денним перебуванням дітей "Джерельце" на базі школи №43 "Грааль" м. Києва, надав "липову" медичну книжку та дані про нібито проходження медогляду.

Іншими словами, людина допущена до продуктів харчування, які потім їли діти, збрехав про те, що пройшов медогляд. На щастя, він і справді виявився здоровим, але якщо було б інакше – можливо, спалах захворювання, жертвою якого могли стати діти. Результат був щасливим – винний сплатив 850 гривень штрафу, але куди дивилися роботодавці в особі ТОВ "Понтем.УА".

Адже такі скандали у дитячому харчуванні столиці справді періодично трапляються і це тим паче ймовірно, коли шкільне харчування організоване за таких неконкурентних обставин, коли його якість просідає, чому є приклади.

Так, наприклад, у 332-й школі на Осокорках та в гімназії Київська Русь довго продовжувався скандал із дитячим харчуванням. Учні другої зміни тоді знаходили у себе в порціях частину страв, які не доїли учні першої зміни.

Очевидно, що батьки виступили з ініціативою змінити постачальника та вибрати компанію, яка б надавала послуги вищої якості. Але їх проігнорували і на рівні районної влади, і навіть на рівні заступника голови КМДА. Тодішній заступник Валентин Мондрієвський пообіцяв розібратися з несумлінним постачальником, але далі за обіцянки справа не дійшла. Адже "Понтем.УА" продовжує справно вигравати тендери на дитяче харчування, а тепер на їжу можуть нарікати ще й пацієнти лікарень. Чи зверне хтось із правоохоронців увагу на нового монополіста та чиновників, які проводять під нього тендери – питання із зірочкою.































