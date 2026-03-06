Около 2 миллиардов гривен без тендеров и уголовные дела - кто кормит столичных школьников уже 9 лет

В свое время в Украине вспыхнул настоящий скандал из-за предлагаемого школьникам меню. Но что бы сказали родители, узнав, что проблема не в выборе блюд, а в риске заражения инфекционными болезнями от сотрудников компаний, организующих питание. На этом фоне новости о получении такими фирмами около 2 миллиардов гривен без тендеров кажутся сущей мелочью. Но все это вполне реально.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В этой статье речь пойдет о двух компаниях, принадлежащих гражданину Литвы Норкусу Ирмантасу, которые работают на рынке школьного питания Украины почти 10 лет.

Хвалил сам президент – Петр Порошенко

В ныне уже далеком 2017-м году пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая на украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе, отметил ряд фирм, успешно работающих на отечественном рынке. В их числе была компания ЗАО "Понтем", которая, по его словам, "за последние 2 года наладила систему качественного питания в школах Украины".

Неизвестно, "брал ли деньги экс-гарант за рекламу", но в 2016-2017 годах "Понтем" получил из государственного и местных бюджетов Украины 56,4 млн грн. И это было только начало, ведь в настоящий момент ООО "Понтем.УА" (сфера деятельности – поставка готовых блюд, уставной фонд – 4 млн 211 тыс. 600 грн.) выиграл в Украине государственных тендеров на сумму в 1 млрд 795 млн. 853 тыс. грн. Более чем достойная плата за хорошую работу, вот только – качественную ли?

Из Литвы в Украину с помощью Юры Енакиевского

Как утверждает проект расследований Blackboxosint, деятельность компании Pontem в Литве началась еще в 1968 году с обычного магазина Smulkaus urmo в Вильнюсе, который специализировался на обеспечении продуктами питания детских садов, больниц, пионерских лагерей. В 1990-х компания стала частной, а в 2000-х годах начала предоставлять услуги школьного питания. Впоследствии предприятие вошло в группу компаний "ZIA Valda" литовского бизнесмена Гедиминаса Жемялиса, которого некоторые игроки на рынке связывают с Евгением Пригожиным, Аркадием Ротенбергом и другими российскими бизнесменами.

По случайному совпадению, после того, как отец главного акционера ZIA Valda Видмантас Жемялис стал депутатом парламента Литвы, фирма начала получать множество господрядов на организацию питания рабочих Игналинской АЭС, школ, больниц, заводов.

Видимо, использовав служебное положение отца, Гедиминас Жемялис буквально через два года стал одним из главных на рынке организации питания в Литве. Однако это не спасло семью от скандала с уклонением от уплаты налогов и потому в январе 2013 года появляется ЗАО "Pontem".

В Украину же компания смогла зайти вероятно, с помощью экс-нардепа Украины от ПР Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский. Во всяком случае директором компании долгое время числился 55-летний украинец Валерий Гуденко, а подписантом был Владимир Цыба. По данным Blackboxosint Валерий Гуденко – это скорее всего адвокат и юрист в компаниях бывших соратников Януковича – в ЧАО "Украгро НПК" олигарха Дмитрия Фирташа и ПАО "Захидинкомбанк" Юрия Иванющенко. Владимир Цыба – также адвокат, был одним из основателей адвокатского объединения "Сперо Ло Групп", до 2017 года трудился главным юрисконсультом ООО "Строй Центр", где занимался подготовкой тендерной документации. В настоящий момент директором числится некая Юлия Кубряк.

Неизвестно, что именно помогло ООО "Понтем.УА", но созданное в июле 2016 года, оно уже в сентябре побеждает в тендере Управления образования Дарницкой райадминистрации на 5 млн 181 тыс. грн. И с тех пор вот уже на протяжении 10 лет управления образования многих районов столицы заказывают горячее питание для школ у ООО "Понтем.УА" и одной, скорее всего, связанной с ней фирмой. Особенно тут обращает на себя внимание сотрудничество с управлением образования Днепровской райадминистрации, которое только в 2025-м году оформило заказов на это 72,85 млн грн.

Технологии победы "Понтем.УА" — от АМКУ до своих фирм

Но как все же литовцам удалось добиться таких успехов, спустя считанные месяцы после начала работы? ООО "Понтем.УА" могли выбрать комбинацию между обычной схемой с использованием якобы несвязанной компании, и необычной – отмены проигранных тендеров с помощью Антимонопольного комитета.

В качестве такой якобы несвязанной с "Понтемом" компании выступает ООО "СНС Кейтеринг" (сфера деятельности — рестораны, услуги мобильного питания, уставной фонд – 100 тысяч гривен). Впрочем, в самих компаниях эту связь не скрывают. К примеру, если вы введете поисковый запрос в Google "Понтем.уа ворк юа", вас немедленно перебросит в сервисах поиска работы Work.уа и Robota.ua вы очутитесь на странице ООО "СНС Кейтеринг" на обеих этих платформах.

Так, 21 февраля при размещении вакансии от имени СНС Кейтеринг в описании откровенно указано, что компания называется Понтем.Уа. А вот уже через неделю, 28 февраля название поменяли на СНС Кейтеринг.





Более того, в профиле ООО "СНС Кейтеринг" в сервисе Robota.уа указывается, что компания работает с 2016 года, хотя на деле компания была зарегистрирована 22 сентября 2017 года, а в 2016-м было создано как раз "Понтем.УА".

При этом ООО "СНС Кейтеринг" активно побеждает на тендерах тех самых госорганов, что и "Понтем.УА" — управления образования Днепровской, Соломенской и Святошинской РГА г. Киева. Результат, по данным сервиса YouControl с 2025 года компания выиграла тендеров на сумму в 414,4 млн грн.

Схема же с АМКУ в 2017-2018 годах выглядела довольно оригинально. Так, "Наші гроші" сообщали, как в январе 2018 года компания смогла отменить проигранные ею торги в Полтаве на сумму в 23,28 млн грн. Правда тогда это компании не особо помогло, и от отдела образования Полтавской райадминистрации они получили 199 тысяч гривен без всяких торгов. Зато уже летом удалось получить 5 млн грн. на организацию питания в учреждениях здравоохранения Кременчуга Полтавской области.

Другим примером использования "схемы АМКУ" стала победа на тендере об организации питания 38 школ Дарницкого района столицы в 2020-м году на 57,6 млн грн., когда через Комитет "Понтем" из тендера выбил КП "Проминь" Святошинской райгосадминистрации. Те не смогли предоставить свидетельство о праве собственности или договоре аренды помещений/здания/склада, а предоставленная им справка об оборудовании не содержала характеристик оборудования. После повторной оценки предложение "Луч" отклонили.

КП "Школьник" Соломенской РГА не допустили к торгам, потому что оно не предоставило цветные сканкопии первой страницы и страницы с отметкой о допуске к работе оригиналов личных медицинских книг персонала, предоставляющего услуги. Кроме того, сканкопии его писем-отзывов не содержали информации о выполнении договоров в полном объеме.

С тех пор так и повелось, что ООО "Понтем.УА" предпочел работать в столице, Кременчуге и Вышгороде, причем обычно в государственных закупках, которые и тендером назвать нельзя, поскольку конкуренция на них отсутствовала.

Так, из 405 тендеров в которых принимала участие "Понтем.УА", только 12 проходили по конкурентной процедуре. Остальные 393 тендера на общую сумму 1 304 576 120 гривен компания выиграла по процедуре неконкурентных лотов. Это происходит тогда, когда других участников нет совсем, или они были дисквалифицированы на этапе регистрации на тендер или даже во время торгов.

Еще такой яркий пример – тендер на 18 млн грн. для питания школьников Червонограда во Львовской области, когда тот же АМКУ в 2021-м году своим вмешательством отменил победу КП "Школьник".

Впрочем, в 2025-м году благосклонность АМКУ ООО "Понтем.УА" утратила, и компания была внесена в "черный список" Антимонопольного комитета Украины. В этот список вносят подрядчиков, специально искажающих результаты торгов и иным образом нарушающих закон "О государственных закупках".

Другим источником побед на тендерах остается старое-доброе "налаживание отношений" с местными чиновниками. Так, больше всего компании принесли контракты с Дарницким управлением образования – только за 2018-й год "Понтем" получил от него заказов на 90 миллионов гривен, в 2025-м году – 162 млн. грн. Всего за весь период сотрудничества Дарницкое управление образования заплатило за школьное питание компании Понтем.УА более полумиллиарда гривен.

А то, что в 2019 году на мужа директора управления Списовской Евгении Ивановны были зарегистрированы квартира в столице площадью 73 квадратных метра, квартира на 32 квадратных метра в Борисполе, а также дом площадью 76 квадратных метра в Бориспольском районе под Киевом – просто совпадение.

В целом, как показывает финансовая аналитика компании за последние 3 года, "Понтем.УА" сосредоточилось на госзаказах — еще в 2022 году процент госзакупок в доходе предприятия составил даже тогда невиданный показатель – около 60%. Но в 2025 году эта доля не просто возросла. По данным отчетности, сейчас она составляет уже 100% дохода.

Более того, судя по странице компании на портале по трудоустройству, она и дальше планирует сконцентрироваться на государственных заказах. Так, еще одно юридическое лицо, учредителем которого также является Норкус Ирмантас, набирает специалистов по тендерам.

А что же правоохранители?

Естественно, при прочтении информации о деятельности ООО "Понтем.УА" возникнет вопрос – куда смотрит правоохранительный блок. И надо сказать, они смотрели в сторону махинаций компании и даже пытались их распутать. Так, еще в 2021-м году Нацполиция открыла уголовное производство № 12021100040001743, в котором проверяло деятельность управления образования Днепровской райадминистрации, подозревая его сотрудников и победителей тендеров в хищении средств.

"Также установлено, что в 2021 году Управлением образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации проводились государственные закупки, предметом которых выступали услуги по организации питания учащихся (соискателей образования) в коммунальных заведениях общего среднего образования г. Киева. Победителем указанных государственных закупок было избрано ООО "ПОНТЕМ.УА" (код ЕГРПОУ 40665499) существуют основания полагать, что в ходе выполнения договоров о закупке имело место присвоение бюджетных денежных средств путем внесения в документацию по оприходованию продуктов питания заведомо ложных сведений об их объемах", — так звучала версия следствия в ходе расследования уголовного производства.

Впрочем, российское вторжение остановило расследование данного дела, но в марте 2024 года Нацполиция открыла уголовное производство № 12024100000000343, по которому также проходит ООО "Понтем.УА". Судя по всему, следствие пыталось получить разрешение в суде на выемку предметов и получение информации от компании.

Скандалы с питанием, и сотрудники с "проблемными" медицинскими картами

Впрочем, надо сказать, что одно уголовное дело, связанное с ООО "Понтем.УА" правоохранители все же довели до конца. Так, в 2019-м году сотрудник компании, работающий в столовой лагеря отдыха с дневным пребыванием детей "Родничок" на базе школы №43 "Грааль" г. Киева, предоставил "липовую" медицинскую книжку и данные о якобы прохождении медосмотра.

Иными словами, человек допущенный до продуктов питания, которые затем ели дети, солгал о том, что прошел медосмотр. К счастью, он и впрямь оказался здоров, но что было бы в противном случае – возможно, вспышка заболевания, жертвой которой могли стать дети. Результат был счастливым – виновный заплатил 850 гривен штрафа, но куда смотрели работодатели в лице ООО "Понтем.УА".

А ведь такие скандалы в детском питании столицы действительно периодически случаются и это тем более вероятно, когда школьное питание организовано в таких неконкурентных обстоятельствах, когда его качество проседает, чему есть примеры.

Так, например, в 332-й школе на Осокорках и в гимназии Киевская Русь долго продолжался скандал с детским питанием. Учащиеся второй смены тогда находили у себя в порциях часть блюд, которые не доели ученики первой смены.

Очевидно, что родители выступили с инициативой сменить поставщика и выбрать компанию, которая предоставляла бы услуги высшего качества. Но их проигнорировали и на уровне районных властей и даже на уровне заместителя главы КГГА. Тогдашний заместитель Валентин Мондриевский пообещал разобраться с недобросовестным поставщиком, но дальше обещаний дело не дошло. Ведь "Понтем.УА" продолжает исправно выигрывать тендеры на детское питание, а теперь на еду могут жаловаться еще и пациенты больниц. Обратит ли кто-нибудь из стражей порядка внимание на нового монополиста и чиновников, которые проводят под него тендеры — вопрос со звездочкой.































