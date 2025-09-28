Благодійність мецената чи прикриття для земельних афер – фонд «Надія» Валерія Дубіля



















В українському інформаційному просторі поява позитивної інформації не завжди говорить про хорошу репутацію людини, навпаки, як зазначали "Коментарі", це може бути спробою нівелювати негативну інформацію. Ще одним прикладом може стати народний депутат України від "Батьківщини" Валерій Дубіль та його благодійна організація "Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія".

Благодійність чи прикриття для земельних афер. Що стоїть за фондом «Надія» Валерія Дубіля

В інформаційному просторі синхронно з'явилися статті про благодійну діяльність фонду та голови його наглядової ради Валерія Дубіля щодо доставки ЗСУ засобів радіоелектронної боротьби, засобів зв'язку та їх харчування. Проте зворотною стороною цієї благодійності може бути використання фонду "Надія" у сумнівних операціях.

"Коментарі" розбиралися у світлих та темних сторонах благодійності Валерія Дубіля та його благодійного фонду.

Фонд "Надія" Валерія Дубіля та його родини – 26 років добра

Благодійна організація "Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" було започатковано у 1998-му році. За останньою звітністю за час війни фонд передав понад 520 зарядних станцій та 300 комплексів РЕБ, понад 290 старлінків, проведено понад 300 поїздок на передову. Також допомогу від фонду одержали 1000 медичних закладів.

Як співзасновники фонду згадані Марина, Ілля та Іван Дубілі – діти народного депутата, а як волонтер згаданий останній його син – Євген. Сам політик у публікаціях ЗМІ про гуманітарну допомогу фігурує у ролі голови наглядової ради, хоча у списку співзасновників його немає.

Крім допомоги Силам оборони України, Фонд допомагає і лікарням. Так допомогу одержав Національний центр радіаційної медицини, а ще раніше – лікарні Харківщини.

Словом, Фонд політика має що розповісти про себе, і робота волонтерів "Надії" серед яких його діти, справді приносить благо.

Скандал із рейдерством землі

Коли, 20 вересня 2024 року одні ЗМІ повідомляли про 150 гуманітарних місій нардепа та його фонду на передову, інші активно розповсюджували розслідування команди Bihus.Info про незаконну забудову землі, яка належить державі, фондом "Надія" політика.

Як стверджували розслідувачі, на земельній ділянці площею 54 "сотки" нібито незаконно зведено деякі будівлі. За даними журналістів, у 2022-му році ділянку було передано у користування фонду нардепа, правда ні про які споруди на них не йшлося. Але, що найцікавіше, як стверджують у Bihus.Info, забудова почалася ще в 2017 році, ймовірно, з прицілом легалізувати незаконне будівництво пізніше. І вся ця ситуація стала предметом судового розгляду.

Фото ділянки. Bihus.Info

Справді, з лютого 2024 року Господарський суд Чернігівської області розглядає позов Прилуцької окружної прокуратури до ДП "Ліси України", в якому вимагає від останнього знести незаконну споруду площею 129 квадратних метрів на тій самій ділянці площею 54 "сотки".

За минулі з подання позову 19 місяців з'ясувалися такі деталі. Отже, ті самі 0,54 га є частиною земельної ділянки з кадастровим номером 7424182200:04:000:0263. Сама ділянка з цим номером має площу в 11,06 га і розташована в лісовій зоні, на березі ставка, тобто є прекрасним місцем для, скажімо, заміського будиночка. При цьому, як випливає із матеріалів суду, самі ці 11 га нікому не належать, але перебувають у постійному користуванні ДП "Ліси України" та розташовані на території Сухополов'янської сільської громади Прилуцького району Чернігівщини.

Фото ділянки

Ще у 2021-му році Прилуцький районний відділ Національної поліції України відкрив кримінальне провадження № 42021272210000077 за статтею 197-1 КК України "Самовільне зайняття земельної ділянки". А в ході огляду ділянки у 2023-му році з'ясувалося, що дерев'яним парканом огороджено ті самі 0,54 га, а на них збудовано:

— двоповерхова дерев'яна будівля з оциліндрованого дерев'яного бруса, загальною площею в основі 62,27 м2, на земельній ділянці площею 0,0129 га під будинком;

— а також три тимчасові споруди.

Усього розмір самовільно зайнятої прибережної захисної смуги, на якій знаходиться будинок, та тимчасові споруди становить 0,1851 га, при огородженій огорожею площі ділянки 5445 квадратних метрів. Як наголошується у суді, у Прилуцькій райдержадміністрації та Сухополов'янській сільській громаді Прилуцького району заявили, що дозволів на будівництво у них ніхто не просив, тобто всі споруди незаконні.

Зауважимо, що у судових документах Благодійна організація "Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" Валерія Дубіля звучить лише в початковій частині деяких рішень як "третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо спору, на боці відповідача", тобто ДП "Ліси України". Виходить, що суд не має претензій до благодійників.

Тим часом, як стверджували Bihus.Info, ще у вересні 2021 року фонд нардепа попросив виділити йому в довгострокове користування на 49 років 4,4 га в лісі. Фінальний лист із проханням передати ліс у користування з усіма зібраними погодженнями "Надія" надіслав до Чернігівської ОДА 10 лютого 2022 року. Через 7 місяців, 13 вересня, ОДА своїм розпорядженням фактично зобов'язала "Ліси України" передати землю "Надії" строком на 5 років. Але офіційно договір між фондом та філією держпідприємства було укладено лише у березні 2024 року. Тобто вже після заяви прокуратури та рішення суду про незаконне будівництво.

Справді, в ухвалі суду від 2 квітня 2024 року ця ситуація докладно описується і на думку ДП "Ліси України" є підставою для залучення до справи Благодійна організація "Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія". Ймовірно, це допомогло, принаймні вже 13 червня 2024 року Господарський суд Чернігівської області відмовляє Прилуцькій прокуратурі у її позові щодо знесення будівель на території земельної ділянки.

Втім, у прокуратурі таки не здалися і подали апеляцію до Північного апеляційного господарського суду, який у листопаді залишив рішення колишнього суду чинним. Зрештою, справа про самозахоплення землі та будівництво на ній споруд дійшла до Верховного суду України, однак і вона у березні 2025 року призупинила розгляд справи. Тим самим було забудова ділянки хоча б тимчасово, але стала законною.

Фонд як засіб урятувати синів від мобілізації, а мобілізація директора – від кримінальної справи

Цікаво, що благодійний фонд став для Валерія Дубіля не лише способом підняти репутацію та отримати землю на березі ставка у лісі, а й спробою "прославити" своїх синів. Як уже повідомлялося вище, на сайті "Надії" усі три сини політика та його дочка вказані як волонтери фонду, але на груповому фото працівників фонду можна знайти лише дочку Валерія Дубіля – Марину.

Дочка Валерія Дубіля – Марина

Як стверджує той самий Bihus.Info за кілька днів до вторгнення росії діти політика виїхали за кордон і, судячи з соціальної мережі нареченої старшого з синів – Івана, перебувають у Європі, відвідуючи тамтешні країни.

"Цікавий факт із біографії Івана – колись він складав присягу справжнього богунівця на вірність народу України. Його молодший брат Ілля тоді дуже вірив у військове майбутнє брата", – сказано у розслідуванні.

Також зауважимо, що за даними аналітичного сервісу YouControl, виконувачем обов'язків президента фонду є Віта Присяжнюк, на якийсь час поки президент Сергій Тепляков служить у ЗСУ. Зауважимо, що судячи з електронної декларації президента фонду (як депутата Чернігівської райради), мобілізувався до лав Сил оборони України він у 2023-му році, саме тоді, коли Прилуцький районний відділ Нацполіції активізував розслідування кримінального провадження № 4202127221000000 щодо самозахоплення землі. Втім, це може бути збігом. Зауважимо, що на новому місці служби Сергій Тепляков відповідає за закупівлі.

Чому до Валерія Дубіля пильна увага

Треба сказати, що життєвий шлях Валерія Дубіля до політики, перш за все бізнес-кар'єра, сповнені темних плям. Наприклад, в офіційній біографії з 1992 до 2002 року заявляється, що він працював фельдшером у Центральній лікарні рідного міста Прилуки Чернігівської області. Водночас з 1995-го він уже був приватним підприємцем, а 2000-го – президент БФ "Європа" та однойменного футбольного клубу. Така явна невідповідність у біографії деякими пояснюється тим, що насправді усі 1990-ті Валерій Дубіль міг бути членом місцевої ОЗГ "Європа", яка отримала назву від дискотеки у місцевому Палаці культури.

За даними аналітичного сервісу YouControl, нардеп є власником бізнес-групи "Європа", яка об'єднує усі бізнес-активи політика та його партнерів – депутатів Чернігівської облради. Активи включають різну нерухомість, 2 ринку в рідних Прилуках, а також частку у великому столичному Троєщинському ринку в Києві. Останній, до речі, свого часу щільно опікувався відомим кримінальним авторитетом Валерієм Прищиком на прізвисько "Прищ", до його вбивства 2003-го року. І, ймовірно, так співпало, що, судячи з офіційної біографії майбутнього нардепа від "Батьківщини", він звільнився з лікарні та переїхав до Києва якраз 2002 року.

Зауважимо, що нардеп намагається не забувати про своїх бізнес-партнерів і всіляко наголошує на допомозі деяких із них через свій благодійний фонд "Надія". Так, серед компаній-партнерів фонду та тих, хто здійснює передачу на передову гуманітарну допомогу фігурує бренд "Пожмашина".

Йдеться швидше за все про виробника спеціальної техніки для гасіння пожеж у рідних для нардепа Прилуках. Цікаво, що у 2016 році завод став предметом розслідування Bihus.Info – як виявилося, голова тоді парламентської Радикальної партії України Олег Ляшко відверто лобіював інтереси власника підприємства Олега Авер'янова. При цьому останній, за деякими даними, міг вести активний бізнес з росіянами навіть після окупації Криму, а той же YouControl називає підприємство Олега Авер'янова частиною бізнес-групи Валерія Дубіля "Європа". Тобто участь "Пожмашини" у сімейному фонді політика є, по суті, піаром для власного бізнес-партнера.

Таким чином, можна побачити подвійний характер діяльності народного депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля та його "Благодійного фонду "Надія". На тлі активної медійної кампанії, яка висвітлює масштабну допомогу фонду ЗСУ (постачання РЕБ, медична допомога), виникають скандали, пов'язані з рейдерством та незаконними забудовами.