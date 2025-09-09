Борец с пророссийским бизнесом в Украине или лицемер – кто такой владелец ТМ Domino Антон Шухнин

В августе информационное пространство Украины пополнилось новостями об еще одном бизнесмене, оказавшемся втянутым сразу в несколько бизнес-конфликтов. Сам он, правда, объяснял это борьбой с российским бизнесом на территории Украины, от которой даже пострадал, но так ли все однозначно с владельцем ТМ Domino и сети одноименных магазинов брендовой одежды Антоном Шухниным.

Антон Шухнин (фото из открытых источников)

"Комментарии" решили разобраться в том, что происходит вокруг сети и ТМ Domino, и кто же прав в сложившейся ситуации.

Покушение – месть за разоблачение схем отмывания российских денег, или банальный спор за 18 тысяч долларов

Начиная с 12 августа в информационном пространстве посредством постов в сети Telegram и статей на различных сайтах появилось фактически обвинение киевского бизнесмена Вячеслава Белименко в отмывании российских денег в Украине. Так, представили один бизнес-конфликт, начавшийся в ноябре 2024 года, статьи на некоторых сайтах.

Как утверждалось, например, в ноябре 2024 года владелец сети Domino Антон Шухнин договорился взять в аренду помещение в Киеве. В качестве гарантийного взноса он внес некую сумму, однако помещение не получил, деньги ему не вернули, а сама компания "Алла плюс" сменила владельцев. Проще говоря, случился элементарный "кидок".

Однако, в публикации утверждалось, что компания "Алла плюс" была подконтрольна столичному бизнесмену Вячеславу Белименко, который, якобы, является гражданином РФ, ведет бизнес в РФ, но скупает недвижимость в Киеве. В интернете "кидок" с помещением от "Алла плюс" подавался как борьба Антона Шухнина с Вячеславом Белименко и его партнерами, ведущими бизнес в России, поставляющими туда люксовые авто, отмывающими деньги в Испании и скупающими недвижимость в Киеве. Эта история могла плачевно закончиться для Антона Шухнина, когда 23 мая он подвергся нападению и избиению со стороны неизвестных.

Во всяком случае, такова версия самого Антона Шухнина. Но что известно о деле официально?

Так, 12 февраля 2025 года было открыто уголовное производство №12025100100000626, в котором говорится о мошенничестве на сумму 18 тысяч долларов вокруг помещения в 570 квадратных метров, принадлежащих тому самому ООО "Алла плюс" (сфера деятельности – недвижимость, уставной фонд – 39,3 млн грн.). Как утверждает следствие, 21 ноября представитель компании получил в качестве гарантийного платежа 18 тысяч долларов и обязался сдать помещение в аренду до 1 декабря, что не было сделано, а деньги не возвращены. Правоохранители квалифицировали это как мошенничество и открыли дело, по которому пока не удалось пока ничего сделать: даже в аресте помещения Шевченковский райсуд отказал.

Заметим, что через месяц после открытия уголовного производства, 7 марта, в ООО "Алла плюс" сменились владельцы – вместо Нины Белименко, Ольги Шевченко и Елизаветы Ткаченко собственником стала Наталья Ярошенко. То есть вероятно "Алла плюс" действительно как минимум частично контролировалась Вячеславом Белименко, если Нина Николаевна Белименко приходится ему матерью, как было написано на одном из сайтов в начале августа.

В то же время каких-либо официальных данных о причастности Вячеслава Белименко к избиению Антона Шухнина или отмыванию российских денег нет, во всяком случае, пока. Сам бизнесмен же стал обращаться к сайтам с требованием опровержения размещенной ими информации.

Любопытно, что в в качестве иллюстрации была использована фотография владелицы компании, занимающейся недвижимостью, The Yard Яны Рудьковской. Заметим, что в посте одного из Telegram-каналов и публикациях на отдельнвх сайтах ее фамилия или компания даже не упоминаются, но фотография стоит.

Сама предпринимательница решила, что таким образом Антон Шухнин ее также обвиняет в покушении на себя 23 мая и обвинила его в организации грязной информационной кампании против нее и ее компании. Первопричиной она назвала тот самый бизнес-конфликт вокруг аренды помещения.

"Мы искренне сочувствуем его травме, но обвинения в наш адрес являются откровенной клеветой. Мы не имеем никакого отношения к этому событию и готовы отстаивать свою репутацию и имя компании в суде", — заявила Яна Рудковская.

Дело Антона Шухнина — другая сторона

Между тем, ситуация с "кидком" выглядит на редкость странно, ведь речь идет о прямо скажем, не самой крупной сумме в 18 тысяч долларов.

Так, по данным "Комментарии" пост или статья в СМИ и крупнейших Telegram-каналах стоит от нескольких сотен до 2-3 тысяч долларов и судя по активности того же Антона Шухнина в информационном пространстве, он потратил на собственный пиар не меньшую сумму. И это мы не говорим о благотворительности, которой бизнесмен реально занимается, но не забывает и пиариться на этом. Например, на покупке внедорожника для ГУР МО Украины или помощи семьям ВПЛ к 1 сентября.

На некоторых ресурсах приводится прямая речь Антона Шухнина, немного проливающая свет на интерес предпринимателя, который явно нематериальный, и не состоит в желании получить 18 тысяч долларов. Впрочем, самого владельца сети Domino это явно не красит.

"Обвинения о том, что у меня якобы есть бизнес в России, которые звучат от россиянина, выглядят абсурдно. На воре шапка горит. Как пишут СМИ, Белименко – руководство России, поэтому и решил публиковать обо мне фейки о связях в России. У меня нет ни одного бизнеса в России и не может быть из-за преступной агрессии", — приводил один из Телеграм-каналов слова Антона Шухнина в публикации за 12 августа.

Почему дата появления этого поста так важна? За сутки до публикации, 11 августа, на Telegram-канале "Absolution Leaks" появился пост, в котором самого Антона Шухнина обвиняли в ведении бизнеса в России.

Так, по данным российских баз данных с 11 декабря 2014 по 3 июля 2018 годов в селе Укромное Симферопольского района временно оккупированного Крыма работало ООО "Домино групп", совладельцами которого были Антон Сергеевич Шухнин (50,28%) и Александр Анатольевич Шавкун (49,72%). При этом ФИО владельца 50,28% ООО полностью совпадает с аналогичными данными владельца украинской сети, и судя по данным другой российской базы, владельцы не являются гражданами РФ, что может говорить именно о владельце украинского бренда.

Впрочем, с 2018 года крымское ООО "Домино групп" находится в стадии ликвидации, и заявленная ею деятельность – строительные работы, как-то не вяжутся с профилем торговли брендовой одеждой, чем занимается Антон Шухнин.

Но куда интереснее российский интернет магазин DOMINO PRINCIPLE, занимающийся, как и украинская сеть Domino, торговлей брендовой одеждой. В глаза бросается внешнее сходство российского и украинского Интернет-магазинов, которое правда, не является каким-то доказательством.

Так, собственником товарного знака и стороной договора оферты Интернет-магазина DOMINO PRINCIPLE выступает индивидуальный предприниматель (ИП) Кристина Бутыльченко из Краснодарского края.

По российским базам данных она открыла ИП лишь в июле 2022 года, тогда как на сайте самого DOMINO PRINCIPLE история бренда отсчитывается с 2017 года. То есть в каком качестве DOMINO PRINCIPLE работал 5 лет до того – непонятно.

Также есть еще ялтинский магазин одежды Domino Eight по набережной имени Ленина, 21. Поразительно, но на своей странице в соцсети Facebook, которая работала до апреля 2017 года, они указывали местом регистрации Ялту как часть Украины, а в качестве сайта адрес, который ныне не функционирует.

Вместе с тем, согласно данным информационно-аналитического портала YouControl, Антону Шухнину принадлежат две компании, с названиями похожими на сайт, указанный Domino Eight – ООО "Домино групп" в Донецке, ныне ликвидированное (сфера деятельности – посредничество в торговле текстилем, уставной фонд – 5000 гривен) и ООО "Домино УА" (сфера деятельности – производство обуви, уставной фонд – 20 000 гривен).

Но еще интереснее другое, 10% ООО "Домино УА" также владеет некий Георгий Олегович Устинов. Человек с такими же ФИО является ликвидатором российского ООО "Домино групп", в котором 50,28% принадлежат человеку с ФИО, идентичному владельцу украинского ТМ "Domino". Иначе говоря, ликвидатор крымского предприятия Антона Шухнина может выступать его бизнес-партнером по фирме, зарегистрированной в Украине с "патриотическим" названием. Также не исключено, что Георгий Олегович Устинов является гражданином РФ, то есть Антон Шухнин может иметь в партнерах гражданина страны-агрессора.

Любопытно, что судя по данным YouControl, Георгий Устинов ранее проживал в Донецкой области, где собственно до 2014 года жил и вел бизнес сам Антон Шухнин, то есть они могли быть знакомы еще с тех времен.

Наконец, стоит добавить, что хотя на Facebook ялтинский магазин одежды Domino Eight не обновляет данные с апреля 2017 года, в сети Instagram магазин с 21 августа ищет консультанта стилиста, то есть можно сделать вывод, что активно работает.

При этом по некоторым данным Антон Шухнин также ведет свой бизнес в Казахстане через ТОО "Domino Butik" (БИН 220640020487), зарегистрированное в Алматы в июне 2022, директор — Шухнин Антон, профиль — розничная торговля одеждой.

Как писали "Комментарии", откровенные связи с Россией не мешают некоторым украинским компаниям "покупать" дроны для ВСУ, а точнее – выводить деньги из страны под видом этих покупок.