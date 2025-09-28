Благотворительность мецената или прикрытие для земельных афер – фонд «Надія» Валерия Дубиля



















В украинском информационном пространстве появление позитивной информации не всегда говорит о хорошей репутации человека, напротив, как подмечали "Комментарии", это может быть попыткой нивелировать негативную информацию. Еще одним примером может стать народный депутат Украины от "Батькивщины" Валерий Дубиль и его благотворительная организация "Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія".

Благотворительность или прикрытие для земельных афер. Что стоит за фондом «Надія» Валерия Дубиля

В информационном пространстве синхронно появились статьи о благотворительной деятельности фонда и главы его наблюдательного совета Валерия Дубиля по доставке ВСУ средств радиоэлектронной борьбы, средств связи и их питания. Однако оборотной стороной этой благотворительности может быть использование фонда "Надія" в сомнительных операциях.

"Комментарии" разбирались в светлых и темных сторонах благотворительности Валерия Дубиля и его благотворительного фонда.

Фонд "Надія" Валерия Дубиля и его семьи – 26 лет добра

Благотворительная организация "Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" был учрежден в 1998-м году. По последней отчетности за время войны фонд передал более 520 зарядных станций и 300 комплексов РЭБ, свыше 290 старлинков, проведены более 300 поездок на передовую. Также помощь от фонда получили 1000 медицинских учреждений.

Как соучредители фонда упомянуты Марина, Илья и Иван Дубили – дети народного депутата, а в качестве волонтера упомянут последний его сын – Евгений. Сам политик в публикациях СМИ о гуманитарной помощи фигурирует в роли председателя наблюдательного совета, хотя в списке соучредителей его нет.

Кроме помощи Силам обороны Украины Фонд помогает и больницам. Так помощь получил Национальный центр радиационной медицины, а еще раньше – больницы Харьковщины.

Словом, Фонду политика есть что рассказать о себе, и работа волонтеров "Надії" в числе которых его дети, действительно приносит благо.

Скандал с рейдерством земли

Пока 20 сентября 2024 года одни СМИ сообщали о 150 гуманитарных миссиях нардепа и его фонда на передовую, другие активно распространяли расследование команды Bihus.Info о незаконной застройке земли, принадлежащей государству, фондом "Надія" политика.

Как утверждали расследователи, на земельном участке площадью в 54 "сотки" якобы незаконно возведены некие здания. По данным журналистов, в 2022-м году участок был передан в пользование фонду нардепа, правда ни о каких сооружениях на них речи не было. Но, что самое интересное, как утверждают в Bihus.Info, застройка началась еще в 2017-м году, вероятно, с прицелом легализовать незаконное строительство позже. И вся эта ситуация стала предметом судебного разбирательства.

Фото участка. Bihus.Info

Действительно, с февраля 2024 года Хозяйственный суд Черниговской области рассматривает иск Прилуцкой окружной прокуратуры к ГП "Леса Украины", в котором требует от последнего снести незаконное сооружение площадью 129 квадратных метров на том самом участке площадью 54 "сотки".

За прошедшие с момента подачи иска 19 месяцев выяснились следующие детали. Итак, те самые 0,54 га оказываются частью земельного участка с кадастровым номером 7424182200:04:000:0263. Сам участок с этим номером имеет площадь в 11,06 га и расположен в лесной зоне, на берегу пруда, то есть представляет из себя прекрасное место для, скажем, загородного домика. При этом, как следует из материалов суда, сами эти 11 га никому не принадлежат, но находятся в постоянном пользовании ГП "Леса Украины" и расположены на территории Сухополовянской сельской общины Прилуцкого района Черниговщины.

Фото участка

Еще в 2021-м году Прилуцкий районный отдел Национальной полиции Украины открыл уголовное производство № 42021272210000077 по статье 197-1 УК Украины "Самовольное занятие земельного участка". А в ходе осмотра участка в 2023-м году выяснилось, что деревянным забором ограждены те самые 0,54 га, а на них построены:

- двухэтажное деревянное здание из оцилиндрованного деревянного бруса, общей площадью в основании 62,27 м2, на земельном участке площадью 0,0129 га под зданием;

- а также три временных сооружения.

Всего размер самовольно занятой прибрежной защитной полосы, на которой находится дом, и временные сооружения составляет 0,1851 га, при огражденной забором площади участка в 5445 квадратных метров. Как подчеркивается в суде, в Прилуцкой райгосадминистрации и Сухополовянской сельской общине Прилуцкого района заявили, что разрешений на строительство у них никто не просил, то есть все сооружения незаконны.

Заметим, что в судебных документах Благотворительная организация "Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" Валерия Дубиля, звучит лишь в начальной части некоторых решений как "третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований по предмету спора, на стороне ответчика", то есть ГП "Леса Украины". Получается, что у суда как бы нет претензий к благотворителям.

Между тем, как утверждали в Bihus.Info, еще в сентябре 2021 года фонд нардепа попросил выделить ему в долгосрочное пользование на 49 лет 4,4 га в лесу. Финальное письмо с просьбой передать лес в пользование со всеми собранными согласованиями "Надія" отправил в Черниговскую ОГА 10 февраля 2022 года. Спустя 7 месяцев, 13 сентября, ОГА своим распоряжением фактически обязала "Леса Украины" передать землю "Надії" сроком на 5 лет. Но официально договор между фондом и филиалом госпредприятия был заключен только в марте 2024 года. То есть, уже после заявления прокуратуры и решения суда о незаконном строительстве.

Действительно, в определении суда от 2 апреля 2024 года данная сиутация подробно описывается и по мнению ГП "Леса Украины" служит основанием для привлечения к делу Благотворительная организация "Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія". Вероятно, это помогло, во всяком случае уже 13 июня 2024 года Хозяйственный суд Черниговской области отказывает Прилуцкой прокуратуре в ее иске по сносу построек на территории земельного участка.

Впрочем, в прокуратуре все-таки не сдались и подали апелляцию в Северный апелляционный хозяйственный суд, который в ноябре оставил решение прежнего суда в силе. Наконец, дело о самозахвате земли и строительстве на нем сооружений дошло до Верховного суда Украины, однако и он в марте 2025 года приостановил рассмотрение дела. Тем самым застройка участка хотя бы временно, но стала законной.

Фонд как средство спасти сыновей от мобилизации, а мобилизация директора – от уголовного дела

Любопытно, что благотворительный фонд стал для Валерия Дубиля не только способом поднять репутацию и получить землю на берегу пруда в лесу, но и попыткой "прославить" своих сыновей. Как уже сообщалось выше, на сайте "Надії" все три сына политика и его дочь указаны как волонтеры фонда, но на групповом фото работников фонда можно найти только дочь Валерия Дубиля – Марину.

Дочь Валерия Дубиля – Марина

Как утверждает все тот же Bihus.Info за несколько дней до вторжения россии дети политика выехали заграницу и судя по социальной сети невесты старшего из сыновей – Ивана, находятся в Европе посещая тамошние страны.

"Интересный факт из биографии Ивана – когда-то он приносил присягу настоящего богуновца на верность народу Украины. Его младший брат Илья тогда очень верил в военное будущее брата", – сказано в расследовании.

Также заметим, что по данным аналитического сервиса YouControl, исполняющей обязанности президента фонда является Вита Присяжнюк, на время пока президент Сергей Тепляков служит в ВСУ. Заметим, что судя по электронной декларации президента фонда (как депутата Черниговского райсовета), мобилизовался в ряды Сил обороны Украины он в 2023-м году, как раз тогда, когда Прилуцкий районный отдел Нацполиции активизировал расследование уголовного производства № 42021272210000077 о самозахвате земли. Впрочем, это может быть и совпадением. Заметим, что на новом месте службы Сергей Тепляков отвечает за закупки.

Почему к Валерию Дубилю пристальное внимание

Надо сказать, что жизненный путь Валерия Дубиля до политики, прежде всего, бизнес-карьера, полны темных пятен. К примеру, в официальной биографии с 1992 по 2002 годы заявляется, что он трудился фельдшером в Центральной больницы родного города Прилуки Черниговской области. В то же время с 1995-го он уже был частным предпринимателем, а в 2000-м — президент БФ "Европа" и одноименного футбольного клуба. Такое явное несоответствие в биографии некоторыми объясняется тем, что на самом деле все 1990-е Валерий Дубиль мог быть членом местной ОПГ "Европа", получившей название от дискотеки в местном Дворце культуры.

По данным аналитического сервиса YouControl нардеп является собственником бизнес-группы "Европа", объединяющей все бизнес-активы политика и его партнеров – депутатов Черниговского облсовета. Активы включают в себя различную недвижимость, 2 рынка в родных Прилуках, а также долю в крупном столичном Троещинском рынке в Киеве. Последний, кстати, в свое время плотно опекался известным криминальным авторитетом Валерием Прыщиком по кличке "Прыщ", до его убийства в 2003-м году. И, вероятно, так совпало, что, судя по официальной биографии будущего нардепа от "Батькивщины", он уволился из больницы и переехал в Киев как раз в 2002-м году.

Заметим, что нардеп старается не забывать о своих бизнес-партнерах и всячески подчеркивает помощь некоторых из них через свой благотворительный фонд "Надія". Так, среди компаний-партнеров фонда и тех, кто осуществляет передачу на передовую гуманитарной помощи фигурирует бренд "Пожмашина".

Речь скорее всего идет о производителе специальной техники для тушения пожаров в родных для нардепа Прилуках. Любопытно, что в 2016-м году завод стал предметом расследования Bihus.Info – как оказалось, глава тогда парламентской Радикальной партии Украины Олег Ляшко откровенно лоббировал интересы владельца предприятия Олега Аверьянова. При этом последний, по некоторым данным, мог вести активный бизнес с россиянами даже после оккупации Крыма, а все тот же YouControl называет предприятие Олега Аверьянова частью бизнес-группы Валерия Дубиля "Европа". То есть участие "Пожмашины" в семейном фонде политика является по сути пиаром для собственного бизнес-партнера.

Таким образом можна увидеть двойной характер деятельности народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля и его "Благотворительного фонда "Надия". На фоне активной медийной кампании, освещающей масштабную помощь фонда ВСУ (поставка РЭБ, медицинская помощь), возникают скандалы, связанные с рейдерством и незаконными застройками.