Бідний адвокат і дружина з великими бізнес-зв'язками – кандидат на міністерський портфель Денис Маслов

З листопада 2025 року в Україні відсутня міністр юстиції, оскільки Герман Галущенко, який обіймав цю посаду, виявився одним із фігурантів "Міндічгейту" і залишив свою посаду, хоча і не змінив керівне крісло на тюремну камеру . Лише у січні в Офісі президента України назвали прізвище того, хто міг би очолити Мін'юст на постійній основі, а не у статусі "в.о. о." - ним може стати екс-адвокат , земляк президента та народний депутат України Денис Маслов.

Фото: коллаж comments.ua

Але судячи з біографії політика, до нього можуть і вже виникали питання щодо сумнівних зв'язків із російським бізнесом, який був, а подекуди продовжує залишатися бізнес-партнерами сім'ї нардепа.

Адвокат Маслов із Кривого Рогу

Офіційна біографія нардепа, розміщена на сайті партії "Слуга народу", досить скромна і коротка:

- народився 1 серпня 1983 року у Кривому Розі, здобув юридичну та економічну освіту у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара;

- як юрист має 17-річний досвід, у тому числі адвокат з кримінального та господарського права, 2-річний (2016-2018 роки) досвід роботи суддею Дніпровського районного суду міста Кам'янське, звільнився за власним бажанням;

- з 2013 по 2016 рік був арбітражним керуючим, до 2020 року був керівником та співзасновником низки юридичних компаній, член регіональної ради з реформ у сфері юстиції та ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників.

У політичній діяльності Денис Маслов вперше засвітився навесні 2019 року в ролі довіреної особи тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського у окружному виборчому окрузі №26 у місті Дніпро. Вже влітку за №138 він увійшов до передвиборчого списку партії "Слуга народу", проте за результатами виборів до парламенту тоді потрапили володарі до 124 місць включно. Тим не менш, 11 червня 2020-го Денис Маслов став народним депутатом України, замінивши міністра культури Олександра Ткаченка, який пішов на посаду.

У парламенті 17-річний юридичний досвід Дениса Маслова вирішили використати, що називається, на повну, і він очолив Комітет Верховної Ради з питань правової політики, ставши також членом різних тимчасових спеціальних Комісій ВР.

У корупції не помічено, живе скромно – матеріальне становище Дениса Маслова

За даними своїх декларацій, які Денис Маслов подавав як суддя ще до того, як став народним депутатом, живе він більш ніж скромно та фактично залежить від дружини – Ганни Маслової.

Так, згідно здекларацією за 2018 рік, Денис Маслов проживав у квартирі площею 68 квадратів, яка йому не належала, а його майбутня дружина, тоді ще Ганна Калюта, володіла:

- 50% нежитлового приміщення площею 193 квадратні метри;

- квартирою 119 квадратів;

- будинком у 53 квадрати ціною 739 тисяч гривень (близько 30 тисяч доларів) та домоволодінням у 49 квадратів ціною 1,666 тисяч гривень (66,5 тисяч доларів);

- паркувальним місцем та 523 квадратами землі загальною вартістю 253 тисячі гривень (близько 10 тисяч доларів).

Пересувався Денис Маслов на MITSUBISHI, причому чужій, що належить Людмилі Валентинівні Масловій, ймовірно, його родичі, Ганна Калюта ж їздила на MERCEDES-BENZ.

Після виходу із суддів Денис Маслов володів 50% у ТОВ "Ювін трейд" та 95% в адвокатському об'єднанні "Лоуатек". Щоправда, прибуток від них у тому році юрист зареєстрував лише 32 091 гривню від ТОВ "Ювін трейд". Більше того, ще 30 тисяч гривень майбутній політик позичив у власного "Лоуатек".

Для порівняння, як ФОП Ганна Калюта заробила 244 690 гривень та ще 4300 соціальної допомоги на народження дитини. Навіть з урахуванням отриманої зарплати судді у 112 тисяч за 2018 рік, Денис Маслов значно поступався дружині в матеріальному плані.

Така сама ситуація склалася і з грошима – на 10 500 доларів, 3900 євро та 6900 гривень Анни Калюти, Денис Маслов міг відповісти 10 тисячами доларів та 1400 гривнями.

В останній на даний момент декларації – за 2024 рік, ситуація не сказати, щоб сильно змінилася. Сам нардеп, як і раніше, проживає в квартирі, що не належить йому, правда при цьому орендує ще одну квартиру, а ось його дружина Ганна Маслова продала земельну ділянку площею в 523 квадрати, купивши натомість менше – на 322 метри, придбала ще одне парко-місце і орендує 2 квартири в Ужгороді, а також.

У плані автотранспорту, офіційно Денис Маслов не користується автомобілем зовсім, а ось його дружина додала LEXUS до вже наявного MERCEDES-BENZ.

У плані бізнесу, як і належить народному обранцю, Денис Маслов відмовився від своїх часток у компаніях, а ось Ганні Масловій належать 20% у ТОВ "Солар пауер Юкрейн" номінальною вартістю 800 тисяч гривень. Втім, якихось доходів від цієї компанії дружина нардепа так і не вказала.

Як і раніше, саме дружина політика заробляє в сім'ї більше, хоча тепер цей розрив не такий великий, як раніше – 330 тисяч гривень доходу від бізнесу, майже 285 тисяч гривень страховки, 524 тисячі гривень від продажу тих самих 523 квадратів землі та 280 тисяч гривень, отриманих у подарунок. До речі цей подарунок дуже скромний, адже 2023-го Ганна Маслова отримала у подарунок 600 тисяч гривень, 2022-го року 1,8 млн грн., а 2021-го 5 млн 553 тисячі гривень. Втім, нічого дивного в цьому немає, адже дарувальником виступає Борис Калюта, тобто Дениса Маслова.

Водночас за рахунок щедрої зарплати нардепа Денис Маслов уже не виглядає "бідним родичем" — у 2024 році його дохід склав 752 783 гривні, отримані у вигляді заробітної плати.

Взагалі, грошові активи подружжя порівняно з 2018-м роком помітно зросли, тож нардеп має 24 000 доларів, 1648 євро, 1300 польських злотих та близько 80 тисяч гривень, а Ганна Маслова – 136 тисяч доларів, 10 050 євро. Хоча політик та його дружина не вказують точне походження коштів, можна припустити, що отримані вони за рахунок бізнесу, яким Денис Маслов займався з 2918 по 2020 рік, а Ганна Маслова продовжує займатися й досі.

І тут саме час подивитися на власне бізнес нардепа під час його перебування юристом, та його дружини.

Бізнес із РФ тестя нардепа

Хоча інформацію про кандидатуру Дениса Маслова у крісло голови Мін'юсту було підтверджено в Офісі президента України у січні 2026-го, вперше про нього заговорили як про наступника Германа Галущенка ще наприкінці 2025-го і тоді ж ЗМІ виявили про родину політика непривабливий факт.

Так, " Слідство інфо " з'ясувало , що тесть політика Борис Калюта не просто дарує гроші дочці-дружині Дениса Маслова (близько 9 млн грн. з 20202 року), а й нібито веде спільний бізнес із громадянами країни-окупанта.

Так, у ТОВ "Дніпро-Білогір'я" (сфера діяльності – вирощування зернових культур, статутний фонд – 63 000 гривень) належить тестю нардепа 26%. А рештою 74% володіє громадянка РФ Людмила Васькіна. Щоправда, вона є, швидше за все, лише підставною фігурою, оскільки фірма входить до складу російської корпоративної групи "Агро-Білогір'я", яка за даними інформаційно-аналітичного сервісу YouControl належить депутату Білгородської обласної Думи РФ Володимиру Зотову.

Сама ж Людмила Васькіна, як з'ясували "Коментарі", 2019-го року керувала "Новоборисівським хлібоприймальним підприємством" та була головою ліквідаційної комісії "Хотмиського хлібоприймального підприємства". Обидві компанії входять до структури "Агро-Білогір'я", іншими словами, Людмила Васькіна є найманим менеджером у бізнесі Володимира Зотова.

У коментарі " Слідство інфо " нардеп заявив, що його тесть започаткував цю компанію не менше 15 років тому, а законних способів вийти зі складу засновників під час війни немає. До того ж, за його словами, господарські відносини та платежі на користь Росії чи громадян Росії із 2014 року компанія не здійснювала.

Але як би там не було, ТОВ "Дніпро-Білогір'я" фігурує у кримінальному провадженні №220220400000000331 за статтею 110 КК України "Зазіхання на територіальну цілісність України". І за версією слідства ТОВ є українським проектом депутата фракції "Єдина росія" Володимира Зотова, пов'язаним із використанням орендованих та власних земель у Херсонській області (понад 1 тис. гектарів) для вирощування аграрної продукції та подальшого постачання на експорт у російську федерацію. Отриманий від цього прибуток спрямовується на фінансування та організацію гуманітарної допомоги російським військовим в Україні, що підтверджується висловлюваннями Володимира Зотова в соціальних мережах.

Втім, рішення щодо даного кримінального провадження немає і останній судовий документ у відкритому доступі щодо нього датується липнем 2024 року і стосується арешту активів компанії на 180 млн грн. влітку 2023-го.

Брав приклад із дружини — приймав подарунки від родички, яка веде бізнес із громадянином РФ

За даними YouControl у власності майбутнього політика раніше було ТОВ "Лоуатек" (сфера діяльності – діяльність у сфері права, статутний фонд – 50 000 гривень). Зараз 50% компанії належить Людмилі Масловій, судячи з прізвища — близької родички нардепа, на користь чого говорять не тільки прізвище, а й:

- саме Людмила Маслова вказана у деклараціях політика власницею тієї самої квартири площею 68 квадратних метрів, право користуватися якою він регулярно вказує у документах;

- саме Людмила Маслова вказана як людина, яка у 2020-му роціподарувала Денису Маслову 282 746 гривень, а у 2021-му році272 282 гривень .

Судячи з таких подарунків та проживання у квартирі, Людмила Маслова може бути матір'ю політика. Втім, у факті подарунків, проживання в квартирі або навіть володінні нею 50% компанії, яка раніше належала Денису Маслову, немає нічого поганого.

Питання в тому — хто володіє 50% ТОВ "Лоуатек", що залишилися. Так, за даними сервісу O pen D ata B ot з 9 жовтня 2021 року їх власником та партнером Людмили Масловою став якийсь Відіартхі Панкадж, зареєстрований у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, але громадянин Російської Федерації.

Як вдалося з'ясувати "Коментарі", чоловік із такими даними значиться у російських реєстрах як нині закритий приватний підприємець, засновник 6 вже закритих підприємств та одного ще чинного. Останнім є ТОВ "Зомода Рус", що займається оптовою торгівлею одягом та взуттям, зареєстроване у Москві зі статутним фондом 10 000 рублів або 5000 гривень.

Що може бути спільного у можливої матері ймовірного міністра юстиції України та громадянина РФ Відіартхі Панкаджа – незрозуміло. Більше того, як виявилося, чоловік є співзасновником чи директором ще низки компаній, серед яких одна має пряме відношення до політика.

Йдеться про частку в 50% ТОВ "Авін Трейд" (сфера діяльності – оптова торгівля аграрною продукцією, статутний фонд – 1000 гривень), тією самою в якій 50% володів у 2018 році Денис Маслов. Тепер його частку переписано на Людмилу Маслову, яка є бізнес-партнером громадянина РФ Відіартхі Панкаджа у другій компанії.

При цьому зауважимо, що, на відміну від ТОВ "Дніпро-Білогір'я", факт бізнес-партнерства Людмили Маслової з громадянином Росії Відіартхі Панкаджей, інтересу у правоохоронців не викликав. В умовах майбутнього можливого призначення Дениса Маслова міністром юстиції та отримання ним у Людмили Маслової грошових подарунків це здається дивним.

Як повідомляли "Коментарі" , міністерство юстиції в Україні стало місцем, куди професіонали йти не надто хочуть, оскільки потрібна лояльність до Офісу президента. З цього погляду сумнівні зв'язки рідні Дениса Маслова можуть виявитися навіть на користь його кандидатури. Водночас, за даними наших джерел, Денис Маслов все-таки відмовився від крісла голови Мін'юсту.