Бедный адвокат и зарабатывающая жена с обширными бизнес-связями – кандидат на министерский портфель Денис Маслов

С ноября 2025 года в Украине отсутствует министр юстиции, поскольку занимавший этот пост прежде Герман Галущенко оказался одним из фигурантов "Миндичгейта" и покинул свой пост, хотя и не сменил руководящее кресло на тюремную камеру. Лишь в январе в Офисе президента Украины назвали фамилию того, кто мог бы возглавить Минюст на постоянной основе, а не в статусе "и. о." — им может стать экс-адвокат, земляк президента и народный депутат Украины Денис Маслов.

Фото: коллаж comments.ua

Но судя по биографии политика, к нему могут и уже возникали вопросы по поводу сомнительных связей с российским бизнесом, который был, а кое-где продолжает оставаться бизнес-партнерами семьи нардепа.

Адвокат Маслов из Кривого Рога

Официальная биография нардепа, размещенная на сайте партии "Слуга народа" достаточно скромная и короткая:

- родился 1 августа 1983 в Кривом Роге, получил юридическое и экономическое образование в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара;

- как юрист имеет 17-летний опыт, в том числе адвокат по уголовному и хозяйственному праву, 2-летний (2016-2018 годы) опыт работы судьей Днепровского районного суда города Каменское, уволился по собственному желанию;

- с 2013 по 2016 год был арбитражным управляющим, до 2020 года являлся руководителем и соучредителем ряда юридических компаний, член регионального совета по реформам в сфере юстиции и совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов.

В политической деятельности Денис Маслов впервые засветился весной 2019 года в роли доверенного лица тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского по окружному избирательному округу №26 в городе Днепр. Уже летом под №138 он вошел в предвыборный список партии "Слуга народа", однако по результатам выборов в парламент тогда попали обладатели до 124 места включительно. Тем не менее, 11 июня 2020-го Денис Маслов стал народным депутатом Украины, заменив ушедшего на пост министра культуры Александра Ткаченко.

В парламенте 17-летний юридический опыт Дениса Маслова решили использовать, что называется, по полной, и он возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, став также членом разных временных специальных Комиссий ВР.

В коррупции не замечен, живет скромно – материальное положение Дениса Маслова

Согласно данным своих деклараций, которые Денис Маслов подавал как судья еще до того, как стал народным депутатом, живет он более чем скромно и фактически зависит от супруги – Анны Масловой.

Так, согласно декларации за 2018-й год, Денис Маслов проживал в квартире площадью 68 квадратов, которая ему не принадлежала, а его будущая супруга, тогда еще Анна Калюта, владела:

- 50% нежилого помещения площадью в 193 квадратных метра;

- квартирой в 119 квадратов;

- домом в 53 квадрата ценой 739 тысяч гривен (около 30 тысяч долларов) и домовладением в 49 квадратов ценой в 1,666 тысяч гривен (66,5 тысяч долларов);

- парковочным местом и 523 квадратами земли общей стоимостью 253 тысячи гривен (около 10 тысяч долларов).

Передвигался Денис Маслов на MITSUBISHI, причем чужой, принадлежащей Людмиле Валентиновне Масловой, вероятно его родственнице, Анна Калюта же ездила на MERCEDES-BENZ.

После ухода из судей Денис Маслов владел 50% в ООО "Ювин трейд" и 95% в адвокатском объединении "Лоуатек". Правда доход от них в том году юрист зарегистрировал лишь 32 091 гривну от ООО "Ювин трейд". Более того, еще 30 тысяч гривен будущий политик взял в долг у собственного "Лоуатек".

Для сравнения, как ФОП Анна Калюта заработала 244 690 гривен и еще 4300 социальной помощи на рождение ребенка. Даже с учетом полученной зарплаты судьи в 112 тысяч за 2018-й год, Денис Маслов значительно уступал супруге в материальном плане.

Такая же ситуация сложилась и с деньгами – на 10 500 долларов, 3900 евро и 6900 гривен Анны Калюты, Денис Маслов мог ответить 10 тысячами долларов и 1400 гривнами.

В последней на данный момент декларации – за 2024-й год, ситуация не сказать, чтобы сильно изменилась. Сам нардеп по-прежнему проживает в не принадлежащей ему квартире, правда при этом арендует еще одну квартиру, а вот его жена Анна Маслова продала земельный участок площадью в 523 квадрата, купив вместо этого поменьше – на 322 метра, приобрела еще одно парко-место и арендует 2 квартиры в Ужгороде, а также строит дом на 280 квадратов.

В плане автотранспорта, то официально Денис Маслов не пользуется автомобилем вовсе, а вот его супруга добавила LEXUS к уже имеющемуся MERCEDES-BENZ.

В плане бизнеса, как и полагается народному избраннику, Денис Маслов отказался от своих долей в компаниях, а вот Анне Масловой принадлежат 20% в ООО "Солар пауэр Юкрейн" номинальной стоимостью в 800 тысяч гривен. Впрочем, каких-либо доходов от этой компании супруга нардепа так и не указала.

Как и прежде, именно жена политика зарабатывает в семье больше, хотя теперь этот разрыв не столь велик как раньше – 330 тысяч гривен дохода от бизнеса, почти 285 тысяч гривен страховки, 524 тысячи гривен от продажи тех самых 523 квадратов земли и 280 тысяч гривен, полученных в подарок. Кстати этот подарок весьма скромный, ведь в 2023-м Анна Маслова получила в подарок 600 тысяч гривен, в 2022-м году 1,8 млн грн., а в 2021-м и вовсе 5 млн 553 тысячи гривен. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь дарителем выступает Борис Калюта, то есть Дениса Маслова.

Вместе с тем за счет щедрой зарплаты нардепа Денис Маслов уже не выглядит "бедным родственником" — в 2024-м году его доход составил 752 783 гривны, полученных в виде заработной платы.

Вообще, денежные активы супружеской четы в сравнении с 2018-м годом заметно выросли, так нардеп имеет 24 000 долларов, 1648 евро, 1300 польских злотых и около 80 тысяч гривен, а Анна Маслова – 136 тысяч долларов, 10 000 евро и 125 тысяч гривен. Хотя политик и его жена не указывают точное происхождение средств, можно предположить, что получены они за счет бизнеса, которым Денис Маслов занимался с 2918 по 2020-й, а Анна Маслова продолжает заниматься и поныне.

И тут самое время посмотреть на собственно бизнес нардепа в его бытность юристом, и его жены.

Бизнес с РФ тестя нардепа

Хотя информация о кандидатуре Дениса Маслова в кресло главы Минюста была подтверждена в Офисе президента Украины в январе 2026-го, впервые о нем заговорили как о преемнике Германа Галущенко еще в конце 2025-го и тогда же СМИ выявили о семье политика неприглядный факт.

Так, "Слідство інфо" выяснило, что тесть политика Борис Калюта не просто дарит деньги дочери-супруге Дениса Маслова (около 9 млн грн. с 20202 года), но и якобы ведет совместный бизнес с гражданами страны-оккупанта.

Так, в ООО "Днепр-Белогорье" (сфера деятельности – выращивание зерновых культур, уставной фонд – 63 000 гривен) принадлежит тестю нардепа 26%. А остальными 74% владеет гражданка РФ Людмила Васькина. Правда, она является, скорее всего, лишь подставной фигурой, так как фирма входит в состав российской корпоративной группы "Агро-Белогорье", котора по данным информационно-аналитического сервиса YouControl, принадлежит депутату Белгородской областной Думы РФ Владимиру Зотову.

Сама же Людмила Васькина, как выяснили "Комментарии", в 2019-м году руководила "Новоборисовским хлебоприемным предприятием" и была председателем ликвидационной комиссии "Хотмышского хлебоприемного предприятия". Обе компании входят в структуру "Агро-Белогорье", иными словами, Людмила Васькина является наемным менеджером в бизнесе Владимира Зотова.

В комментарии "Слідство інфо" нардеп заявил, что его тесть основал эту компанию не менее 15 лет назад, а законных способов выйти из состава учредителей во время войны нет. К тому же, по его словам, хозяйственные отношения и платежи в пользу России или граждан России с 2014 года компания не осуществляла.

Но как бы то ни было, ООО "Днепр-Белогорье" фигурирует в уголовном производстве №220220400000000331 по статье 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность Украины". И по версии следствия ООО является украинским проектом депутата фракции "Единая россия" Владимира Зотова, связанным с использованием арендованных и собственных земель в Херсонской области (более 1 тыс. гектаров) для выращивания аграрной продукции и последующей поставки на экспорт в российскую федерацию. Получаемая же от этого прибыль направляется на финансирование и организацию гуманитарной помощи российским военным в Украине, что подтверждается высказываниями Владимира Зотова в социальных сетях.

Впрочем, решения по данному уголовному производству нет и последний судебный документ в открытом доступе по нему датируется июлем 2024 года и касается ареста активов компании на 180 млн грн. летом 2023-го.

Брал пример с жены — принимал подарки от родственницы, ведущей бизнес с гражданином РФ

По данным YouControl в собственности будущего политика ранее было ООО "Лоуатек" (сфера деятельности – деятельность в сфере права, уставной фонд – 50 000 гривен). В настоящий момент 50% компании принадлежит Людмиле Масловой, судя по фамилии – близкой родственнице нардепа, в пользу чего говорят не только фамилия, но и:

- именно Людмила Маслова указана в декларациях политика владелицей той самой квартиры площадью 68 квадратных метров, право пользоваться которой он регулярно указывает в документах;

- именно Людмила Маслова указана как человек, который в 2020-м году подарил Денису Маслову 282 746 гривен, а в 2021-м году 272 282 гривен.

Судя по таким подаркам и проживанию в квартире, Людмила Маслова может быть матерью политика. Впрочем, в факте подарков, проживания в квартире или даже владении ею 50% компании, ранее принадлежавшей Денису Маслову нет ничего зазорного.

Вопрос в том – кто владеет оставшимися 50% ООО "Лоуатек". Так, по данным сервиса OpenDataBot с 9 октября 2021 года их собственником и партнером Людмилы Масловой стал некий Видиартхи Панкадж, зарегистрированный в городе Верхнеднепровск Днепропетровской области, но являющийся гражданином Российской Федерации.

Как удалось выяснить "Комментарии", мужчина с такими данными числится в российских реестрах как ныне закрытый частный предприниматель, учредитель 6 уже закрытых предприятий и одного еще действующего. Последним является ООО "Зомода Рус", занимающееся оптовой торговлей одеждой и обувью, зарегистрированное в Москве с уставным фондом в 10 000 рублей или 5000 гривен.

Что может быть общего у возможной матери вероятного министра юстиции Украины и гражданина РФ Видиартхи Панкаджа – совершенно непонятно. Более того, как оказалось, мужчина является соучредителем или директором еще ряда компаний, среди которых одна имеет прямое отношение к политику.

Речь идет о доле в 50% ООО "Авин Трейд" (сфера деятельности – оптовая торговля аграрной продукцией, уставной фонд – 1000 гривен), той самой в которой 50% владел в 2018-м году Денис Маслов. Теперь его доля переписана на Людмилу Маслову, которая является бизнес-партнером гражданина РФ Видиартхи Панкаджа во второй компании.

При этом заметим, что в отличие от ООО "Днепр-Белогорье" факт бизнес-партнерства Людмилы Масловой с гражданином России Видиартхи Панкаджей, интереса у правоохранителей не вызвал. В условиях будущего возможного назначения Дениса Маслова министром юстиции и получения им у Людмилы Масловой денежных подарков, это кажется странным.

Как сообщали "Комментарии", министерство юстиции в Украине стало местом, куда профессионалы идти не особо хотят, так как требуется лояльность к Офису президента. С этой точки зрения сомнительные связи родни Дениса Маслова могут даже оказаться в пользу его кандидатуры. Вместе с тем, по данным наших источников Денис Маслов все-таки отказался от кресла главы Минюста.