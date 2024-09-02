ВСУ вышли из Новогродовки возле Покровска: в 59-й бригаде сделали заявление

Украинские силы были вынуждены отвести войска из Новогродовки в Покровском районе Донецкой области для сохранения жизни личного состава. Об этом сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в комментарии Радио Свобода.

Выход ВСУ из Новогродовки (фото из открытых источников)

Комментируя скорый захват населенного пункта, Цехоцкий подчеркнул, что это решение было необходимым для сохранения жизней бойцов: "На это должен отвечать Генеральный штаб. Сохранить жизнь. Ну, задержали бы мы на два-три дня это наступление. И похоронили бы, не дай Бог , своих собратьев".

Цехоцкий также отметил, что отвод войск был стратегически выгоден, однако это не означает завершения битвы за этот район: "Географически Новогродовка не находилась в выгодной позиции как крепость и не была полностью готова к обороне на данный момент".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дикий заявил, что через неделю-две враг дойдет до Покровска . По прогнозам ветерана российско-украинской войны и бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, российские оккупационные войска могут достичь окрестностей Покровска уже через неделю-две после тяжелых боев в полях. Это мнение он высказал в эфире Radio NV, подчеркнув, что говорить о стабилизации ситуации в этом направлении пока рано, поскольку продвижение врага продолжается.

Дикий подчеркнул, что нынешние бои под Покровском происходят еще в полях, и расстояние до города от линии фронта составляет около 10 км. Это означает, что город уже находится под прицелом ствольной артиллерии и ракетных систем врага, хотя минометы еще не достигают территории.

