Возвращаемся к работе без стресса: как правильно выйти из отпуска

Как ни крути, но сезон отпусков уже скоро подойдет к концу. Поэтому было бы очень плохо, если бы вы не получили несколько советов, которые помогут разумно и грамотно вернуться к работе. Узнайте, что же нужно сделать, чтобы выход из отпуска не превратился в настоящий стресс.

Отпуск (фото из открытых источников)

Чаще всего сотрудники чувствуют существенную усталость после того, как выходят на работу. Причем устают уже в первой половине дня, пишет Medikforum. Это совершенно нормально — так организм реагирует на внезапные изменения. Еще вчера вы счастливо отдыхали и, например, расслаблялись на пляже, а сейчас вынуждены сидеть в 18:00 возле компьютера.

Также сотрудники могут сталкиваться с нервозностью, раздражением, болями в желудке, отсутствием аппетита, бессонницей. Это все проявления синдрома отмены. Как смягчить все это?

В первую очередь тщательно и заранее спланируйте то, как будете возвращаться из отпуска. Не должно быть резкого перехода с отдыха в рабочий режим. Лучше вернуться на пару дней раньше, за день до выхода на работу прочитать информацию в общих чатах, просмотреть электронную почту, медленно погрузиться в информацию, которая связана с рабочим процессом.

Причем сделать это лучше постепенно, без наскока. Параллельно с рабочими вопросами вы можете разбирать чемодан, наводить уборку, смотреть любимые фильмы или шоу. Постарайтесь делать все в режиме покоя и гармонии, иначе снова столкнетесь со стрессом. Не забудьте о встречах с друзьями, коллегами, семьей. Все это в течение двух дней к работе должно быть в вашей жизни.

Следуйте и других советов: вернитесь в прежний режим дня. Во время ложитесь спать, вставайте по будильнику. Обязательно приведите в норму свое питание. Остерегайтесь жирных, острых блюд, жареного, консервов. Легкая диета позволит организму быстрее восстановиться.

Напомним, в этом году большинство опрошенных украинцев ответило, что предпочитают провести свой отпуск дома, нежели отправиться куда-то на курорт.

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