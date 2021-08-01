Возвращаемся к работе без стресса: как правильно выйти из отпуска

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Ольга Чародий
Как ни крути, но сезон отпусков уже скоро подойдет к концу.
Поэтому было бы очень плохо, если бы вы не получили несколько советов, которые
помогут разумно и грамотно вернуться к работе. Узнайте, что же нужно сделать,
чтобы выход из отпуска не превратился в настоящий стресс.
Отпуск (фото из открытых источников)
Чаще всего сотрудники чувствуют существенную усталость после
того, как выходят на работу. Причем устают уже в первой половине дня, пишет
Medikforum. Это совершенно нормально — так организм реагирует на внезапные
изменения. Еще вчера вы счастливо отдыхали и, например, расслаблялись на пляже,
а сейчас вынуждены сидеть в 18:00 возле компьютера.
Также сотрудники могут сталкиваться с нервозностью,
раздражением, болями в желудке, отсутствием аппетита, бессонницей. Это все
проявления синдрома отмены. Как смягчить все это?
В первую очередь тщательно и заранее спланируйте то, как
будете возвращаться из отпуска. Не должно быть резкого перехода с отдыха в
рабочий режим. Лучше вернуться на пару дней раньше, за день до выхода на работу
прочитать информацию в общих чатах, просмотреть электронную почту, медленно
погрузиться в информацию, которая связана с рабочим процессом.
Причем сделать это лучше постепенно, без наскока. Параллельно
с рабочими вопросами вы можете разбирать чемодан, наводить уборку, смотреть
любимые фильмы или шоу. Постарайтесь делать все в режиме покоя и гармонии,
иначе снова столкнетесь со стрессом. Не забудьте о встречах с друзьями,
коллегами, семьей. Все это в течение двух дней к работе должно быть в вашей
жизни.
Следуйте и других советов: вернитесь в прежний режим дня. Во время ложитесь спать, вставайте по будильнику. Обязательно приведите в норму свое питание. Остерегайтесь жирных, острых блюд, жареного, консервов. Легкая диета позволит организму быстрее восстановиться.
Напомним, в этом году большинство опрошенных украинцев ответило, что предпочитают провести свой отпуск дома, нежели отправиться куда-то на курорт.
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