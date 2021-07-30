Как украинцы планируют провести свой отпуск

В этом году большинство опрошенных украинцев ответили, что предпочитают провести свой отпуск дома, нежели отправиться куда-то на курорт. Об этом сообщает Research & Branding Group – компания в области исследований рынка и рекламной деятельности.

Где отдыхают украинцы - фото: из открытых источников

По данным проведенного среди населения Украина опроса, выяснилось, как жители страны планируют свои отпуска. Из всех опрошенных, 38% заявили, что весь отпуск пробудут дома. Стоит отметить, что в сравнении с прошлогодним опросом, таких людей стало меньше в полтора раза.

На море планирует поехать 21% респондентов, что в полтора раза больше, нежели в 2020 году. Еще 13% отметили, что хотят провести свой отпуск на даче. По итогам прошлогоднего опроса, был ровно такой же процент таких людей. 6% ответили, что уедут в другой населенный пункт Украины во время своего отпуска. Это, к слову, в шесть раз больше, чем в прошлом году.

На море за границу в отпуск собирается отправиться 5% из всех респондентов. Это примерно столько же, как и в 2020 году. В другие места за границу поедет 3% из всех прошенных. Такой же процент был в 2018 и 2019 годах.

Больший процент тех, кто планирует отдыхать дома — это люди старше 60 лет. Также домашний отдых меньше рассматривают жители областных центров. К слову, в центральных областях наименьший процент тех, кто вообще планирует этим летом свой отпуск.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, сколько украинцы будут отдыхать в августе, а также о том, как правильно провести свой отпуск.

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