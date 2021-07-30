logo
Русский Українська

BTC/USD

39073.64

ETH/USD

2349.81

LTC/USD

136.88

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Как украинцы планируют провести свой отпуск
commentss НОВОСТИ Все новости

Как украинцы планируют провести свой отпуск

Больше всего людей проголосовали за домашний отдых

сегодня, 15:41
Автор:

Мокрик Анастасия

В этом году большинство опрошенных украинцев ответили, что предпочитают провести свой отпуск дома, нежели отправиться куда-то на курорт. Об этом сообщает Research & Branding Group – компания в области исследований рынка и рекламной деятельности. 

Как украинцы планируют провести свой отпуск

Где отдыхают украинцы - фото: из открытых источников

По данным проведенного среди населения Украина опроса, выяснилось, как жители страны планируют свои отпуска. Из всех опрошенных, 38% заявили, что весь отпуск пробудут дома. Стоит отметить, что в сравнении с прошлогодним опросом, таких людей стало меньше в полтора раза. 

На море планирует поехать 21% респондентов, что в полтора раза больше, нежели в 2020 году. Еще 13% отметили, что хотят провести свой отпуск на даче. По итогам прошлогоднего опроса, был ровно такой же процент таких людей. 6% ответили, что уедут в другой населенный пункт Украины во время своего отпуска. Это, к слову, в шесть раз больше, чем в прошлом году. 

На море за границу в отпуск собирается отправиться 5% из всех респондентов. Это примерно столько же, как и в 2020 году. В другие места за границу поедет 3% из всех прошенных. Такой же процент был в 2018 и 2019 годах. 

Больший процент тех, кто планирует отдыхать дома — это люди старше 60 лет. Также домашний отдых меньше рассматривают жители областных центров. К слову, в центральных областях наименьший процент тех, кто вообще планирует этим летом свой отпуск. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, сколько украинцы будут отдыхать в августе, а также о том, как правильно провести свой отпуск


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://rb.com.ua/blog/otpusk-2021-v-ukraine/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ